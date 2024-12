Dan nakon nezapamćene tragedije u Hrvatskoj: Žrtve stabilno i u strahu, svi dokazi poslani na vještačenje

Dan poslije tragedije koja je šokirala Hrvatsku policija još uvijek slaže detalje stravičnog mozaika u kojem je jedno dijete ubijeno, a četiri su osobe – troje djece i učiteljica – teško ozlijeđene. Očevid na mjestu tragedije u Prečkom dovršen je u petak navečer, a sada policija sve prikupljene dokaze treba analizirati, a neke od njih i vještačiti, što je procedura za koju treba vremena.

Prema onome što je u petak navečer kazao Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, 19-godišnjak će na koncu kriminalističkog istraživanja biti kazneno prijavljen za jedno teško ubojstvo te četiri pokušaja teškog ubojstva. S njim policija u petak nije razgovarala jer to nije dozvoljavalo njegovo zdravstveno stanje. Razgovor s njim, kao i razgovor s teško ozlijeđenom učiteljicom i djecom, bit će bitno za sklapanje kockica kriminalističkog mozaika, te za utvrđivanje kako se i zašto sve dogodilo. U nekom trenutku će se 19-godišnjak i psihijatrijski vještačiti, kako bi se utvrdilo je li bio ubrojiv u trenutku kada je s nožem upao u školu. Ako se utvrdi da je bio neubrojiv, onda će se istraga protiv njega voditi prema Zakonu o osobama s duševnim smetnjama.

Po onome što je za sada poznato, policija je dojavu o tome da je napadač s nožem ušao u školu dobila u 9.49, a u 10.01 on je bio uhićen. Nakon što je bez ikakvih zapreka ušao u školu, napao je učiteljicu i djecu, da bi potom istračao iz škole te pobjegao do obližnjeg Doma zdravlja. Tamo je i sebe pokušao ubiti, no u tome su ga spriječili policajci koji su ga svladali nakon čega je i on odvezen u bolnicu. Osumnjičenog mladića, prije petka, policija, po onom što je do sada poznato te što su izjavljivali Milina i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, nije evidentirala kao počinitelja kaznenih djela. No zabilježena su, kako su to Milina i Božinović rekli, dva sigurnosna događaja, u kojima 19-godišnjak nije ugrožavao druge osobe niti je drugim osobama prijetio.

S obzirom na to da je poznato da je imao psihičkih problema, da se liječio te da se već pokušao ubiti, jedan dio kriminalističkog istraživanja sigurno će se baviti i tim dijelom njegova života. Odnosno, pokušat će se utvrditi je li netko napravio propuste vezano za njegovo mentalno zdravlje, te ako je, tko. Nadalje, utvrđivanje motiva također bi trebalo biti bitno jer za sada nije jasno zašto je 19-godišnjak došao u svoju bivšu školu. U tom dijelu će se istraživati i je li mu 62-godišnja učiteljica, koja ima tridesetak ubodno-reznih rana, bila namjerna ili slučaja meta.

Policija je do sada obavila niz obavijesnih razgovora, razgovarali su s roditeljima 19-godišnjaka. Razgovarat će ili su već razgovarali i s očevicima, uključujući i djecu koja su, na žalost, svemu svjedočila. Sve što je nađeno na mjestu događaja će biti poslano na vještačenje, a na vještačenje će biti poslana i počiniteljeva odjeća. Vjerojatno će se utvrđivati i gdje je nabavio nož (je li ga uzeo iz kuće ili negdje kupio), a pregledat će se i njegova komunikacija na internetu i mobitelu. Policija za sada ne želi reći je li nađen nož, a za utvrđivanje točnih okolnosti tragedije, trebale bi im pomoći i snimke s nadzornih kamera, ako ih ima.

Za to vrijeme ozlijeđene u tragediji, djecu i učiteljicu tijekom današnjeg dana posjetila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić poručujući da su svi pacijenti stabilno, i izvan životne opasnosti. Danas je, kazala ministrica Hrstić uspjela razgovarati s napadnutom učiteljicom. – Vidjeli smo učiteljicu i s njom sam uspjela komunicirati. Najvažnije je reći da su vitalni parametri dobri, da je u oporavku nakon operacije. Koliko je komunikacija bila, u ovom trenutku se dobro osjeća, ali činjenica je da svima njima iza fizičkog oporavka slijedi i psihički oporavak – kazala je Hrstić novinarima ispred bolnice. Potvrdila je da su hospitalizirani dječaci nakon liječničkog zahvata dobro, no da se kod njih jasno osjeti prisutan strah.

Krizni tim u školi

– Svi su dobro i izvan životne opasnosti. Mislim da je to najvažnije. Oba dječaka su dobro, komuniciraju, ali naravno da nakon takvog događaja osjetite da tu ima određenog straha. Plan je da, kada djeca izađu s intenzivne njege, budu smještena s roditeljima – poručila je ministrica zdravstva. Uz žrtve, ministrica zdravstva danas je u bolnici posjetila i 19-godišnjeg počinitelja, poručivši da su njegove ozljede sanirane, no ipak nije htjela kazati što je komunicirala s 19-godišnjakom.

– Nastupila sam u tom slučaju kao liječnica, ne kao ministrica. Ne bih detalje oko toga jer zdravstvena inspekcija i policijski izvidi moraju utvrditi detalje – odgovorila je nakon upita novinara. Nije željela, kako je poručila, ni špekulirati o razlozima zbog kojih nije ranije hospitaliziran. Tijekom današnjeg dana krizni tim odaslan u školu započeo je razgovore s roditeljima djece koja su bila neposredno izložena situaciji, a nakon toga slijede i ponovni razgovori s djelatnicima škole te ostalim roditeljima i učenicima škole.

– U ovom trenutku kriznu intervenciju provodi 15 osoba, stručnjaka posebno osposobljenih za krizne intervencije, a, prema potrebi, bit će angažirani i dodatni kapaciteti. Primjenjuje se individualizirani pristup s obzirom na specifičnost osobe i traumu kojoj je bila izložena – poručili su iz Ministarstva obrazovanja.

