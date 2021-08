Đakić: Bojkotiram Milanovićevo primanje! Miljavac: Svi generali dolaze

Kao da politizacije uoči najvećih obljetnica iz Domovinskog rata, poput predstojeće Oluje, ionako nema dovoljno, svoj doprinos podjelama dao je i šef Hvidre i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić, koji je danas poručio da neće nazočiti svečanom prijemu za umirovljene časnike koji će sutra navečer na kninskoj tvrđavi prirediti predsjednik Zoran Milanović.

– Neću prisustvovati prijemu s obzirom na sve što se događalo i ono što ne priliči predsjedniku države. Mislim da su one notorne gluposti koje se valjaju javnom scenom apsolutno nedopustive, takav čovjek nema koga primati – rekao je Đakić i dodao da demokracija dopušta i takve nastupe, a i njemu da bude takav. Na pitanje znači li to da nema dobro mišljenje o predsjedniku države, odgovorio je potvrdno.

– Kao predsjednik Odbora za ratne veterane, trebao sam biti tamo. Dobio sam pozivnicu predsjednika države i ministra branitelja, no smatram da nemam ondje što tražiti – rekao je i dodao da ne može govoriti u ime drugih zapovjednika koji su dobili pozivnicu, ali da oni koji neće doći vjerojatno imaju iste razloge kao i on.

– Nitko ne može shvatiti što je čovjeku na toj funkciji, što se događa i što on to priča – rekao je Đakić, dodajući kako misli da iza bojkota ne stoji premijer Andrej Plenković, već da je to slobodna volja zapovjednika. Josip Đakić se, naime, referirao na riječi umirovljenog generala Ljube Ćesića Rojsa, koji je izjavio da neki njegovi ratni kolege bojkotiraju Milanovićev prijem.

– Dobar dio mojih kolega, generala, bojkotira predsjednika, da ne dođe gore. Ne znam u čemu je problem, jesu li to neke igre. Ako vi javljate da nećete doći 4. kolovoza navečer, nego 5. kolovoza ujutro… Četvrtog navečer hrvatski generali dobivaju najveće odlikovanje: Kruljac, Peternel, Kapular i Miličević. Da ne dođem, ja bih se pred njima sramio, ne bih onda došao ni petoga – kaže Rojs.

– Plenković se stalno poziva na Tuđmana, a sve radi kontra Tuđmana – rekao je na pitanje o predsjedniku Vlade.

O tome da predsjednik i premijer dobro surađuju kad je riječ o Hrvatima u BiH, Rojs kaže:

– Na riječima! Kada smo u poslijepodnevnim satima kontaktirali generala Rojsa, u telefonskom razgovoru poprilično je reterirao u odnosu na izjave koje je dao na N1 televiziji. U razgovoru je dao naslutiti da je bojkot kojeg je najavio ipak prejaka riječ jer su neki generali razmišljali o nedolasku na prijem – zbog nedostatka smještaja, što su smatrali uvredljivim, što je u međuvremenu riješeno na način da će biti smješteni u šibenskom hotelu.

Dakle, evidentno nije riječ o bojkotu predsjednika. Da je tomu tako, potvrdio je nešto kasnije i umirovljeni general Pavao Miljavac koji je kazao kako se general Rojs “malo zatrčao s izjavom” te da o bojkotu prijema nema ni govora.

– Kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora mogu reći da mi o tome niti smo raspravljali niti postoji kakva ideja za to. Nema razloga da bi bojkotirali. Milanović je vrhovni zapovjednik. Legitimno i legalno je izabran na tu funkciju i mi to poštujemo kao hrvatski generali. Ima nekih problema oko nekih počasnih činova koji su odgođeni pa je Rojs revoltiran time rekao da se dio generala neće odazvati – zaključio je polemiku Miljavac.

VIDEO Pogledajte kako aktivirati svoju novu osobnu iskaznicu