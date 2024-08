Čitajte o trci koja je starija čak i od Sinjske alke

Bio je 10. lipnja godine Gospodnje 1696. i slavio se blagdan Duhova. Muškarci i žene, staro i mlado, ne samo iz Barbana nego i iz brojnih okolnih sela i gradova, okupili su se u središtu malog istarskog mjesta gdje se toga dana održavala “fiera franca”, odnosno slobodni sajam. Na drvenim stolovima uzdužno postavljenim u ulicama i prolazima bila su poslagana dobra, razmjenjivalo se među pučanstvom žito, vino, ulje... Na dan kada se na robu nije morala plaćati daća, pohrlio je narod opskrbiti se pa su se međusobno nadvikivali, gurali, nadmetali...

Foto: Saša Miljević/Pixsell

No u trenutku kada su se oglasili zvukovi fanfara, trgovina je odmah pala u drugi plan, a svjetina je pohrlila prema trkalištu. Bila je to najava da počinje – Trka na prstenac. Sve je zanimalo tko će od natjecatelja prstenac uspjeti pogoditi „u sridu“, a dok se deset stasitih mladića izmjenjivalo na stazi, njihova raskošna oprema mamila je uzdahe, a ponosan stav izazivao je strahopoštovanje. Svaki put kada bi se konjanik zatrčao, razdragana publika u tišini bi zadržala dah, a onda se, ovisno o tome je li natjecatelj pogodio ili promašio, Barbanom prolomio uzvik oduševljenja ili glasno negodovanje. No kako se bližio kraj, prigovaranje je bilo sve češće jer još nitko nije osvojio tri boda.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Iako su sačuvani zapisi iznimno šturi, uz malo mašte ovako možemo zamisliti prvu Trku na prstenac, vitešku igru koja se u istarskom Barbanu održavala od kraja 17. do početka 18. stoljeća, a na temelju starih zapisa je 70-ih godina prošlog stoljeća i revitalizirana. Bilo je to vrijeme kada su razne viteške igre i turniri bili omiljeni među narodom, a posebno je slikovito i zanimljivo bilo nadmetanje konjanika kojima je bio cilj da u trku kopljem „u sridu” pogode željezni kolut koji visi na konopu. Mnogi će u ovom opisu prepoznati i slavnu Sinjsku alku, a možda se i iznenaditi kada čuju da je zapravo riječ o – istom tipu nadmetanja.

Trka, koja je bila prekinuta i zaboravljena više od dva stoljeća, obnovljena je 1976. zahvaljujući predanosti nekolicine strastvenih pojedinaca. Danas ponovno blista, privlačeći pažnju lokalne zajednice i šire javnosti.