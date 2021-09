Cijepljenje 3. dozom u Hrvatskoj kreće početkom listopada

Pfizer je zasad jedini proizvođač cjepiva protiv koronavirusa koji je Europskoj agenciji za lijekove (EMA) podnio zahtjev za odobrenje treće doze cjepiva, a EMA-ino zeleno svjetlo očekuje se vrlo skoro, možda čak i krajem ovog tjedna. Osam europskih zemalja već je krenulo s trećom dozom, a veći broj ih je to najavio i spremno čeka to formalno odobrenje. S trećom dozom krenut će i Hrvatska početkom listopada.

– Trećom dozom docjepljivat će se osam mjeseci nakon druge doze. Taj je vremenski period izabran jer su i izraelska studija i ona na “Franu Mihaljeviću” pokazale da razina antitijela pada šest do devet mjeseci nakon primljene druge doze. Početak novog kruga cijepljenja predviđa se početkom listopada. Krenut će se s osobama koje su se prve cijepile, uglavnom su to starije i imunokompromitirane osobe – kaže nam dr. Dijana Mayer, epidemiologinja iz HZJZ-a. Osim zaštitnih antitijela, organizam brani i stanična imunost, no ona se ne prati rutinski.

VIDEO Cijepljenje trećom dozom kreće u listopadu: 'Ovo se za početak odnosi na one cijepljenje Pfizerom'

Zasad se pokazalo da bolju zaštitu imaju osobe koje su se cijepile i preboljele COVID-19, kaže dr. Mayer. Da šest mjeseci nakon druge doze više nemaju zaštitnu razinu antitijela, pokazalo se i kod 30 posto korisnika jednog zagrebačkog doma za starije.

– Ono što znamo jest da starijima znatno pada titar i da AstraZenecino cjepivo razvija više imunosti. Dokaz pada protutijela crveno je svjetlo da je potrebno docjepljivanje. Stava sam da je manja šteta cijepiti nekog ako i ima staničnu imunost nego obrnuto, ne cijepiti nekog kome je razina antitijela pala. Stanična imunost doprinosi zaštiti, ali ne znamo koliko jer je ne možemo rutinski pratiti – kaže prof. Branko Kolarić, epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Podaci iz Izraela pokazuju da dva tjedna nakon treće doze imunitet izrazito raste i da je relativan rizik više od 11 puta manji naprema onih koji su cijepljeni s dvije doze.