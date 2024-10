Crveni meteoalarm na snazi, DHMZ upozorava na situacije opasne po život: Evo kada stiže smirivanje vremena

Tijekom jučerašnjeg dana i protekle noći bilo je još obilne kiše, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskom dijelu Hrvatske gdje je zabilježeno i najviše problema s urbanim i bujičnim poplavama, a sve više pratimo i stanje većih rijeka kamo se sad slijevaju oborinske vode. Od početka djelovanja ove ciklone na Kvarneru i u gorju palo je 200-300 mm kiše, u središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji 30-100, a u Slavoniji 20-45 mm.

Dobra je vijest, javlja N1, da je najveći dio kiše iza nas pa će već danas oborina biti znatno manje nego prošla dva dana. Radi se o slaboj i lokalnoj kiši koja više neće stvarati nove probleme, ali još će je povremeno biti i danas i sutra, kad su na Jadranu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima pa se i dalje očekuju prometna ograničenja. U nedjelju bi kiša trebala prestati u cijeloj Hrvatskoj, a bit će i više sunčanih razdoblja uz malo višu temperaturu. Veći dio sljedećeg tjedna donosi nam sunčanije i toplije vrijeme uz kraću kišnu epizodu oko srijede.

DHMZ, pak, javlja da nas danas očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, na južnom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 23 °C.

Sutra će biti promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice kiša, na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Češća sunčana razdoblja u Dalmaciji. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita u prvom dijelu dana jaka bura, u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 21 °C.

VEZANI ČLANCI:

Za danas je na snazi i nekoliko upozorenja, i to zbog snažnoga vjetra. Za područje Južne Dalmacije upaljeno je narančasto upozorenje, a za Zapadnu obalu Istre, Velebitski kanal i Kvarner i Kvarnerić crveno. "Jaka i vrlo jaka, mjestimice moguća i olujna bura i istočni vjetar, tijekom dana će okretati na jugo te poslijepodne oslabjeti. Najjači udari vjetra 35-65 čvorova (65-120 km/h)", stoji u upozorenju za područje Zapadne obale Istre.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava se.

Inače, ovoga petka, 4. listopada u 8 sati, na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Gračacu izmjereno je čak 249,1 mm (litara po četvornome metru), što je, prema još nekontroliranim podacima, najveća dnevna količina oborine na toj postaji od 1960. godine, od kad postoje mjerenja. I više od prosječne količine za cijeli listopad. Dosadašnji apsolutni dnevni rekord - i za listopad, i uopće u nekom mjesecu - bio je 246,4 mm, izmeren 21. listopada 1974. godine, piše HRT.



Rekordna količina oborine izmjerena je i u gradu Krku. Od četvrtka u 8 sati do petka u 8 sati pale su čak 192 litre kiše po četvornome metru, što je također najveća dnevna količina oborine na toj postaji. Srećom, "samo" u listopadu. Apsolutni dnevni rekord i dalje je 194,0 mm - izmjerena 5. prosinca 2022. godine. Inače, dosadašnji dnevni rekord u listopadu u Krku je bio 129,6 mm - izmjeren 20. listopada 2011. godine, pri čemu svakodnevni podaci postoje od 1981. godine.

FOTO Vikendaško naselje kod Batine potpuno poplavljeno: Područje odsječeno, a vodostaj Dunava i dalje raste