Ćorluka na suđenju otkrio: Sve sam postigao sam, ali nikad nisam tražio obeštećenje. Očev zahtjev je Mamić odbio

Legendarni Vedran Ćorluka u Dinamo je došao kao osmogodišnji dječak, prošao je sve klupske selekcije, a iz Maksimira je 2007. prešao u Manchester City. Cijelu karijeru savjetovao se sa svojim ocem. - Kad gledam kroz povijest igranja, mislim da sam sve napravio sam. Bio sam kapetan svih generacija mlađih kategorija u Dinamu. Tada me menadžeri nisu htjeli, vjerojatno nisu vidjeli neki potencijal u meni, ali kasnije se kroz igranje za Inter Zaprešić, gdje sam bio na posudbi nakon potpisivanja profesionalnog ugovora, i Dinamo pojavilo dosta ljudi koji su htjeli imati veze sa mnom i zastupati me u budućnosti, ali moja obitelj i ja nismo to htjeli – ispričao je Vedran Ćorluka u ponedjeljak na suđenju braći Mamić u Osijeku. Odbio je, tako, i Zdravkovu ponudu da ga zastupa Mamić Sport Agency.

No, nakon odlaska u Englesku, angažirao je menadžere Nikkyja Arthura Vuksan i Marija Mamić. - Došao sam u novu zemlju, bio sam sam, golobradi mladić, otac mi nije govorio engleski jezik, a susretao sam se dosta meni nepoznatih stvari, poput banalnih od otvaranja računa pa sve do razgovora i pregovora s ljudima s kluba, pa sam odlučio angažirati menadžere – pojasnio.

A što se tiče njegova odlaska u City, pregovora praktički nije ni bilo jer je bio zadovoljan ponuđenim ugovorom. - Dinamo je dobio ponuduManchester Cityja za mene, Zdravko Mamić ju je predočio mojoj obitelji i meni. Zdravko, otac i ja smo krenuli za Manchester, ja sam rekao svoje uvjete, potpisali smo ugovor i ja sam se vratio u Zagreb kao igrač Manchester Cityja – prisjetio se Ćorluka.

Zna da je Dinamo dobio odštetu za njegov odlazak u Englesku, ali u tome, kaže, nije sudjelovao. Nije imao ni pravo na transferno obeštećenje, niti ga je tražio. - Ne znam kakva je bila politika kluba oko podjele transfernog obeštećenja, ja ga nisam imao, nit sam ga tražio. Klub je dotad uložio u moj razvoj i mislim da je imao pravo na odštetu – kazao je Ćorluka. U istrazi u rujnu 2016. ispričao je, pak, kako je njegov otac pitao ima li mu sin pravo na dio transfernog obeštećenja koje je City isplatio Dinamu, "no Mamić je to rezolutno odbio". Kazao je tada i kako zna da Luka Modrić nije imao pravo na transferno obeštećenje. Podsjetimo, transferno obeštećenje Luke Modrića bilo je predmet prvog sudskog postupka protiv Mamića.

- Moj otac nije pregovarao s Mamićem o transfernom obeštećenju, jest ga pitao, on ga je odbio i to je bilo to. Ne bih znao je li Luka Modrić imao pravo na transferno obeštećenje, on je sam dogovarao svoje uvjete – komentirao je Ćorluka nakon što mu je tužiteljica Lara Kovačević predočila njegov iskaz iz istrage. Nije mu poznata tvrtka Crescendo Sport Limited, niti čime se ona bavi, a na upit je li ta tvrtka sudjelovala u njegovom transferu u Englesku, odgovorio je: "S moje strane sigurno nije". Po optužnici, Zdravko Mamić dogovorio je s Marijem Mamićem da će Dinamo s trgovačkim društvom Crescendo Sports Limited sklopiti fiktivni ugovor temeljem kojeg će zagrebački klub ovoj tvrtki neosnovano platiti novčani iznos čiji će dio biti proslijeđen na račun Marija Mamića. Taj je ugovor sklopljen u kolovozu 2007., a njime Dinamo opunomoćuje Crescendo Sports Limited za zastupanje interesa igrača Vedrana Ćorluke na engleskom tržištu do 31. prosinca 2007.

Ukoliko se u navedenom roku za Ćorluku pronađe klub, Dinamo će tom društvu isplatiti naknadu u iznosu od 1,2 milijuna eura. Temeljem tog ugovora, Zdravko je Mamić u veljači 2008. naložio neosnovano plaćanje spomenutog iznosa s računa Dinama na račun tvrtke Crescendo Sports Limited. Znali su, tereti se, da to društvo ni na koji način nije posredovalo na strani Dinama u transferu Vedrana Ćorluke u Manchester City. Transfer je, navodi se, ostvaren prije nego što je ta tvrtka osnovana. Mario Mamić potom je, tereti se, stvarnom vlasniku tvrtke Crescendo Sports Limited naložio da iznos od 400.000 eura proslijedi na njegov osobni račun, a da 599.953 eura uplati na račun njegove tvrtke Fidelia Management Limited. Sav taj iznos Mario Mamić je, piše u optužnici, predao svome ocu Zdravku.

Obrana je bila zadovoljna iskazima bivših Dinamovaca Vedrana Ćorluke i Ognjena Vukojevića.

- Uspješno dokazujemo ono što govorimo od samoga početka, a to je da poslovi posredovanja u ovom postupku nisu fiktivni. USKOK cijelu svoju optužnicu bazira na činjenicama da niti jedan od igrača nije upoznat s posrednicima koji su sudjelovali u njihovim transferima. Današnji igrači i Ćorluka i Vukojević su rekli da oni kao igrači ni ne moraju niti biti upoznati s osobama koje sudjeluju u pregovorima na relaciji klub-klub. Iz njihovih iskaza razvidno je kako su sami rekli da su osobe koje su navedene kao posrednici u određenim ugovorima na određeni način bile uključene u same te transfere. Dakle, iz njihovih iskaza proizlazi ono što tvrdimo od početka, da ti ugovori nisu fiktivni, nego je optužnica posljedica nerazumijevanja ove tematike i zato se nalazimo u ovom postupku - rekao je Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića. Maratonski je ovo proces, USKOK je predložio čak 180 svjedoka.

- Po mojim proračunima, negdje smo na polovici ispitivanja USKOK-ovih svjedoka, a moram napomenuti da obrana još nije predložila svoje dokazne prijedloge u odnosu na sve točke optužnice. Teško mi je prognozirati, ali mislim da nas očekuju mjeseci i mjeseci, ako i godine suđenja - dodao je Glavaš.

Četiri od ukupno sedam optuženih u procesu Dinamo 2 već se nagodilo s USKOK-om. Zdravko Mamić i dalje tvrdi kako nije kriv.

- Zdravko Mamić je i dalje pri svom stajalištu jer od prvog dana tvrdi da su svi poslovi obavljeni. To potvrđuju svi svjedoci, a sa svakim saslušanjem otpada teza USKOK-a da igrači za nešto ne znaju pa se to nije dogodilo. Igrači za odnose klub-klub ne moraju znati, a što i sami potvrđuju svojim iskazima - zaključio je odvjetnik Glavaš.

