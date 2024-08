Crveni tjedan u cijeloj Hrvatskoj: Ulazimo u najgori dio toplinskog vala, evo kad bi moglo osvježenje

"Sunčano i vruće. Najbolje je držati se hlada i piti mnogo tekućine", tako je danas na X-u savjetovao DHMZ. Hrvatska je ušla u još jedan toplinski val, a vrućine se nastavljaju i idućeg tjedna. "Pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak. Na Jadranu će ujutro biti do 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 stupnjeva.

Toplinski val nastavit će se cijeli idući tjedan. Najgore će biti u četvrtak. Prema sadašnjim prognozama, za cijelu Hrvatsku bit će upaljen crveni alarm, osim za zagrebačko područje. Prema sedmodnevnoj karti, vruće će biti i u subotu, no čini se da je neko zahlađenje ipak na vidiku.

Foto: DHMZ

Norveška stranica Yr.no, već za nedjelju za Zagreb najavljuje pogoršanje vremena, temperature ispod 30 stupnjeva i kišu koja će se nastaviti i u ponedjeljak te utorak.

