Detalji teške nesreće kod Novske: Poginule dvije starije osobe iz auta njemačkih registracija

Županijska državna odvjetnica u Sisku Marijana Matijević Pišonić iznijela je nove detalje teške prometne nesreće na autocesti kod Novske u kojoj su poginule dvije osobe. Do nesreće je, podsjetimo, došlo u jutarnjim satima, kada je teretnjak naletio na osobni automobil.

- Danas je u jutarnjim satima došlo do prometne nesreće na autocesti A3 u smjeru Jug, neposredno u blizini Novske. Provela sam očevid s policijskim službenicima, prema dosad utvrđenom došlo je do prometne nesreće na način da je vozač teretnog vozila zagrebačkih registracijskih oznaka upravljao autocestom u smjeru Lipovca te je na 140. kilometru došlo do naleta na osobno vozilo njemačkih registracija u kojem su se nalazile dvije osobe starije životne dobi. Uslijed naleta te dvije osobe su smrtno stradale - objasnila je državna odvjetnica.

Inače, ova dionica slovi kao ukleta cesta jer je već godinama bila mjesto teških nesreća s ljudskim posljedicama. Na ovoj dionici automobilske nesreće doživjeli su i brojni poznati, a neke od njih završile su i s tragičnim ishodom. Jedan od najpoznatijih slučajeva je onaj nesreće pjevača Toše Proeskog, kada je u VW Tuaregu njegov prijatelj Georgij Georgijevski upravljao te udario u prikolicu tegljača zbog neprilagođene brzine i nepoštivanja razmaka.

Zbog jutrošnje nesreće bila je zatvorena dionica A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani, u smjeru Lipovca, javlja i HAK. Obilazak je bio autocestom A3 čvor Novska – DC47– ŽC3252 – DC5 – čvor Okučani. Kod čvora Novska, u smjeru Lipovca, kolona je bila dugačka oko 2 km.

