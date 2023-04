Đerek o nalazu inspekcije o Državnim nekretninama: 'Nadam se da će potaknuti USKOK na postupanje'

Maja Đerek, najpoznatija hrvatska zviždačica, nekadašnja zaposlenica Državnih nekretnina d.o.o., danas pročelnica za upravljanje gradskom imovinom u Splitu, reagirala je na nalaz Državne revizije koja je Državnim nekretninama dala uvjetnu ocjenu i navela niz nepravilnosti u njihovom radu. -Iako USKOK gotovo godinu i pol dana uporno šuti oko moje kaznene prijave, nalaz Državne revizije potvrđuje navode s kojima sam izašla u javnost – tvrdi Đerek. Navela je kako tvrtki Event Masters svjesno nisu izdavani računi za zakup poslovnog prostora na jednoj od najekskluzivnijih lokaciju u Splitu - Bedem Priuli.

-Nakon što sam, sukladno ugovoru i zakonu, dala nalog da se izdaju računi, "nagrađeni" su od bivše direktorice Sabo s beskonačnim obročnim otplatama. Rezultat - šteta veća od 300.000 eura i potpuno zapušteni prostor u centru Splita. Dok građani zadužuju i svoju djecu da bi si osigurali nekretninu za stanovanje, dok ljudi na Baniji žive u kontejnerima, a Grad Split nema stanove za smjestiti 70 socijalno ugroženih obitelji i pojedinaca, dotle gomila državnih stanova stoji prazno, zapušteno i neiskorišteno – poručila je Đerek.

Državna revizija u svom je nalazu, između ostalog, navela kako postoji 440 praznih stanova za koje Državne nekretnine plaćaju režije, a od 2016. do 2020. nisu raspisali nijedan natječaj za njihov najam. -Da stvar bude gora, noviji podatak nije 440 stanova nego preko 600 praznih stanova, zajedno Ministarstvo i Državne nekretnine! Unatoč tome, Ministarstvo branitelja si dopušta da me javno proziva na osobnoj razini kako ne želim u Splitu pomoći hrvatskim braniteljima te da imam, citiram - "animozitet prema hrvatskoj Vladi". Samo napominjem kako je za vrijeme mog rada kao direktorice Sektora za poslovne prostore raspisano 15 natječaja za zakup poslovnih prostora, dok direktor Sektora za stanove nije raspisao niti jedan! Iako sam kao direktorica Sektora bila zaslužna za povećanje dobiti od 73% (prihod od poslovnih prostora 80 milijuna kuna) te sklopila preko 500 novih ugovora o zakupu - dobila sam otkaz uz nevjerojatna podmetanja i optužbe – poručila je Đerek i dodala kako je očito da su neki za to podmetanje, baš te godine, dobili bonuse te zaključila kako bi bilo zanimljivo znati tko je nagrađen za šutnju.

- Nadajmo se da će ovakav poražavajući nalaz Državne revizije napokon potaknuti USKOK da počne postupati po mojoj kaznenoj prijavi – poručila je Maja Đerek koja je u tvrtki Državne nekretnine, 2020. dobila otkaz jer je prvo nadležnima, a potom i javno, upozoravala na niz nezakonitosti i pogodovanja, između ostalih i pojedinim visokim državnim dužnosnicima, poput ministra Maria Banožića i predstojnika Ureda premijera Zvonimira Petišića Frke. Sud je presudio da je taj otkaz bio nezakonit. Odluka je još uvijek nepravomoćna.

