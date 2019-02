Desnica napada predsjednicu i traži novog vođu

Bio je to zimski dan obasjan suncem, Markov trg ušminkan poput starog šarmera. Isticala se pozornica kojom je dominirala plava boja usklađena s njezinim kraljevski plavim kaputom i haljinom. Izabrana predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prisezala je za prvu hrvatsku predsjednicu. Desnica je likovala, bila je to kruna pobjeda tada oporbenog HDZ-a formalnim savezništvima povezanim sa strankama krajnje desnice. U predsjedničinoj VIP loži sjedili su kontroverzni TV voditelj Velimir Bujanec, ali i vođe pobune branitelja u Savskoj Josip Klemm i Đuro Glogoški, akteri koji su zajedno s Karamarkovim i Brkićevim HDZ-om Kolindu Grabar-Kitarović lansirali na Pantovčak.

Kolinda je na desnici uživala status kraljice; lijepa plavuša američki blještavog osmijeha s inozemnom karijerom porazila je omraženog “Yusipovića”, kako su se desničari predvođeni Bujancem posprdno izrugivali dotadašnjeg predsjednika Ivu Josipovića. Njezina pobjeda došla je u trenutku kada je Hrvatskom vladala lijeva Milanovićeva Vlada i lijevi predsjednik pa je za desnicu ona bila melem na ranu i velika nada koja nagovještava i skoru pobjedu HDZ-a nad “nenarodnim Milanovićevom vlašću”. U publici je bio i kontroverzni Zdravko Mamić, Kolindin navodni mecena koji je i u izbornoj noći u Hippo centru, današnjem Addiku, bio u njezinim VIP prostorijama u kojima je čekala rezultate predsjedničkih izbora. Tu je i Marko Perković Thompson, pjevačka ikona desnice...

Nastraji na predsjednicu

Četiri godine poslije Kolinda Grabar-Kitarović napravila je veliko čišćenje, ali i veliki zaokret. Odrekla se pozdrava “za dom spremni”, za koji je prije govorila da je stari hrvatski pozdrav, bacila je koplje u trnje kada je riječ o kritikama i napadima na premijera Andreja Plenkovića, a u to je ime smijenila i svojeg savjetnika za unutarnju politiku Matu Radeljića. Sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem odlučila je graditi toplije političke odnose i istodobno naljutila svojeg medijskog apologeta Bujanca koji je do tada bio promotor njezine politike.

Zdravka Mamića zbog afere s navodnom proslavom svojeg rođendana u njegovoj organizaciji odrekla se još prije, čime se simbolički trebala odmaknuti od sumnjivih tipova koji su pomagali njezinu kampanju. Kolinda Grabar-Kitarović se u zadnjoj petini svojeg mandata odrekla desnice, ali i desnica nje. Predsjednica je jednostavno sebe odlučila nanovo izmisliti, osmisliti novu blagu Kolindu Granar-Kitarović za novi mandat koji će, ufa se, osvojiti uz pomoć Plenkovićeva HDZ-a.

>> Kolinda Grabar-Kitarović na obrani doktorata

[video: 27084 / ]

Sada je ključno pitanje; ima li desnica protukandidata kojeg će suprotstaviti Kolindi Grabar-Kitarović i tko će biti taj kandidat? Zdrava logika nalaže da su salve kritika koje u svojoj emisiji sipa Velimir Bujanec, inače blizak najurenom Radeljiću, koji je predsjednicu optužio da ga je smijenila preko agenta SOA-e koji mu je zaprijetio da je spreman, bude li radio probleme predsjednici, zabiti se u njega autom, priprema terena za političku utakmicu Kolindinu protukandidatu. Postoji još jedna opcija, možda je samo cilj poniziti predsjednicu i omogućiti pobjedu Zoranu Milanoviću, bude li se on kandidirao za Pantovčak.

U ovom trenutku, osim kritičkih nasrtaja na predsjednicu, nema jasnih naznaka tko bi se u pozadini mogao spremati za politički rat s detroniziranom kraljicom desnice. Prvi razlog tome je što je prerano, do predsjedničkih izbora ima nešto manje od godinu dana. Prve informacije govorile su da bi u utrku za Pantovčak kao velika zvijezda desnice mogla biti lansirana Bruna Esih, predsjednica Neovisnih za Hrvatsku. Međutim, u toj stranci još uopće nisu donijeli odluku hoće li na predsjedničkim izborima istaknuti svojeg kandidata, nego poručuju da će to biti stvar političke procjene.

– Nije poanta politike osveta, pa poslati protukandidata koji će Kolindi Grabar-Kitarović oduzeti dio glasova, ali neće odnijeti pobjedu. Što će se time dobiti? Predsjednicom mogu biti razočarani samo oni koji su od nje imali velika ili neka specifična očekivanja, ja ih nisam imao. O mogućim protukandidatima prerano je govoriti, svi čekaju europske izbore koji će biti dobar test prolaznosti – komentirao je izvor iz desnih krugova blizak Neovisnima za Hrvatsku.

Kuloarima već neko vrijeme kruži informacija da bi se možda na predsjedničkim izborima mogao kandidirati Tomislav Karamarko, bivši predsjednik HDZ-a koji je bio prisiljen otići nakon afere koja je povezala agenciju njegove supruge, MOL-ova lobista Jozu Petrovića te Karamarkovo opravdano zagovaranje mirnog rješavanja arbitraže s MOL-om teške 6,5 milijardi kuna koju će Hrvatska, po svemu sudeći, izgubiti. Karamarko se o predsjedničkoj kandidaturi nije izjasnio, nedavno je za Večernji list ponovio “nikad ne reci nikad” u smislu ponovnog političkog angažmana.

Neslužbeno se moglo čuti da mu odmak od politike odgovara te da je za sada bliži tome da ostane izvan politike nego da se vraća u tu utakmicu. Nagađa se da se u ekipu oko Karamarka kao potencijalnog kandidata na predsjedničkim izborima okupljaju Mate Radeljić te Velimir Bujanec, ali to su samo kuloarska nagađanja. Radeljić tek poručuje da se on trenutačno odmara od politike, no izvori bliski krugovima u kojima se on kreće kažu da su uvjereni da će desnica imati svojeg kandidata i ne isključuju da bi to mogao biti Karamarko.

– Što god tko mislio o Karamarku, bila bi zanimljiva utrka između njega, Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića – rekao je naš sugovornik. Iako je HDZ baš u vrijeme Tomislava Karamarka kandidirao Kolindu Grabar-Kitarović za predsjednicu, odnosi između njih dvoje potpuno su pukli nakon što je Karamarko morao podnijeti ostavku u Vladi i HDZ-u. Već su bili zahladili kad mu predsjednica kao relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 2015. godine nije htjela dati mandat za sastavljanje Vlade, što bi bilo protuustavno. Kao što sada žali što je za neovisnog premijera 2015. godine doveo Tihomira Oreškovića, može se naslutiti da je Karamarko sada požalio i podršku Kolindi Grabar-Kitarović. Ona ga nakon njegove abdikacije u Vladi i HDZ-u navodno više nikad nije ni nazvala.

Naš je upućeni sugovornik u zbivanja na Pantovčaku iznio tezu da se aktualna predsjednica navodno “smrtno boji Zorana Milanovića i njegove kandidature”. Predsjednica i Milanović imaju zanimljivu recentnu političku povijest, prgavi Milanović nije joj ni čestitao nakon pobjede na predsjedničkim izborima, a njihov je odnos tijekom njegova mandata bio na rubu incidenta. Milanović je svojim izjavama davao do znanja da predsjednicu ne smatra sebi doraslom, a čak je i u formalnim i protokolarnim prilikama prema njoj bio vrlo nepristojan.

Kad bi desnica u utrku za Pantovčak ubacila svojeg igrača mimo aktualne predsjednice, nije isključeno da bi to moglo pogodovati eventualnoj pobjedi Zorana Milanovića, kad bi se on doista kandidirao za predsjednika RH. Dok je Radeljić savjetovao predsjednicu, strategija je bila da se ona ne približava HDZ-ovoj Vladi, a da će birače koji joj nedostaju, onih desetak ili petnaest posto izvan standardne podrške od 35 do 40 posto birača, tražiti među glasačima Mosta i Živog zida.

– Predsjednica se pokušava ubaciti u centar, ali te glasače ona neće dobiti. Dok se među HDZ-ovcima sve češće može čuti da će radije glasati za Milanovića, kojeg drže nacionalistom i domoljubom. Ne dolazi predsjednici opasnost s desnice, nego ona sama sebi predstavlja najveću opasnost i svojom novom politikom radi u korist Milanovića – rekao je taj sugovornik.

Provala u vikendicu

Pojedini izvori smatraju da predsjednica uopće nije napravila politički i svjetonazorski zaokret, nego se vratila izvornoj sebi i svojim izvornim stavovima koje je mijenjala pod utjecajem savjetnika da bi osigurala glasove birača. Zanimljiva je i verzija priče prema kojoj je ona navodno odlučila da neće podržati Marakeški sporazum zato što su migranti navodno triput zaredom u kratkom vremenu provalili u vikendicu njezina oca. Prema toj priči predsjednica je navodno bila spreman ići i u obilazak Gorskog kotara da bi pružila podršku i ostalim ljudima kojima je provaljeno u vikendice. Ta je situacija zanimljiva jer se smatra jednom od prijelomnih u njezinu odnosu s premijerom Plenkovićem pošto je Vlada bila podržala taj sporazum o zakonitim migracijama i zamjerila predsjednici što ga se odriče.

– Nije Radeljić bio kriv za sve njezine sukobe s Plenkovićem, neki su nastali iz čistih banalnosti i trivijalnosti poput tih provala u vikendicu njezina oca – tvrdi naš sugovornik. Nakon tog sukoba, ali i napisa da predsjednica priprema rušenje Andreja Plenkovića, Kolinda Grabar-Kitarović odlučila se za kadrovske promjene. Budući da su u HDZ-u kao glavni remetilački faktor između Pantovčaka i Banskih dvora vidjeli Matu Radeljića, predsjednica mu se zahvalila na suradnji. S Pantovčaka se tada moglo čuti da je Radeljić bio izgubio kompas i umislio da je on predsjednik, a predsjedničino je pravo birati i smjenjivati svoje savjetnike. Dečki s kojima je do prije neki dan bila u ekipi, predsjednici sada stvaraju najveći problem.

Bujanec u svojoj emisiji svako malo otkriva pikanterije vezane uz predsjednicu kojima je, navodno, svjedočio iz prve ruke jer je s njom, kako sam tvrdi, često večerao i lamentirao o politici. Bude li desnica doista isturila svojeg kandidata, vidjet će se koliko će oni uopće moći parirati HDZ-u koji bi trebao stati iza predsjednice. No, pitanje je i koji je uopće Plenkovićev motiv da joj pomogne da se izbori za drugi mandat pošto bi joj to bio posljednji petogodišnji mandat na Pantovčaku u kojem ne bi morala imati nikakve kočnice u kritici njegove politike jer reizbora više nema.

>>Kolinda Grabar-Kitarović - Obraćanje predsjednice u povodu 4 godine mandata