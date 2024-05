Afera Geodetski fakultet: Danas odluka o istražnom zatvoru za okrivljenike

Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja, u sklopu istrage na Geodetskom fakultetu, zagrebačka policija jučer je uhitila tri osobe: bivšeg pomoćnika ministrice kulture i medija, a sada glavnog konzervatora u Upravi za zaštitu kulturne baštine Davora Trupkovića, bivšeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đapu te bivšeg profesora na tom fakultetu Boška Pribičevića.

Trojac je uhićen zbog sumnje na preplaćivanje radova prilikom procjene štete nakon potresa. Odvjetnica Davora Trupkovića Marijana Tomić potvrdila je da je bivši pomoćnik ministrice u četvrtak ispitan i da je iznio obranu, a za petak očekuje odluku o istražnom zatvoru. "Očekujem prijedlog za određivanjem istražnog zatvora, ali ročište na kojem će se odlučivati o tome sigurno neće biti danas, već sutra tijekom dana, hoće li to biti ujutro ili popodne, još ne znamo", kazala je u četvrtak.

Oglasio se i odvjetnik Almina Đape, koji tvrdi da njegov branjenik nikome nije dao mito. Europski tužitelji, da podsjetimo, navode da su bivši dekan i profesor s Geodezije bivšem suradniku ministrice dali mito od 39.000 eura i pametni sat Apple Watch.

"Iznio je obranu. Mito nije dao nikome, za to nije bilo razloga. Svi poslovi koji su trebali biti odrađeni su odrađeni kvalitetno, cjelovito, temeljito, u iznosima i vrijednostima koji su čak i manji nego što bi u to vrijeme bili na tržištu. To što danas neki tvrde da su mogli jeftinije, najobičnija je laž, osim ako su u sukobu interesa, jer su ranije imali poslove koje više nemaju, ili s fakultetom ili s Ministarstvom", rekao je za HRT Zoran Vujasin, odvjetnik Almina Đape.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Ovo će biti novo središte Zagreba 2026.: Pogledajte kako napreduju 80 mil. € vrijedni radovi