Na cesti na kojoj je jutros život izgubilo dvoje ljudi prometne nesreće doživjeli su i brojni poznati

U četvrtak ujutro dogodila se strašna prometna nesreći na autocesti A3, između Novske i Okučana, u kojoj su poginule dvije osobe. Zbog svega tamo vladaju velike gužve, a ova dionica slovi kao ukleta cesta, jer se na njoj često događaju prometne nesreće. Na ovoj dionici automobilske nesreće doživjeli su i brojni poznati, a neke od njih završile su i s tragičnim ishodom.

HANKA PALDUM

Kraljica Sevdaha Hanka Paldum u veljači 2015. godine na autocesti A-3 pokraj mjesta Križ, u blizini Ivanić-Grada, doživjela je tešku prometnu nesreću iz koje se uspjela izvući neozlijeđena. Hanka, koje je putovala u Zagreb kako bi dogovorila koncert u KD-u Vatroslava Lisinskog, ispričala je kako ne zna iz kojeg je razloga skrenula i udarila u ogradu. Vidjela je znak Križa koji ju je asocirao na križ na grobu te je smatrala kako je riječ o znaku s neba. Pjevačica je uspjela izići iz razbijenog automobila. Srećom, jedan se vozač zaustavio i pomogao joj. Nije znala što je s tom cestom i nije mogla vjerovati da se i ona sudarila baš na istom mjestu kao njezini kolege.

– Što se dogodilo? Ne znam. Jesam li naletjela na sklisku cestu ili mi je možda malo pala koncentracija... nemam pojma. Sudar se dogodio kod Križa. Uglavnom, sreća je da mi dlaka s glave nije pala. Auto je totalno razbijen i odvezli su ga u Sarajevo, a ja idem u nove pobjede – objasnila je Hanka tada za Večernji list.

EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ

Emir Hadžihafizbegović u listopadu 2014. godine sudjelovao je u prometnoj nesreći koja se dogodila također na autocesti A3. Glumac se kobne noći vraćao iz Sarajeva u kojem je snimao film. Nesreća se dogodila na dijelu autoputa na kojem je nepoznati vozač porušio svjetleće znakove kojima je promet preusmjeren na desni trak. Šest automobila naletjelo je na porušene znakove. Jedan vozač automobila u kojem su bile još dvije osobe zaustavio je automobil kako bi promijenio gumu. U tom trenutku naišao je Hadžihafizbegović koji je zbog prekoračenja brzine i nepažnje skrivio nesreću. Ovoga puta poginula je 63-godišnja Anica Kuduz, a ozlijeđene su dvije osobe. Rođakinja stradale Anice ispripovijedala je kako je došlo do nesretnog slučaja u kojem se našla i kći Anice, poznata manekenka Lana Kuduz.

– Kada je ugledala jureći automobil kako ide prema njima i ne zaustavlja se, Lana je u zadnji čas preskočila ogradu i spasila se, ali njezina majka ostala je na mjestu i dogodilo se najgore – objasnila je tada rođakinja za Večernji list. Glumac je priznao krivnju te je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora. Otkrio je da se susreo s obitelji stradale te da tek nakon toga može mirno spavati. Razvio je prijateljski odnos s Lanom koja se nije protivila sklopljenoj nagodbi.

DOLORES LAMBAŠA

Dolores Lambaša, u dobi od 32 godine, poginula je u listopadu 2013. godine na autocesti A3 Zagreb – Lipovac pokraj Velike Kopanice. Za upravljačem nalazio se Stojan Matavulj, dok je Dolores bila na suvozačkom mjestu. Stojan i Dolores vraćali su se iz Beograda u Zagreb s kazališne predstave te su usput odlučili stati u Iloku te posjetiti Željka Sladetića, Stojanova prijatelja. Nakon posjeta vinskom podrumu, glumci su trebali prenoćiti u hotelu Dunav te sljedeći dan krenuti prema Zagrebu. Ipak je došlo do promjene planova te su se na put odlučili usred noći. Zbog velike brzine od 130 km/h, kojom je Matavulj vozio po gustoj magli, i 0,66 promila alkohola u krvi došlo je do ove tragične nesreće. Terenac kojim je glumac upravljao naletio je kod Sredenaca na VW Polo koji se nalazio ispred njih. Zbog siline udarca oba automobila završila su na krovu. Matavulj je prošao samo s blažim ozljedama, dok je Dolores izletjela iz automobila. Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je preminula zbog teških ozljeda. Prema tvrdnji Đure Piškovića, vozača koji je upravljao Volkswagenom, glumac je na udaljenosti od 200 metara mogao uočiti vozilo ispred sebe unatoč sumaglici. Pišković također tvrdi kako su ga tri automobila zaobišla te je njegov automobil i Matavulj trebao uočiti.

Glumac je na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu priznao krivnju i duboko žaljenje, no smatrao je kako alkohol i umor nisu bili uzrok ove tragedije. Zbog izazivanja nesreće 2015. godine nepravomoćnom presudom osuđen je na devet mjeseci zatvorske kazne uz rok kušnje od dvije godine. U pulskoj kaznionici 2016. godine krenuo je sa služenjem kazne, no zbog uzornog vladanja pušten je nakon osam mjeseci. Uoči tužne obljetnice pretprošle godine Doloresina majka Alma Petrović priznala je kako joj nije ništa lakše te je jednako shrvana kao i prvog dana.

– Na groblje idem često, što ću... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem, isto. Kad je vidim na televiziji čini mi se kao da je tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Što mi to vridi kad mog diteta nema. Svaki 23. mi je grozno, ali ne samo tada nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dite, živjela san za nju, mučila se i sve. Grozno se osjećam – priznala je tada Alma za Večernji list.

TOŠE PROESKI

Šest godina prije, u listopadu 2007. godine, na istoj autocesti poginuo je Toše Proeski u dobi od 26 godina. Makedonski pjevač nalazio se na suvozačkom mjestu, dok je VW Tuaregom upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski. Ponovno zbog prevelike brzine i nepoštivanja razmaka pri pretjecanju vozač je udario u prikolicu tegljača. Automobil je udario prikolicu s one strane na kojoj je Toše sjedio zbog čega je došlo do njegove trenutačne smrti. U automobilu se također nalazila Tošina menadžerica Ljiljana Petrović koja je prošla s lakšim ozljedama. Georgijevski je osuđen na samo dvije godine zatvora, s čim se većina Tošinih fanova nije mogla pomiriti. U cijeloj regiji svi su za omiljenog pjevača imali samo riječi hvale, nema onoga koga ova tragedija nije pogodila. Makedonska pjevačica Elena Risteska tvrdila je kako nesreća ipak nije bila slučajnost.

– Voljeli smo se međusobno. Uvijek smo dugo razgovarali o svemu, čak me nazvao iz Australije. Također smo razgovarali i te kobne noći prije odlaska u Hrvatsku, a ja još uvijek tvrdim da je osjetio da će se nešto loše dogoditi. Na kraju razgovora rekao mi je da ćemo ga vidjeti za nekoliko dana, ali duboko je uzdahnuo kad je rekao: "Ako Bog dozvoli" – rekla je svojedobno za 24 sata Elena.

