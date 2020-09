CIA izazvala javno tviteraše: Nisu očekivali da će biti i onih koji su bolji od njih

Otkad je američka tajna služba CIA objavila svoj prvi tvit, znatiželjnici diljem svijeta s guštom ju prate. Osim što objavljuju zanimljive povijesne detalje i otkrivaju javnosti nepoznate detalje, često znaju objaviti i ponešto zabavniji sadržaj.

Slično su napravili i jučer kad su objavili dvije gotovo identične slike i pozvali javnost da testiraju svoje vještine zapažanja. Cilj je bio pronaći 10 razlika, no zasigurno nisu očekivali da će neki biti i bolji od toga.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz