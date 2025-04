Čogelja: Apsolutno ne mislim da Boban i Sanader trebaju u mirovinu

- Mi smo ovdje tim, zajednica, to i te kako postoji u našem odnosu. To poštovanje izlazi iz mog mišljenja što su Blaženko Boban, Ante Šošić i Ante Sanader prepoznali ljude poput mene, koji dolaze. To ne znači da se mi u svim temama moramo slagati, ali mi smo o svim temama razgovarali. To je način kakao HDZ funkcionira. Ja kada se referiram o politici, uvijek se nastojim referirati u budućnosti, a uvijek govorim o zajedništvu, sinergiji, umrežavanju. Jučer smo donijeli važnu, povijesnu odluku o mreži linija gdje će se osigurati autobusi u cijeloj županiji. To je epohalno za sve naše građane, a to ne bi mogli da zajedno nismo radili. Mi vrlo dobro funkcioniramo i vrlo dobro ćemo funkcionirati i u budućnosti. Na žalost, kad ponestane argumenata.ovakve teze se pojavljuju u medijima i nemaju nikakvo opravdanje. Tim Blaženka Bobana nastavlja naprijed, u pobjedu. Oporba nema konkretni program i programe, mi bismo voljeli da možemo o tome pričati, ali nikakvih tema i ideja bavi pa se bavimo rekla-kazala pričama – rekao je Stipe Čogelja na konferenciji za novinare koju su zajednički održali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sa zamjenicima Čogeljom i Antom Šošićem. Presicu su sazvali zbog intervjua kojega je Čogelja dao Expressu i izjavi za Slobodnu Dalmaciju. Odgovorio je i na izravno pitanje novinara je li rekao da Blaženko Boban i Ante Sanader trebaju otići u mirovinu.

- Apsolutno ne! Zar mislite da bi pristao biti zamjenik župana da mislim da on treba otići – pitao je Čogelja. Ipak, potvrdio je kako mu se činila zgodna usporedba s nogometnim klubom Milan kada je govorio o potrebi da se igrači nakon nekog vremena povuku, a on nije govorio o sebi, već je upozorio kako trebaju uvoditi i nove generacije.

- HDZ se mora mijenjati. Tko to ne misli, taj je u zabludi. Nikad sukob između nas nije postojao, ali ja sam vrlo otvoren. Je li ovo pravi tajming, pretpostavljam da nije, nogometnim žargonom možda sam kasno ušao u start s dobrom namjerom, da naš tim pobijedi – rekao je Čogelja.

Šošić je prisnažio kako funkcioniraju izvrsno kao tim, a Boban se vratio osam godina unazad, kada je došao u Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje je Stipu Čogelju zatekao na mjestu pročelnika za pomorsko dobro i turizam. - Prateći ga te četiri godine njegova rada, na moj prijedlog ga je ŽO HDZ-a stavio kao kandidata za zamjenika župana prije četiri godine. Bio sam iznimno sretan, što imamo mladog operativca koji ima jedan drugačiji rakurs i generacijski drugačije na neke stvari gleda što mi je bilo simpatično – rekao je Boban i pohvalio se uspjesima svoga tima za kojega je naglasio kako je Stipe Čogelja njegov sastavni dio. Naglasio je kako s Čogeljom svako jutro pije kavu i često su cijelog dana, od jutra do večeri, zajedno. - Stipe zbog energije i operativnosti ima moju iznimnu podršku i zato jer pripada mlađoj generaciji što nam jest fokus – rekao je Boban i najavio skoro prezentiranje programa.