Nastavljaju se ekstremne vrućine: Sutra crvena upozorenja za gotovo cijelu zemlju

Vrijeme će u četvrtak biti pretežno sunčano i poslijepodne u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti će biti nestabilno, uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, navečer i na sjeveru zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 28 °C. Najviša od 33 do 38 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog toplinskog vala, ponovno su izdana brojna upozorenja. Za veći dio zemlje izdano je crveno upozorenje koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno. Iznimno visoka temperatura tako se očekuje u karlovačkoj, zagrebačkoj, osječkoj, riječkoj, splitskoj, kninskoj i dubrovačkoj regiji.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", upozorio je DHMZ. Osim toga, narančasto upozorenje izdano je za gospićku regiju.

Upozorenje na toplinske valove Foto: DHMZ

Visoka temperatura zraka, kako je istaknuo DHMZ, može uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi, osobito kod osjetljivih skupina kao što su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru. Do kraja tjedna, piše HRT, atmosfera neće biti potpuno stabilna pa ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Na Jadranu se idućih dana očekuje obilje sunčanog i vrućeg vremena. Noći će biti tople, a temperatura zraka mjestimice se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.

"Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, vruće i sparno. Uz umjeren razvoj oblaka, ponegdje može biti lokalnih pljuskova, osobito u gorskim krajevima. Dnevna temperatura zraka uglavnom će biti viša od 35 stupnjeva. I na Jadranu će biti vruće uz tople noći u kojima se temperatura zraka mjestimice neće spuštati ispod 25 stupnjeva, što će otežavati noćni odmor. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.