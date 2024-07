Cijela Hrvatska u crvenom zbog toplinskog vala, a bit će još gore: Evo gdje je tijekom noći bilo najtoplije

Hrvatska je usred toplinskog vala zbog kojega je DHMZ izdao crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku, osim gospićke regije koja je u narančastom. Temperature će se penjati iznad 37 stupnjeva Celzijevih u većini Hrvatske. Sunce je upeklo već rano ujutro, a ništa bolje nije bilo niti tijekom noći. Naime, usred noći u Senju je izmjereno preko 30 stupnjeva u 1 sat ujutro, dok je gotovo jednako vruće bilo i u Rijeci (29°C) te Dubrovniku (29,1°C).

U unutrašnjosti Hrvatske ipak se malo lakše spavalo budući da je u 6 ujutro u Zagrebu na Maksimiru izmjereno 21,7 stupnjeva Celzijevih, u Varaždinu 19,8, Bjelovaru 21,8, Sisku 21,5, Osijeku 22,9, Slavonskom Brodu 20,4, Gospiću 18,4... Međutim, već u 8 sati temperature su se počele približavati brojci od 30 stupnjeva dok je najveća u 8 sati zabilježena na aerodromu u Dubrovniku gdje se živa na termometru popela do 30,5 stupnjeva Celzijevih.

Prema prognozi, danas će biti pretežno sunčano, u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti nestabilno, poslijepodne su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, a navečer na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 °C.

Sutra također pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, poslijepodne jači razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom kojih može biti i na sjevernom Jadranu, a u noći uglavnom na krajnjem sjeveru zemlje. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i južni. Najniža temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu od 24 do 28, a najviša između 33 i 38 °C.

Opasnost od toplinskog vala i dalje je vrlo velika, a najgore će biti sutra i u subotu. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, visoke temperature će se nastaviti i početkom idućega tjedna, a za utorak je, primjerice za Osijek najavljeno 39 stupnjeva tako da nas čeka duže razdoblje nesnosnih vrućina.

GALERIJA Voda iz fontane, ručnik na glavi, beton i hlad... Pogledajte kako turisti u Dubrovniku pronalaze spas od vrućine