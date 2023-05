Mi smo mali grad za velike izložbe, Picasso, Chagall, Dalí, pa sad Toulouse-Lautrec

afera 'Po babi i stričevima'

Pljušte reakcije o optužnici protiv ministara: 'To je velika sramota za Hrvatsku, zahtjeva ostavku cijele Vlade'

Da ima gram srama, stida, savjesti, bilo čega on bi podnio ostavku. Ali on to neće napraviti jer ga za ovu državu u stvari boli briga, rekao je za Večernji list Peđa Grbin, predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske