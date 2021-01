Ćorić: Neobjektivno je očekivati da se u kratkom roku nabavi 1000 ili 1500 kontejnera

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić apelirao je u ponedjeljak na građane čiji su objekti stradali u razornom potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji da prijeđu u organizirani smještaj, navodeći i kako je neobjektivno očekivati da se u kratkom roku nabavi 1000 ili 1500 kontejnera.

Novinari su Ćorića uoči sjednice Vlade upitali kakvo je stanje u Robnim zalihama po pitanju kontejnera i zašto ih nije bilo više kako bi se mogli distribuirati prema potresom razrušenim područjima Petrinje, Siska, Gline i okolice. Ćorić je podsjetio da su Hrvatsku prošle godine pogodile tri katastrofe - potres u Zagrebu i okolici, pandemija koronavirusa i potres prije nekoliko dana u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Po podacima koje je iznio, Ravnateljstvo za robne zalihe u RH raspolaže s 298 kontejnera, koji su od ožujka prošle godine raspoređeni po cijeloj Hrvatskoj. Od toga je 201 u uporabi pri bolnicama za potrebe testiranja na covid-19, 76 kontejnera dodijeljeno je na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije zbog potresa u ožujku, a preostali broj, odnosno 21 kontejner, upotrebljen je na području Petrinje, odnosno Sisačko-moslavačke županije u proteklim danima, izvijestio je Ćorić.

Video: Majske Poljane: Borislava su sekunde dijelile od smrti, kad mu se kuća srušila iza leđa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ravnateljstvo za robne zalihe je 22. prosinca pokrenulo nabavku dodatne količine kontejnera i taj 41 kontejner će do kraja ovog tjedna biti na području Sisačko-moslavačke županije, najavio je. U normalnim okolnostima, s 300 i nešto kontejnera svaka država zatvara svoje potrebe, ustvrdio je Ćorić, ponavljajući kako su Hrvatsku u prošloj godini pogodile tri katastrofe.

Istaknuo je i da se u koordinaciji s domaćim proizvođačima, troje njih, pokušavaju iznaći dodatne količine kontejnera za slijedeće razdoblje. Upitan zbog čega se ranije nije išlo u nabavku kontejnera, Ćorić je ustvrdio da nitko ne može pretpostaviti kolika je potreba.

U ovom trenutku se tako može govoriti o potrebi stotina i tisuća kontejnera, rekao je Ćorić te dodao da je siguran da ne postoji država karakteristika Hrvatske, u smislu broja stanovnika, koja raspolaže s takvim zalihama.

Prema procjeni koju su iznijeli novinari, na terenu Sisačko-moslavačke županije trenutno bi bilo potrebno oko 1500 kontejnera, na što je Ćorić konstatirao da "je razvidno da proizvodni kapaciteti u Hrvatskoj ne mogu u skoro vrijeme to proizvesti".

Već su, naglasio je, krenule i konzultacije za nabavku iz inozemstva, a varijanta je i da se osiguraju drugi tipovi smještaja. "Mogućnost nabavke 1000 ili 1500 stambenih kućica odnosno kontejnera u roku od sedam dana nije moguće i to je neobjektivno očekivati", rekao je Ćorić.

Naveo je da je građanima na pogođenim prostorima ponuđen smještaj u nekoliko centara i zgrada, kako u županiji tako i u okolici, te ih zamolio da, s obzirom i na sve hladnije vrijeme, iskoriste i mogućnosti tog smještaja, gdje je toplije, i da tamo borave.

"U ovom trenutku, kapaciteti na razini RH, ali isto tako i od zemalja od kojih smo primili pomoć po tom pitanju, nisu dovoljno veliki. Morat ćemo razmišljati da se dio građana smjesti u kapacitete koji su na raspolaganju kako u županiji tako i oko nje", izjavio je Ćorić te dodao da je najgora moguća opcija spavati i smrzavati se u automobilu.

Naglasio je da je to rješenje privremeno, no međutim, s druge strane, obnova objekata će trajati neko vrijeme i neće biti gotova preko noći. Odgovarajući na pitanja novinara, naveo je i da se trenutno na Robnim zalihama nalazi oko 1600 šatora, u koje se može smjestiti 25 tisuća ljudi, a znatno je veći broj vreća za spavanje. No, niti za jednim tim artiklom u posljednjim danima nisu izražene potrebe s terena, iako je određena količina dopremljena na teren i uskladištena u slučaju potrebe, naveo je Ćorić.

Upozorio je pritom i kako, s obzirom na vremenske uvjete i trenutne temperature, smještaj u šatore nije adekvatan, dok je tezu da Ravnateljstvo za robne zalihe nije dostavilo šatore i vreće za spavanje ocijenio deplasiranom.

Ćorić je u više navrata zamolio za razumijevanje situacije u kojoj se svi nalaze i u kojoj svi zajednički pokušavaju pronaći rješenja, kao i za razumijevanje napora koje ulažu sve institucije da se stanje čim prije dovede u situaciju kada se može krenuti s obnovom.

"Čini mi se da nam je potreban dodatan iskorak u zajedništvu, apeliram i molim da idemo u tom smjeru", rekao je Ćorić.