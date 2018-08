Objavljen i transkript Ramljakovog iskaza Uskoku

Nakon što su objavljeni iskazi Uskoku Martine Dalić i Zorana Besaka o slučaju Agrokor, javnosti je predočen i iskaz Ante Ramljaka, bivšeg izvanrednog povjerenika u Agrokoru. On detaljno pokazuje koliko je tajnovitost u radu Borg grupe u praksi bila lažna.

Ramljak je s ostatkom radne skupine, a prije nastanka Lex Agrokora, komunicirao s bankama i dobavljačima, ali i s tvrtkama za restrukturiranje. Povrh svega susreo se s Knighead Capital managementom na sugestiju Martine Dalić.

N1 televizija donosi transkript iskaza u kojem je Ramljak naveo sljedeće:

Ponajprije bih htio iskazati na okolnosti poznanstva s Martinom Dalić koje je isključivo poslovne prirode koju poznajem iz tzv. financijske zajednice. U prosincu 2016. tadašnja potpredsjednica Vlade Martina Dalić kontaktirala je mog poslovnog partnera Tomislava Matića radi davanja ideje i mišijenja kao i savjeta na projektu države gdje je RH trebala otkupiti dionice INE od Mola. Na tom projektu smo radili mjesec dana, pri čemu u tom vremenu nije bilo govora o trgovačkom društvu Agrokor. Vezano za navedeni projekt mi nismo bili formalno angažirani od RH već su nas tražili savjet u svezi čega smo Tomislav Matić i ja napravili prezentaciju i tu naš posao u svezi navedenog bio gotov.

Što se tiče TD Agrokora, mi smo znali da u Agrokoru ima problema, ali o tome nismo razgovarali, znali smo da ne plaćaju redovito i da imaju dosta visoka zaduženja te je ta okolnost bila poznata u financijskoj zajednici. U veljači, a nakon što je pao kreditni rejting TD Agrokora te je ruski veleposlanik izašao u javnost vezano za poslovanje TD Agrokor, Tomislava Matića je kontaktirala potpredsjednica Vlade te je zamolila da Tomislav Matić i ja dođemo na sastanak. To je bilo sredinom veljače 2017., međutim zbog proteka vremena ne mogu se točno sjetiti datuma.

Na sastanak u Vladi došli smo oko 19,00 sati te su tamo bili prisutni Tonči Korunić, Branimir Bricelj, Zoran Besak kao i šest do sedam ministara, medu njima Zdravko Marić, Goran Marić, Tomislav Ćorić, Davor Ivo Stier, šef Kabineta g. Božinović, predsjednik Hrvatskog Sabora g. Božo Petrov, potpredsjednica Martina Dalić i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Na tom sastanku premijer Andrej Plenković i tadašnji predsjednik Hrvatskog Sabora Božo Petrov rekli su nam da su okupili tim financijskih stručnjaka radi utvrđivanja stanja u TD Agrokor te da je to dogovor koalicijsklh partnera da se formira neformalna radna skupina. Prema mom razumijevanju HDZ je predložio tri člana, Tomislava Matića, Tončija Korunića i mene osobno, a Most Branimira Bricelja i Zorana Besaka.

Također su nam rekli da su potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ministar financija Zdravko Marić prethodno održali sastanak s vlasnikom TD Agrokor Ivicom Todorićem te da su se sa njim dogovorili da će Republika Hrvatska utvrditi stanje u TD Agrokor u svezi čega će vlasnik dostaviti dokumentaciju, a kao glavna kontakt osoba u TD Agrokor za dostavu dokumentacije bio je tadašnji član Uprave društva Ivan Crnjac. Takoder su nam rekli da je vlasnik zatražio financijsku podršku od Republike Hrvatske i da baš zato Vlada treba uvid u stanje stvari društva. Ujedno su odredili da kao glavna kontakt točka ispred Vlade RH je potpredsjednica je Martina Dalić.

Na opisani način se stvorila neformalna skupina koja je započela s radom te smo međusobno komunicirati i e-mailom. U početku je sudjelovao i ministar financija Zdravko Marić, međutim isti se zbog potencijalnog sukoba interesa kao bivšeg zaposlenika TD Agrokor d.d. nije više uključivao u komunikaciju s neformalnom radnom skupinom.

Po formiranju neformalne radne skupine te poruke dobivene dokumentacije TD Agrokor d.d., mi smo brzo uvidjeli opasnost koja prijeti odnosno da je TD Agrokor u problemima, da su dugovi veći nego operativna dobit, te smo iz poslovne i financijske zajednice znali probleme s poslovanjem s mjenicama te smo u konačnici utvrdili da je kriza u Agrokoru velika prijetnja za slom gospodarskog sustava u RH i da zbog toga treba poduzeti mjere radi amortiziranja udara na gospodarstvo u cjelini. Isto tako bih naglasio da smo mi, pritom mislim na neformalnu radnu skupinu, napravili listu pitanja u kojoj smo naveli što bi potpredsjednica trebala zatražiti od odgovornih osoba u TD Agrokor radi utvrđivanja stanja te smo osnovom takve dobivene dokumentacije utvrdili stanje o kojem sam prethodno kazivao.

Cijeli Ramljakov iskaz pročitajte ovdje.