Crne udovice siju strah među Hrvatima: Otrov počinje s bolovima, a onda nastaje pakao, evo kako spriječiti ubod

S ljetom i turističkom sezonom kreće i sezona opasnosti od ugriza. Poskok je već ugrizao djete kod Trogira, a Zadrani su u panici zbog pojave najopasnije europske zmije u gusto naseljenim kvartovima. No, svakog ljeta na zaraznom odjelu zadarske opće bolnice liječi se od uboda najopasnijeg otrovnog puka više pacijenta iz Zadarske županije.

Kažu da su najjači mogući bolovi kad ugrize crna udovica. Ima je u zadarskom zaleđu, na otocima i karakterističnog je izgleda i može biti svjetlo bjelkasta do crna. Sam ujed pauka je obično lagan, rijetko neki spominju i pojavu boli, čak i oštre boli na mjestu ujeda, te većina njih i ne zna za ujed pauka jer su zabavljeni radom u polju ili misle da su se uboli na trn li travu. Čak i na spavanju sam ujed nije dostatan za buđenje. Međutim, u većine, gotovo u svih ujedenih, nastaje i odvija se dramatičan tijek simptoma.

- Tako, od ujeda do simptoma nakon desetak minuta do jednog sata prevladavaju simptomi i znakovi živčanog sustava, tipična rana bol u prvim (regionalnim) limfnim čvorovima od mjesta uboda pauka, širenje boli u područje pasa, križa, trbuha, bedara i potkoljenica, stezanje i pritisak u prsnom košu, kočenje, grčenje, drhtavica, bacanje po krevetu, lice postaje zacrvenjeno, otečeni su kapci, jako suzenje očiju, nastaje strah od smrti, bol "silazi" u stopala, nastaje osjećaj žarenja u tabanima, može nastati i oskudno mokrenje do potpunog zastoja - ističe dr. Boris Dželalija, nekadašnji voditelj zaraznog odjela zadarske opće bolnice.

On dodaje da opisani simptomi znaju oponašati akutno kirurško stanje, srčani udar ili akutnu psihozu. Kao zaključak treba istaknuti iznimno tešku kliničku sliku s mogućim smrtnim ishodom, iako je rijetkost. U posebnoj opasnosti su srčani bolesnici s visokim tlakom. U Zadru je zabilježen jedan smrtni slučaj.

Izloženost ugrizu pauka crna udovica je tijekom obavljanja poljoprivrednih radova žetve, berbe povrća, radova s vinovom lozom, sjedenjem u travi, kampiranjem… Danas se pauk približio i naseljima te je opasnost i u okućnici. Liječenje je simptomatsko, što je malo učinkovito (mišićni relaksansi, analgetici i kalcij), i ciljano ili specifično, što je nužno i iznimno korisno (antitoksin /protuotrov.).

Prevenciju čine zdravstveni odgoj (obavještavanje pučanstva o pauku i njegovu ujedu), mehanizacija poljoprivrede i zaštitna odjeća - istakao je dr. Boris Dželalija, koji je godinama upozoravao i na nedostaka seruma protiv otrova crne udovice u vrijeme kada je kod nas bila prestala proizvodnja. Serum protiv ovog otrovnog pauka uglavnom danas stiže iz inozemstva.

Baš apelima doktora Borisa Dželalije kroz niz godina izvještavanja o ugrizima poljoprivrednici i kamperi su se počeli pridržavati naputka da budu obuveni u prirodi, da provjere obuću koje ostave vani tijekom noći. Znalo se u nekim godinama dogoditi i gotovo desetak ugriza. - Godišnje u našoj županiji bude od 3 do 5 ili više slučajeva - zaključio je za Večernji list doktor Boris Dželalija.

