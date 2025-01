Ovu je rečenicu majka izgovorila kada je nazvala policiju: Odmah su se aktivirale sve hitne službe

Idem ubiti dijete... Rečenica je to koju je 15. siječnja u 16.10 izgovorila 34-godišnjakinja nakon što je nazvala policiju. Taj poziv odmah je na noge digao ne samo njih već i vatrogasce, civilnu zaštitu, HGSS... Svi oni uskoro su počeli sveobuhvatnu potragu koja je u srijedu trajala do kasno u noć, a nastavljena je i tijekom današnjeg dana.

S djetetom ušla u rijeku

Nakon poziva koji je uputila 34-godišnjakinja, prve policijske patrole koje su došle do Jankomirskog mosta, nakon što su je, prema neslužbenim informacijama, locirali preko telefonskog poziva, kojim su utvrdili njezinu lokaciju, zatekle su ženu koja im, po neslužbenim informacijama, nije izgledala prisebno. Ona je prevezena u bolnicu gdje joj je ukazana liječnička pomoć. Iako je policija u prvim izjavama bila jako oprezna te iako se moglo čuti samo da utvrđuju gdje je jedno dijete 34-godišnjakinje, stvar se u međuvremenu, na žalost, promijenila.

S obzirom na to da je policija priopćila da je 34-godišnjakinja osumnjičena za teško ubojstvo bliske osobe, očito više nema sumnje da su njezini navodi kako je s djetetom ušla u Savu, na žalost, vjerojatno bili točni. Što ju je je natjeralo na taj sumanuti čin, nešto je što će se pokušati utvrditi istragom, tijekom koje će se 34-godišnjakinja i vještačiti kako bi se utvrdilo je li bila prisebna i ubrojiva. Nakon što je zaprimljena u bolnicu, bila je pod policijskim nadzorom do trenutka dok nije i službeno uhićena. Slijedi njezino ispitivanje na policiji i tužiteljstvu te dovođenje pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda u Zagrebu.

Iako se u srijedu navečer pojavila informacija da je njezina obitelj angažirala odvjetnika Milka Križanovića, on je danas medijima kazao da je ne zastupa jer joj je dodijeljen odvjetnik po službenoj dužnosti. Tek je kratko kazao da je riječ o užasnoj situaciji. Što se tiče potrage za djetetom, nju su otežavali vremenski uvjeti. Temperatura se držala oko nule, no zbog vjetra koji je puhao činilo se kao da je mnogo niža. Na nekih sat vremena ponovno je padao i snijeg, tlo oko nasipa bilo je napola smrznuto i blatno, no ništa od toga nije omelo zagrebačke vatrogasce, Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Crveni križ i interventnu policiju da svim raspoloživim snagama nastave tražiti nestalo dijete. Potraga se prvo fokusirala na navodno mjesto nestanka, nedaleko od Jankomirskog mosta, no kako je vrijeme prolazilo, područje se proširilo na cijelo korito Save uz Zagreb i Zagrebačku županiju.

Koristeći 11 čamaca, dva jet-skija, čak osam dronova i sonare, pedesetak ljudi više je puta u proteklih 36 sati pročešljalo svaki četvorni centimetar korita, obale i vode rijeke u intenzivnoj potrazi za djetetom. Teren se, osim toga, pretražuje i termovizijskim kamerama te podvodnim dronovima. Situaciju su dodatno otežavali niska temperatura zraka i vode, vjetar, balvani koji plutaju rijekom te njezin brzi tok. S obzirom na vremenske uvjete, ronilačke ekipe nisu se mogle uključiti u akciju.

– Ronjenje u rijeci Savi u prvom mjesecu je izuzetno opasno i ne možete pretražiti ronjenjem kompletnu Savu, nego nekoliko četvornih kilometara. To radimo kad imamo dojavu o konkretnoj lokaciji za pretragu – objasnio je zapovjednik Vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih. Spasioci Crvenog križa na vodi su koristili dva plovila, i to čamac te Rescue Runner. To je, objasnili su, specijalizirani skuter koji se koristi za spašavanje i potrage u vodi, a poseban je i po tom što ne može potonuti te što se njime može doći do teško dokučivih mjesta.

Kad se područje potrage proširilo na okolicu Zagreba, u misiju se uključila i Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije. – Formirali su još jednu ekipu, koja pokriva područje od Domovinskog mosta prema Rugvici. Na terenu je ondje oko 33 ljudi s četiri čamca i dva drona – rekao je danas Zoran Gorički, zapovjednik Vatrogasne postaje Jankomir. U potrazi, među ostalim, sudjeluje i Javna vatrogasna postrojba Ivanić-Grada, koja je na teren izašla s dva vozila, čamcem te quad vozilom. Situacija ja vrlo teška, a šanse da će se dijete pronaći živo su gotovo nepostojeće, komentirao je pak zapovjednik Jembrih.

– Bitno je reći da u ovakvim situacijama spašavanje u jednom trenutku postane potraga, s obzirom na protok vremena. Priroda ove intervencije je, na žalost, da ona traje. Policija je ta koja će reći da više nema nade. Pad u vodu, u Savu, vrlo rijetko se može preživjeti. Imali smo nekoliko slučajeva gdje su neki ljudi slučajno pali i preživjeli, ali ako nakon ovoliko dugo vremena to je nemoguće – rekao je Jembrih te dodao da se ne sjeća da su vatrogasci u proteklih desetak godina imali ovakvu intervenciju spašavanja djeteta.

Helikopter, termovizija, psi...

U potragu za djetetom, kako kažu u zagrebačkoj policiji, prve je večeri bio uključen i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. Taj helikopter ima termovizijske i druge kamere koje, kako su pojasnili u policiji, i inače služe za otkrivanje osoba u najtežim uvjetima i na teško dostupnim terenima. Dodaju da je potraga nastavljena i danas, a u nju su između brojnih službi uključeni svi rodovi policije Policijske uprave zagrebačke i Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

Teren su "češljale" i ekipe HGSS-a s potražnim psima koji su se potrudili pronaći neki trag nestalog djeteta, a stali su tek na nekoliko sati usred noći zbog teških vremenskih uvjeta. Aktivirane su bile i ekipe s čamcima i dronovima s termovizijom s obzirom na niske temperature, iznad lokacija na kojima se odvijala potraga kružio je i helikopter, no traganje je otežavao i snijeg. Osim u blizini Jankomirskog mosta se pretraživalo područje duž rijeke Save sve do Jadranskog te željezničkog mosta, poznatog i kao Zeleni ili Hendrixov most.