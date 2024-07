Danas vruće kao u paklu, a poslijepodne pljuskovi i grmljavina: Sutra idemo do 40, evo kad će zahlađenje

Vrhunac je toplinskog vala. Danas sunčano i vrlo vruće. No popodne nas čeka mala promjena vremena, u unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji, osobito na istoku. Temperature idu do 39. Većina zemlje je u crvenom alarmu što znali da je vrijeme vrlo opasno. U pojedinim dijelovima zemlje, sutra još gore "Pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti umjerena naoblaka, a poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, uglavnom na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, uz obalu ponegdje bura, podno Velebita i jaka. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 °C, u Dalmaciji i do 40 °C.

Prema sadašnjim prognozama, kraj tjedna ipak bi trebao donijeti kakvo takvo olakšanje. U četvrtak najviša dnevna temperatura bit će 34, a u petak će maksimalac uglavnom biti oko 31 ili 32. Zatim slijeid blagi porast tijekom vikenda, a početak tjedna, kako se sad čini, trebalo biti donijeti olakšanje. U cijeloj zemlji ponedjeljak će biti nešto 'svježiji', s 32 stupnja.

Foto: DHMZ

