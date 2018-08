'Građevinska dozvola za crpku na Viru je lažna i onaj tko ju je izdao i lupio pečat zaradio je milijun eura'

Mislio sam da ću razgovor s vama obaviti u nekoj policijskoj postaji ili zatvorskoj ćeliji s obzirom na to da ste nedavno bili privedeni, a i tri puta prekršajno prijavljeni. Ali evo nas ipak na vašem otoku i u omiljenom kafiću... opet ste se izvukli – započeo sam razgovor s načelnikom općine Vir Kristijanom Kapovićem.

Naime, Kapović je zbog sukoba oko gradnje benzinske crpke na Viru i blokade virskog mosta koju je u znak protesta osobno predvodio prije mjesec dana ponovno priveden u policijsku postaju.

– Ma kakav zatvor! Ja se samo borim za pravdu na ovom otoku i neću dati kriminalcima da rade što žele. Njihova želja da završim u zatvoru nikada se neće ostvariti jer sve što radim, radim legalno – sa smiješkom započeo je svoju priču Kristijan Kapović, koji je već četvrti mandat načelnik općine Vir. Napominje da on nikako nije protiv gradnje benzinskih crpki, kako se to prikazuje u javnosti.

Ne dam da rade što hoće

– Dapače, na Viru trebaju dvije benzinske crpke, jedna na obali i jedna na glavnoj cesti. Ali moraju biti unutar prostornog plana općine Vir, a ne izvan tog plana, izvan zakona o gradnji. Tu odluku donosi Općinsko vijeće. Crpka ne može biti tamo gdje je netko uzeo nekoliko stotina tisuća eura mita od investitora. Investitor je kupio zemljište u zelenoj zoni po 10 eura i platio to zemljište 40 tisuća eura i time uštedio milijun eura odmah na startu na investiciji. Da je kupio građevinsko zemljište, gdje je dopuštena gradnja benzinske crpke, na toj bi lokaciji morao platiti najmanje 200 eura kvadrat. A platio je samo 10 eura, znači uštedio je 20 puta. To je organizirani kriminal građevinske mafije u kojem sudjeluju institucije Zadarske županije i neke druge institucije represivnog aparata. Umjesto da zatvaraju kriminalce, oni njih štite.

Ja tog investitora znam više od 15 godina. Mogao je kupiti zemljište unutar građevinske zone i sagraditi crpku i ja bih mu je, kao gradonačelnik, došao svečano otvoriti. Građevinska dozvola koju je dobio je lažna i nepravovaljana i njezino izdavanje je kazneno djelo, a onaj tko ju je izdao i lupio pečat zaradio je milijun eura. Sve to nisu utvrdili Kristijan Kapović i općina Vir, već nadzor Ministarstva graditeljstva. Sad vas pitam – gdje je tu ta najavljivana borba protiv kriminala i korupcije? Gdje su državno odvjetništvo i policija? Umjesto da istražuju te ljude, oni privode mene – govori Kapović koji je od otoka Vira, o kojem se 30 godina stvarala negativna priča i negativna percepcija i ružna slika, u svoja tri mandata uspio stvoriti prepoznatljivo mjesto po pozitivnim i dobrim stvarima i prepoznatljivu turističku destinaciju.

Dok drugi broje manjak, Vir ruši vlastite rekorde. Otok je to s 15.500 komercijalnih turističkih kreveta te 44.000 nekomercijalnih turističkih kreveta, vikendicama koje su u vlasništvu stranaca. Sustav e-visitor do danas izbrojio je 85.000 turista koji su već ostvarili milijun noćenja.

– Dok Hrvatska općenito bilježi pad broja turista u odnosu na lani, otok Vir može se pohvaliti s nevjerojatnih 57 posto više noćenja i 67 posto više turista, od kojih su neki, kako kažu, prvi, ali ne i posljednji put na otoku. Vir kao vikendaški otok bilježi najveći porast na nacionalnoj razini u ovogodišnjem turističkom prometu. Uz domaće turiste, Austrijanci, Nijemci, Slovaci, Mađari i Slovenci na Vir se vraćaju tijekom cijele godine i za njih se organiziraju animacije i zabave. Na Viru nastupaju cijele godine zaista brojni izvođači, velika imena i zvijezde – govori Kapović najavljujući nove projekte.

Riječ je o najznačajnijem virskom projektu, ali i jednom od najvećih u Zadarskoj županiji kada je riječ o uređenju obalnog pojasa.

– Prvo ćemo početi uređenje južnog obalnog pojasa u dužini od pet kilometara, od toga 1500 metara na razini pet zvjezdica, nešto kao rovinjski Monte Mulini ili lošinjski Bellevue. To će podrazumijevati plažne cjeline, odnosno šetnice, privezišta, marine i sportske terene. Svakako se radi o najznačajnijem virskom projektu, ali i jednom od najvećih u Zadarskoj županiji kada je riječ o uređenju obalnog pojasa. On će promijeniti vizuru otoka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kapović nam predstavlja projekt procijenjene vrijednosti 280 milijuna kuna. Njegovom realizacijom u samom centru otoka na općinskom zemljištu veličine 15 tisuća kvadrata preuredit će se i dvostruko proširiti sadašnji središnji virski trg te sagraditi upravno-poslovni centar i hotel.

– To je nešto što Viru nedostaje. Novi trg bit će virski dnevni boravak i mjesto okupljanja tijekom cijele godine – govori Kapović o viziji novog Vira ili otoka s pet zvjezdica, ističući kako se u to uklapa i dosadašnje uređenje 13 kilometara obalnog pojasa i plaža, odnosno prenošenje visokog plažnog standarda s Jadra na sve virske plaže u idućih tri do pet godina.

Kristijan Kapović jedan je od rijetkih načelnika koji su zagovarali uvođenje poreza na nekretnine. Pitali smo ga je li razočaran što još nije uveden.

Obradila me i krim-policija

– Nije mi žao što nije donesen zakon o porezu na nekretnine, ali još uvijek smatram da bi se time uveo red. Nekretnine su pravo bogatstvo. Hrvati su nekretninama jako bogati ljudi. Hrvati svoje bogatstvo gledaju kroz novac, kao gotovinu, tko ima koliku plaću i koliko novca na računu. Taj pojam bogatstva na Zapadu ne postoji jer je ondje bogatstvo sve što imate. Više od 70 posto ljudi na Zapadu nema svoje stanove i kuće, a imaju nešto veću plaću od Hrvata. Hrvati u prosjeku imaju kuću na selu, stan u gradu i vikendicu na moru, a Nijemci u prosjeku nemaju ništa od toga... Tko je onda bogatiji – Hrvat ili Nijemac?

Ne može netko imati deset kuća i govoriti da je siromašan jer ima plaću tisuću eura. Smatram da će se uvođenjem poreza na nekretnine konačno otkriti tko u Hrvatskoj ima novca, jer većina stečenog novca, na legalan ili ilegalan način, uložena je upravo u nekretnine. Tu će se vidjeti tko je u Hrvatskoj “drmnuo” nešto, a tko nije – govori Kapović ne skrivajući svoje bogatstvo nekretninama.

– Imam puno nekretnina, kao i moja obitelj. S obzirom na moju javnu dužnost koju obnašam posljednjih 15 godina, sve porezne provjere su napravljene na mojoj imovini. Obradila me i krim-policija, sve moje izvore odakle sam stekao toliku imovinu, i nema problema što me država provjerava. To je malo naporno i neugodno jer vas tretiraju kao kriminalca, ali ja nemam problem s time da se sve zna. Ne vidim zašto bi drugi Hrvati imali s time problema – istaknuo je Kapović, koji svoju političku snagu i neovisnost crpi iz financijske stabilnosti, odnosno iz gotovo 50 godina stare obiteljske tvrtke koja je otvorena u Berlinu, gdje je Kapović i rođen. Tvrtka se bavi turizmom, ugostiteljstvom i trgovinom te ostvaruje višemilijunske godišnje prihode.

Kapović nam je otkrio i svoje razloge zbog kojih je istupio iz SDP-a.

Svojevoljno otišao iz SDP-a

– Svojevoljno sam otišao iz SDP-a. Napravio sam to u izbornoj predsjedničkoj kampanji. U procesu same kandidature nije se poštovao statut SDP-a jer se nije dopustilo svakome da se kandidira. Zalagao sam se za to da se kandidira i Milan Bandić jer su sve ankete pokazivale da je te 2009. uživao najveću potporu javnosti. Zoran Milanović, kao predsjednik SDP-a, vjerojatno zbog straha od političkog jačanja Milana Bandića, nije dao potporu toj kandidaturi. Dao je potporu Ljubi Jurčiću i Ivi Josipoviću pa smo mi, kao članovi, morali glasovati za jednog od njih. Međutim, taj se izborni proces lako mogao proširiti za još jednog kandidata, Milana Bandića. Tada je Milan Bandić, iako nezavisni kandidat i bez ikakve stranačke podrške, postigao izvrstan rezultat i ušao u drugi krug.

S obzirom na to da sam ja tada bio visoko pozicioniran u SDP-u i dao podršku Milanu Bandiću, o mojoj se sudbini nije moglo odlučivati na lokalnoj razini, već sam dobio neku indirektnu poruku preko medija da na Iblerovu trgu ne znaju što ja još radim u SDP-u. Išao sam to provjeriti i tražio sam sastanak sa Zoranom Milanovićem, kojeg sam čekao dva sata jer je bio jako zauzet. Stalno su mi govorili – čekaj još pola sata, pa sat vremena... Nakon dugog čekanja, rekao sam da želim razgovarati s političkim tajnikom Igorom Dragovanom.

Nakon razgovora s njim utvrdio sam da se ipak nalazim na listi nepoželjnih. Za razliku od mojih kolega koji su si dopustili da budu izbačeni, ja nisam to dopustio, već sam svojevoljno istupio. Nisam htio da me izbace ljudi koji su došli nakon mene jer me oni nisu ni primili – govori Kapović ističući kako je SDP-u na najtežem političkom terenu u 9. izbornoj jedinici donio tri pobjede i odrađivao parlamentarne i predsjedničke kampanje.

S obzirom na to da je zbog svoje potpore Milanu Bandiću izašao iz SDP-a te da ga mnogi čak nazivaju i malim Bandićem, Kapovića smo pitali otkad seže njihovo prijateljstvo, je li mu Milan Bandić uzor i laska li mu kad ga nazivaju malim Bandićem. Nakon pitanja o Bandiću, kao znak sudbine, Kapoviću je zazvonio mobitel.

– Evo, upravo me on zove. Kao da ste se dogovorili – kroz smijeh je rekao Kapović ističući kako je dobar prijatelj s Milanom Bandićem, ali još su bolji poslovni suradnici.

– Naše je prijateljstvo isključivo poslovno. Nismo kućni prijatelji, ne idemo na roštilj niti kartamo belu i nikada nisam bio u njegovoj kući. U poslu, Milan Bandić je politički fenomen, što dokazuje šest mandata gradonačelnika. On je čovjek naroda koji je na svakom projektu u Zagrebu nazočan sa svojim rukama. Nije glumac ni šarlatan, poznaje zagrebačke probleme i probleme ljudi. Naš je odnos takav – kada meni nešto treba, Milan to rješava, a kad njemu nešto treba, ja to rješavam. Sada ste čuli da me zvao i treba nešto što mu ja mogu riješiti na svom zadarskom terenu. To je bit svega. Nas dvojica ne prodajemo maglu niti lažemo ljudima. Kako birači u Zagrebu prepoznaju njegov rad, tako ovdje na Viru birači prepoznaju moj rad – govori Kapović.

Iako je SDP napustio prije osam godina, Kapoviću je jako teško gledati ovo što se danas događa u SDP-u. Svjestan je teške situacije u stranci, ali ne vjeruje da bi se mogla raspasti.

– Pa vidite da je HDZ, koji je sudski proglašen zločinačkom strankom koja je pokrala državu, nakon te presude opet zavladao Hrvatskom. Ivo Sanader je bio Bog koji hoda po zemlji šest godina pa je završio u zatvoru radi korupcije. I nakon toga opet HDZ vodi državu. Mislim da su to ipak jake političke opcije, desni centar, HDZ, i SDP, koji predstavlja socijaldemokraciju koja je u posljednjih nekoliko godina otišla više u neoliberalnom smjeru, pa je danas u mnogo čemu HDZ više socijaldemokratska stranka nego SDP.

Smatram da današnjem predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću, kojeg izuzetno dobro poznajem, nije dana ozbiljna šansa. On je s više od 65 posto dobio potporu članstva, ali od dana kada je izabran nisu prošla ni 24 sata, a čovjeka su počeli napadati i dobio je unutarstranačku oporbu koja nije prestala djelovati do danas. Normalno, u njegovoj želji da pobijedi na parlamentarnim izborima i da ujedini mnogo političkih opcija, pogotovo da ujedini SDP da postane jak, on je na kraju za mnoge ispao premekan. Sugerirao sam mu da se beskompromisno obračuna s tim ljudima i da odmah izbaci tih nekoliko ljudi iz SDP-a.

On to, nažalost, nije napravio. Izbacio ih je nakon godinu i pol dana kad mu je već napravljena ogromna šteta. Neki dan je to završilo s potpisima gotovo 90 ljudi koji su tražili njegovu ostavku. S obzirom na to da jako dobro poznajem mentalitet SDP-ovaca, više sam nego siguran da se u prva tri mjeseca obračunao s tih par ljudi, da ovih 90 ne bi potpisivali peticije protiv njega već bi bili u mišjoj rupi. Davor Bernardić je jako dobar čovjek. Time što nije želio sukobe i što je mislio da će vrijeme učiniti svoje podcijenio je svoje protivnike koji su ga sada doveli u tešku situaciju. Što će na kraju biti, vidjet ćemo – kazao je Kapović, koji smatra da je Bernardić trebao povući poteze kakve je povlačio i njegov prethodnik Zoran Milanović.

Bernardić me zvao natrag

– Da je ranije povukao radikalne poteze poput Milanovića, koji je izbacio mnogo ljudi iz SDP-a, danas bi bio pravi lider. Kada danas pitate kakav je Milanović bio lider SDP-a, svi kažu odličan, on je bio pravi, fajter... A izbacio je mnogo ljudi i nitko nije rekao, niti to kaže danas, da se osvećivao. U mnogim se stvarima nisam slagao s Milanovićem i bili smo unutarstranački protivnici, ali u nekim stvarima sam ga podržavao. Konkretno, u mom slučaju. Ako je Kapović radio nešto protiv Milanovića koji je bio predsjednik stranke, onda Kapović mora biti svjestan da, ako njegova opcija ne prođe, mora snositi sankcije. Ja sam te sankcije prihvatio i nemam ništa protiv Milanovića – naglasio je rekavši kako ga je Bernardić zvao natrag u SDP.

– U tom trenutku nisam to želio jer bih morao voditi nacionalnu politiku. Moji su prioriteti Vir, na kojem imam još posla do 2025. godine i u sljedećih sedam godina ne vidim se ni u kakvoj nacionalnoj ili regionalnoj politici.

Na kraju priznaje kako, otkad je umro Tomislav Bašić, Viranin, trener prve momčadi NK Zadar, čiju su školu prošli vrsni igrači kao što su Saša Bjelanović, Dado Pršo, Marijan Buljat, Giovanni Rosso, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Luka Modrić i drugi, slabo kontaktira s braćom Mamić.

– S braćom Mamić nisam u kontaktu od 2014., otkad je umro Tomislav Bašić. Dok je Tomo bio živ, kontakt s braćom Mamić bio je intenzivan. Mislim da su Zdravkove zasluge u razvoju Dinama, kao ozbiljnog europskog kluba, velike. Bio je buldožer, operativac koji je od Dinama napravio vrhunski klub. Za uspjeh reprezentacije na Svjetskom prvenstvu velike zasluge ima i on. Pa pogledajte te igrače, sve su to Dinamovi kadrovi. Da nije Dinama, ne bi bilo ni njih – govori Kapović te dodaje kako ne želi ulaziti u pravosudne odluke zašto je osuđen, ali ističe da ta kazna nije pravomoćna.

>> Poznate osobe na ljetovanju u Hrvatskoj