Danas je Međunarodni dan Mediterana: Najplodnija zemlja, ali jedna od naslabije zaštićenih regija

Danas obilježavamo Međunarodni je dan Mediterana, a na simboličan način obilježava ga i Hrvatska, koja itekako uživa u toj privilegiji da je dio jednog od najljepših dijelova svijeta.

- Mediteranska obala i priobalje imaju najplodniju i najpoželjniju zemlju na planetu, no istovremeno Mediteran je jedna od najslabije zaštićenih regija na svijetu. Mediteransko more i obala sve se više uništavaju, napisali su iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.



Kroz Hrvatsku mrežu za suradnju na Euro-Mediteranu, jedan od važnijih ciljeva je upravo očuvati hrvatsku obalu Jadranskog mora kao dijela Mediterana, kao i kulturu i tradiciju, za buduće generacije.



Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva koordinatorica je Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu kao jedne od 42 nacionalne mreže organizacija civilnoga društva okupljene u zakladi Anna Lindh koja u Barcelonski proces i Uniju za Mediteran unosi dimenziju civilnoga društva kao snažne poluge za izgradnju uključivog, održivog i modernog Mediterana.



- Ako osjetite žudnju za plovidbom do nekog dalekog otoka, znajte da su mudri ljudi davno rekli da vas tada obuzima moćna snaga putovanja prema vlastitom duhovnom središtu. More je životodajno, ali i prijeteće, pa se tek na otoku okruženom morem osjećamo cjeloviti i sigurni. Svaki otok ima svoju priču, zato Mediteran ima tisuće ispripovijedanih priča, citat je iz knjige Mediteranski armerun, Bruna Ćurka i Stipe Suraća koja je ujedno savršen slikovni vodič kroz ovaj biser svijeta.