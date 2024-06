Da, možete gledati tekmu na otvorenom. Najavljeno je lijepo vrijeme, temperature idu i do 29 stupnjeva

Pretežno unčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom prognozira za danas Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Popodne, ponajprije u gorju, vrlo je rijetko moguć poneki pljusak.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura između 25 i 29, u Gorskoj Hrvatskoj od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Za danas i sutra trenutno nema na snazi upozorenja DHMZ-a, što će posebno zanimati one koji planiraju na otvorenom gledati utakmicu vatrenih na Euru.

I jučer smo, da podsjetimo, pisali da je nakon naglog pada temperature, koji je iznenadio brojne građane, petak donio stabilizaciju vremena. U tjednu pred nama očekuju nas rastuće temperature uz mnogo rjeđe pljuskove, a čini se da će takav biti i ostatak ljeta - vruć i suh.

Nakon šarolikog uvoda u lipanj i ljetno razdoblje, šesti mjesec i dalje bi mogao biti iznadprosječno topao, kazao je meteorolog Zoran Vakula za HRT. Temperatura će sljedeći tjedan rasti do četvrtka, a očekuje se i isparavanje vode koju su donijele brojne oluje, što bi kod nekih moglo uzrokovati nelagodu, upozorio je.

A vrućine će se nastaviti i u srpnju i kolovozu, kada bi odstupanje od prosječnih temperatura moglo biti i veće od 2 stupnja Celzijeva. Velika je vjerojatnost i za sušno razdoblje u ta dva mjeseca. "Diljem Hrvatske je velika vjerojatnost manje količine oborine, nego je to uobičajeno" naglasio je Vakula, dodajući kako 2024. možda i neće biti rekordna godina, ali će biti "među pet najtoplijih godina ikada".

U subotu se očekuje vrlo slično vrijeme, sunčano s umjerenom naoblakom na zapadu zemlje. Rijetki, kratkotrajni pljuskovi mogući su uz granicu sa Slovenijom, a temperature će se kretati od jutarnjih 10-ak do između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih. Početak sljedećeg tjedna također će biti sunčan i uglavnom suh, a temperature će nastaviti rasti. Na Jadranu će također biti sve toplije, a na sjevernom dijelu su mogući izolirani pljuskovi, naročito u ponedjeljak, prognoziraju meteorolozi DHMZ-a.

