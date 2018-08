Dalić je izula štikle i bosa poskakivala po uredu, a ministra sam prijavio za prijetnju

Ante Samodol, bivši šef HANFA-e kojeg je Most predlagao za izvanrednog povjerenika u Agrokoru, na svom Facebook profilu objavio je poduži komentar nakon iskaza Martine Dalić u DORH-u o Agrokoru. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

– Prema iskazu Martine Dalić u DORH-u stoji: “Imena smo zapisali na ploču te smo nakon razmatranja svih mogućih kandidata, pri čemu je Ante Samodol bio isključen jer je odbio svjedočiti pred arbitražom u Washingtonu, zaključili da je najbolji kandidat Branimir Bricelj….“

Dakle, gospođa Dalić me još uvijek jako voli. Sjetila me se čak dok više nije bila u dragom joj kapacitetu potpredsjednice Vlade dajući izjavu u DORH-u. Jer, od svih sedam nabrojanih kandidata s ploče, samo je obrazložila moje „isključenje“ i nije našla za shodno navoditi razloge o isključenju drugih jer njihov grijeh nije važan spomena u tamo nekom DORH-u. Logično je zapitati se otkud ja na ploči, u Washingtonu ili Agrokoru? Pa pođimo redom...

Sigurno se još svi sjećate Hanfe i slučaja INA-MOL tijekom 2011. I da ne ulazim u detalje nadugo i naširoko, Hanfa je sukladno zakonskim obvezama i ovlastima temeljito istražila ponašanje MOL-a u INI, odnosno na tržištu kapitala. Pri tome se nije štitilo ni promicalo ničije ekonomske ili političke interese. Ipak, tijekom postupka krajem kolovoza stigao je poziv za sastanak u Ministarstvo gospodarstva. Ministar je bio Đ. Popijač. Međutim, u uredu sam zatekao glavom i bradom u visokim crvenim štiklama Martinu Dalić, tada u svojstvu ministrice financija. Nisam ni rekao 'bok', a ministrica je kao iz topa ispalila: „Samodol, što mi j….š muža, imaš tamo te Mađare pa se s njima j….i, pusti mi muža na miru“. U prvi mah nisam mogao razlučiti o čemu govori dok nije nastavila: „Izvoli maknuti njegovu izjavu iz zapisnika koji ste napravili.“

Naime, Hanfa je u postupku istraživanja korporativnog upravljanja uzela izjave članova Uprave Ine i izvršnih direktora. U Zapisniku se tako, uz ostale, našla i izjava muža Martine Dalić ili drukčije, izjava člana uprave društva koje kotira na burzi za kojeg se zalaže ministrica financija kod državne agencije nadležne za nadzor tržišta kapitala. Uglavnom, suština je bila da INU vode izvršni direktori, a ne Uprava. Žena ministrica svojim autoritetom traži samo iz njoj znanih razloga da „prilagodim“ zapisnik i spasimo muža. Atmosfera u kabinetu rečenog ministra koji snuždeno sjedi za niskim stolićem i trlja ruku o ruku ništa ne govoreći postaje prilično napeta. Jer ja, naravno, odbijam maknuti iz Zapisnika izjavu muža i člana Uprave uz opservaciju ministrici da se odluči ili muž ili član uprave INE. Situacija u tren eksplodira i nastane bučna drama. Ministrica izuva svoje visoke crvene štikle i počne bosa poskakivati po sobi… ja odguravam sklopiva vrata kabineta i odlazim. Zapisnik nije izmijenjen, ali počinje teći naša ljubav.

I tako prolaze godine, Hanfa je u sigurnim novim rukama, INA ima upravu i dalje s mužem bivše ministrice financija, a ja sam, kako je višekratno izjavio S. Linić, zločinac kojeg uredno s vremena na vrijeme pozivaju u Heinzlovu na policiju radi anonimnih kaznenih prijava. No, na proljeće 2016. stiže prvi poziv izvjesne gospođe V. Vasiljević koja se predstavlja da radi za VRH, odnosno odvjetnika Mišetića iz SAD-a i traži sastanak. Tada sam doznao da bi trebali dati očitovanje o slučaju INA-MOL. Uglavnom, ja i moje nekadašnje kolege iz Hanfe dajemo iskaze za arbitražu u slučaju RH-MOL u Washingtonu. Zanimljivo je da sam prvi višesatni iskaz dao u hotelu Esplanade, na kojem je uz V. Vasiljević i član tima iz Dubala, A. Farhad.

Dakle, ljudi koji su vodili Hanfu i cijeli slučaj ne daju iskaz u nekoj državnoj agenciji ili nekim državnim prostorijama, već u zakupljenoj prostoriji hotela. Jasno je o čemu govorim. I tako prolazi vrijeme, pa je krajem 2016. sazvan, na zahtjev odvjetnice V. Vasiljević, široki sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na kojem su pokraj nas bivših iz Hanfe bili još aktualni predstavnici Hanfe, SKDD-a, ministarstva itd…

Potom slijedi moj drugi iskaz, ali sada više ne u Esplanadi, već u sjedištu odvjetničkog društva T. Doličkog, gdje po navodima V. Vasiljević na zadnjem katu postoji posebna soba samo za nju i odvjetnički tim. Ne mogu ulaziti u detalje, ali to je potrajalo nekoliko sati. Tu sam se naslušao svega jer je te ljude informirao svatko više od nas koji smo vodili slučaj, a osjećalo se i pitanje elementarne istine i razumijevanja procesa i događaja. Malo je reći da sam bio razočaran svime. Nakon toga nisam dobio nikakav poziv za svjedočenje niti sam upoznat jesu li moja dva svjedočenja u spisu. Tih su dana još razgovarali s ljudima iz Hanfe, a jedna gospođa, koja nije ni sudjelovala u postupku, navodno je svjedočila.

Usput, samo napominjem da je na osnovu utvrđenih činjenica iz nadzora Hanfa u svibnju 2011. podnijela kaznenu prijavu DORH-u protiv odgovornih za manipulaciju na tržištu kapitala, a u rujnu iste godine kaznenu prijavu protiv odgovornih u MOL-u za djelo korištenja povlaštenih informacija. Do dana današnjega tu se ništa nije dogodilo. Od Bajića preko Cvitana u istom stanju je dočekalo Jelenića.

Zašto je to tako u DORH-u i zašto, primjerice, potpredsjednica Vlade u liku M. Dalić nije bila zainteresirana za slučaj i stanje oko INA-e, nije pitanje za mene. Ipak, nakon one famozne najave o otkupu INE na Badnji dan 2016., mnoge stvari postale su mi jasnije.

Sjećate se kako su se Plenković i uvaženi ministri zajedno s potpredsjednicom Dalić poredali da narodu objave tu fantastičnu vijest o otkupu INE od MOL-a i vraćanju INA-e matici Hrvatskoj. Po Zakonu o tržištu kapitala, Uprava INE morala se očitovati na burzi o toj informaciji i gle čuda, INA u kojoj sjedi muž potpredsjednice Vlade kao član uprave kaže da nema nikakvu informaciju o otkupu dionica od strane VRH-a. Drugim riječima, Martina Dalić kao upućena osoba svoga muža (tako se zove sukladno Zakonu o tržištu kapitala) sudjelovala je u donošenju odluke o otkupu dionica, a muž kaže da o tome ne zna ništa, iako je baš zbog njega kao člana uprave INE ona dobila status upućene osobe. Naravno, tadašnje vodstvo Hanfe hrabro je postupilo, pa nije propitivalo muža je li gospođa Dalić još uvijek upućena osoba koju je muž po zakonu ranije morao prijaviti kao upućenu osobu.

Uostalom, svi se sjećamo kako je model otkupa INE uključivao prodaju HEP-a, a osobe od povjerenja M. Dalić okolo su već drugi dan pokazivali PP prezenciju modela otkupa. Isti ti ljudi poslije postaju povjerenik i podizvođači u slučaju Agrokora. Čudno, možda.

Idilu s planovima oko otkupa INA-e početkom 2017. narušio je sam Gazda. Događaji su se nizali kao na traci, pa me u tom smislu u ožujku 2017. nazvao L. Turčinović iz Mosta nudeći mi mjesto u nekakvom timu. To sam rezolutno odbio jer sam ja cijelo vrijeme još od 2011. iz Hanfe bio na suprotnoj strani od Gazde donošenjem Rješenja o obvezi davanja ponude za preuzimanje Belja. Eto, tako sam se ja očito našao na toj ploči M. Dalić, o čemu iskreno nisam znao ništa sve do svjedočenja Dalić & Ramljak na saborskom istražnom povjerenstvu.

Dakle, časna i hrabra M. Dalić koja mi je skidala skalp 2011. zbog izjave muža u postupku istrage djelovanja MOL-a, sada, u 2018. spočitava mi odbijanje svjedočenja u tom istom postupku. E, pa neće ići.

I ne manje važno, onaj ministar iz kabineta s početka priče me 2011. prije donošenja rješenja Hanfe o obvezi Agrokora za preuzimanje Belja nazvao i prijetio da ne smijem donijeti rješenje pozivajući se, između ostalog, na to da mi on neće biti M. Dalić. Događaj iz njegova kabineta očito je ostavio traga na njemu. Moja podnesena kaznena prijava za prijetnju završila je u ladici kod strašnog Bajića i nikom ništa. Danas je taj Đuro predsjednik uprave Petrokemije od prošle godine, a upravo na inicijativu M. Dalić. O tim i drugim stvarima ove otužne zemljice drugom prilikom ili prozivkom.

I na kraju, u cijelom sadržaju svjedočenja u DORH-u, draga Martina želi ispasti žena s jajima, pa i u spominjanju moga imena htjede me prokazati čovjekom bez jaja. Ne draga moja, ja ih imam od rođenja.