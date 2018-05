Horvat novi ministar gospodarstva, Tolušić potpredsjednik Vlade?

Premijer Plenković danas će na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a otkriti ime novog ministra gospodarstva nakon što je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić podnijela ostavku u jeku afere Hotmail. Informacije o nasljedniku M. Dalić posve su proturječne. Dio izvora uvjerava da novi ministar gospodarstva neće biti Tomislav Ćorić, ministar energetike i zaštite okoliša, o kojem se od ostavke Plenkovićeve najbliže suradnice nagađa kao najizglednijem nasljedniku na toj funkciji.

Težak tjedan

– Ćorić neće biti ministar gospodarstva, to će biti ponuđeno osobi iz HDZ-a s kojom PPD ekipa neće biti zadovoljna – tvrdi jedan izvor koji očito aludira na tvrtku Prvo plinarsko društvo te HNS i neke krugove u HDZ-u.

Ćorićev je uvjet navodno bio da se Ministarstvo gospodarstva pripoji njegovu Ministarstvu energetike i zaštite okoliša i da, kao i M. Dalić, ima funkciju potpredsjednika Vlade. To navodno nije prošlo i Ćorić, po tim informacijama, više nije u igri. Kao mogući ministar spominje se i Krunoslav Katičić, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, inače Plenkovićev prijatelj. Dio izvora pak barata starim informacijama da će to ipak biti Ćorić, a da će njegova zamjena u Ministarstvu energetike biti sadašnji državni tajnik Šiljeg.

Za ministra se spominje i Darko Horvat, bivši ministar poduzetništva u vladi Tomislava Karamarka.

Uoči Nacionalnog vijeća i Predsjedništva HDZ-a nagađa da će Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede, biti potpredsjednik Vlade.

Dakle, funkcija ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade se razdvaja, pa bi Horvat mogao biti ministar, a Tolušić potpredsjednik Vlade.

Prema tim informacijama, zaštita okoliša bi pak bila premještena u Ministarstvo graditeljstva HNS-ova Predraga Štromara. Spominjalo se i da će funkcija potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, što je bila Dalić, biti razdvojena od pozicije ministra gospodarstva. U tom se kontekstu pak spominjao HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević, kao potpredsjednik Vlade za reforme, ali naši izvori tvrde da to nije točno.

Pred premijerom je u svakom slučaju težak tjedan u kojem će morati odgovoriti na pitanje je li on angažirao odvjetnika Borisa Šavorića, koji je bio prvo pero u kreiranju lex Agrokor, a iz kojeg su ispale odredbe o sprečavanju sukoba interesa, što je omogućilo da oni koji su pisali zakon potom dobiju poslove u procesu restrukturiranja Agrokora.

Sabor u sjeni afere

U subotu ga pak čeka Sabor HDZ-a, a izvori bliski Plenkoviću kažu da se usredotočio na današnje Predsjedništvo i stranački Sabor jer on dolazi u jeku afere s Vladinim konzultantima koji su zaradili u Agrokoru, što je najveća afera koja je uzdrmala premijera. Osim toga, Plenković bi se vjerojatno danas mogao sastati s predsjednicom države kako bi razgovarali 'o onome o čemu nisu mogli preko telefona'. Dakle, vjerojatno o Agrokoru. Moraju se dogovoriti i o sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost koju priželjkuje predsjednica, dok pojedini izvori kažu da premijer navodno nije sklon dramatiziranju s VNS-om. VNS se ne bi održao ovog tjedna jer je ministar obrane Damir Krstičević odsutan do petka, nego onaj idući tjedan. No namjera je da Agrokor, odnosno afera Hotmail, ne bude jedina tema tog sastanka.