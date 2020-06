Četvorica Bošnjaka i troje Albanca u žestokoj bitki za Sabor: Udara se ispod pojasa i zbog Hrvata u BiH

Najneizvjesniji će biti izbor kandidata na listi nacionalnih manjina koji će predstavljati Albance, Bošnjake, Crnogorce, Makedonce i Slovence jer gotovo svi imaju podjednake šanse. Na listi je troje Albanaca – Ermina Lekaj Prljaskaj, Idris Sulejman i Tahiri Hebib – te četvorica Bošnjaka – Armin Hodžić, Mensur Ferhatović, Nedžad Hodžić i Bermin Meškić. Bošnjaci već pet godina nemaju zastupnika u Hrvatskom saboru otkako je 2015., nakon Nedžada Hodžića, mandat zastupnice albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine osvojila Ermina Lekaj Prljaskaj iz reda Albanaca. Unatoč tome što je njihova kampanja daleko od javnosti, jer pokraj velikih stranaka nema puno mjesta za njih, unutar tih zajednica nacionalnih manjina vode se velike debate i udara se žestoko ispod pojasa.

Naime, većina Bošnjaka zamjera Ermini Lekaj Prljaskaj da ništa za njih nije učinila, ali i to što je glasala za Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH, a da nije ni riječi uputila Bošnjacima u Hrvatskoj, ni obrazloženjem ni konzultacijama ni pravodobnim informiranjem. Najveći njezin kritičar je Armin Hodžić, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

– Gospođa Lekaj Prljaskaj je imala veoma loš saborski mandat, a to znamo kada odgovorimo na pitanje čega se to sjećamo iz njezina mandata. Kojeg projekta? Koje izjave, inicijative? Apsolutno ničega osim raspirivanja antagonizma s Bošnjacima. Nastojat ćemo zaboraviti ovaj katastrofalni mandat i okrenuti se idućem, za koji se nadam da će biti mnogo bolji jer vjerujem da će Bošnjaci odlučiti da ih predstavlja Bošnjak sa stavom – uvjeren je Armin Hodžić, koji kaže da su Bošnjaci u Hrvatskoj nacionalna manjina treće kategorije.

Manjina treće kategorije

– Nacionalne manjine s institucionalne strane apsolutno imaju odlične prilike da njeguju svoj nacionalni identitet. Međutim, druga najbrojnija manjina, bošnjačka, nema svog predstavnika u Hrvatskom saboru, gdje je tu logika? Prva po brojnosti manjina ima tri predstavnika, a druga nema nijednog. Osim toga, postoje manjine kojih ima i po tri puta manje od Bošnjaka pa imaju svoju samostalnu izbornu jedinicu. Zbog toga i još niza drugih stvari zbog kojih bi nam trebala posebna rubrika smatram da su Bošnjaci nacionalna manjina treće kategorije – kazao je Armin Hodžić ističući da će se kao predstavnik Bošnjaka, Albanaca, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca u Hrvatskom saboru truditi unijeti promjene u radu i omogućiti pripadnicima tih nacionalnih manjina inkluzivniju metodu djelovanja te da za bošnjačku zajednicu želi da bude snažna i da svi njeni članovi budu jednaki, bez povlaštenih i privilegiranih.

Ermina Lekaj Prljaskaj je uvjerena kako će unatoč kritikama koje dolaze od pojedinih Bošnjaka zadobiti njihovo povjerenje i kako joj neće biti uteg to što joj Bošnjaci zamjeraju da ništa za njih niste učinili i da je glasala za Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH.

– Smatram da sam s Bošnjacima, kao i sa svim ostalim pripadnicima nacionalnih manjina, imala zavidnu komunikaciju što se tiče svih relevantnih pitanja. Imala sam to zadovoljstvo surađivati s mnogima od njih ne samo u pitanju Deklaracije nego i mnogih drugih pokrenutih projekata. Ne mislim da će mi to biti uteg, jer utega nema.

“Povećavaju nesnošljivosti”

Žao mi je ako postoje nezadovoljstva, ali Bošnjaci s kojima ja surađujem izuzetno su zadovoljni mnome i mojim radom. Ne volim kada se stvara ili aludira na animozitet na osnovu nacionalne, vjerske ili rasne pripadnosti, a mnogi to rade kako bi me diskreditirali. Time samo povećavaju netrpeljivost između nacionalnih manjina i potiču diskriminaciju, a to nije nešto iza čega ću ja stajati. Činjenica je da današnje društvo postaje sve višeetničko, multikulturalno i multireligijsko i to je dobro. Ta raznolikost je naša snaga, a ne slabost. Moramo odbaciti svaku politiku koja cilja na ljude zbog rase ili religije. Svaku politiku koja nas dijeli na bijele, crne, lijeve, desne ili kršćane i muslimane. To nije stvar političke korektnosti. To je stvar razumijevanja onoga što nas čini jakima. Svijet nas poštuje ne samo zbog naših mogućnosti; poštuje nas zbog naše raznolikosti i naše otvorenosti i načina na koji poštujemo svaku vjeru, rasu, nacionalnost svakog čovjeka kao pojedinca. Ili svaku zajednicu. Kao i uvijek nastavit ću podržavati, nadahnjivati, motivirati, poticati i boriti se za sve zajednice, udruge, grupe, ljude, bez obzira na njihovu rasnu ili vjersku ili nacionalnu pripadnost, u nadi da bi svijet mogao postati malo bolje mjesto – ističe Ermina Lekaj Prljaskaj, koja je u prošlom sazivu Sabora bila u klubu Milana Bandića.

– Ljepota demokratskog sustava je u pluralnosti, a pod tim mislim na mnoštvo kandidata za mjesto u Saboru. Ali, nažalost, ne možemo svi dobiti svoje mjesto u Saboru. Najbolji čovjek za to mjesto pobjeđuje. U ovom slučaju, žena. Svoj posao ne radim iz bilo kojeg drugog motiva, osim iz predanosti da se život nacionalnih manjina poboljša u Republici Hrvatskoj. Već sam imala čast služiti kao zastupnica u Saboru, a taj plemeniti posao namjeravam obavljati sve dok god ne ostvarim svoju viziju i svoje ciljeve za dobrobit svih nacionalnih manjina koje zastupam. Također, imala sam taj privilegij napraviti za nacionalne manjine, za koje je suvišno reći da ih sve smatram ravnopravnima, više nego moji protivnici i prethodnici. Smatram da mi sigurno neće zamjeriti moju suradnju s bilo kojim političarom s obzirom na to da je svaka moja suradnja pomno realizirana kako bi bila u korist manjina koje zastupam. Svoju sam nagradu već dobila: njihovo ponovno povjerenje za kandidaturu i potvrđivanje mandata. Mislim da je to dovoljan odgovor, a i nagrada” – uvjerena je Ermina Lekaj Prljaskaj .

Ulasku u Sabor nada se i Idris Sulejmani, koji sebe smatra istarskim Albancem, a na prošlim parlamentarnim izborima Ermina Lekaj Prljaskaj ga je pobijedila za 300 glasova.

– Rođen sam u Poreču. Moj je otac stigao u grad 1948. i godinu dana kasnije otvorio slastičarnicu. Moja obitelj porijeklom je iz sela pokraj Tetova na sjeverozapadu Makedonije. Ušao smo u utrku za pobjedu na parlamentarnim izborima usprkos činjenici da ovaj put s liste za nacionalne manjine imamo sedam kandidata, troje Albanaca i četvoricu Bošnjaka. Mislim da je to dobra prilika i za građane koji mogu izabrati najboljeg kandidata promatrajući predizborne programe koje predstavljamo i platforme za rješavanje manjinskih problema. Moje višegodišnje političko iskustvo s državnicima ove zemlje, poput bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, osposobilo me da i ja jednog dana budem dio ovog putovanja i izravno pridonesem rješavanju problema nacionalnih manjina. U svom životu imao sam sreću biti dio mnogih političkih procesa zajedno s predsjednikom Mesićem, počevši od lokalnih do regionalnih, pa je nemoguće ne sudjelovati na tom putu. Moja prednost u odnosu na protukandidate političko je iskustvo koje imam, povezanost s eminentnim ličnostima regionalne politike koje namjeravam iskoristiti za naše dobro i osobno iskustvo u organiziranju Albanaca u zajednicama u kojima žive – govori Idris Sulejmani tvrdeći kako zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja je u prethodnoj Vladi imala dva mandata, nije obavila svoj posao u korist manjina koje je zastupala u Saboru, s posebnim naglaskom na Albance.

– Za vrijeme svog mandata stvorila je podjele među Albancima na temelju regije u kojoj žive i vjerske pripadnosti. Vrijedi napomenuti da ni danas moja protukandidatkinja i njezini suradnici ne biraju sredstva da bi prijetili i uvjetovali birače na terenu. Tijekom kampanje na terenu također komuniciramo i susrećemo se sa stanovnicima makedonske, crnogorske i bosanske nacionalnosti s kojima dijelimo ideje kako zajednički raditi na ostvarenju naših zajedničkih zahtjeva – ističe Idris Sulejmani napominjući kako se na ovim izborima kandidira neovisno u izbornoj listi, pa će nakon potvrđivanja rezultata odlučiti s kojom strankom će surađivati.

Da će ući u Sabor, siguran je i Nedžad Hodžić, koji je već bio zastupnik u Saboru u mandatu od 2011. do 2015.godine u vrijeme kada je premijer bio Zoran Milanović.

– Apsolutno sam uvjeren u pobjedu, i to prije svega zbog načina rada u sedmom sazivu Sabora. Već na početku mandata dobio sam povjerenje svih manjinskih zastupnika i bio predsjednik kluba zastupnika nacionalnih manjina sve četiri godine. Zadatak je svih manjinskih zastupnika prije svega da se brinu o funkcioniranju društva kao ravnopravne zajednice svih njenih građana, neovisno o njihovoj nacionalnoj, vjerskoj i inoj pripadnosti, a na temelju Ustava i na njegovim odrednicama donesenih zakona. Shodno tome, u više sam navrata prekidao sjednice Sabora kada se napadao suverenitet BiH, kada su se vrijeđali pripadnici crnogorske manjine, kada se pripadnicima srpske manjine osporavala uporaba ćiriličnog pisma itd,itd...

Sabor nije politički vrtić

Također smo usvajanjem Deklaracije o etnocentričnosti već davno upozorili na pojave narastajućeg nacionalizma u onom njegovu negativnom kontekstu, na razne oblike šovinističkih ispada s kojima se nastavilo i do danas, bez adekvatnog odgovora RH kroz zakonsku regulativu, kao i kroz neprimjenjivanje važeće zakonske regulative koja bi takve pojave spriječila – kazao je Nedžad Hodžić, koji se upravo u ovoj kampanji najviše oslanja na svoje djelovanje u sedmom sazivu Sabora i temeljem njega očekuje podršku i pripadnika ostalih nacionalnih manjina.

– Ono što me iznenađuje na ovim izborima jest pojava iznimno mladih kandidata. Moja je poruka da Sabor RH nije politički vrtić, nego najviše zakonodavno tijelo, a na građanima je, pa i pripadnicima nacionalnih manjina, da odluče. Izabrani manjinski kandidati, zbog specifičnosti našeg položaja, trebali bi jedinstveno donijeti odluku hoće li u Saboru podržavati vlast ili djelovati kao oporba. Naravno da je odluka na svakom zastupnika autonomna i, ako bi naša ruka bila 76. i odlučujuća, ona bi išla na lijevu stranu jer vjerujem da golema većina pripadnika nacionalnih manjina ima političke poglede slične lijevo orijentiranim strankama – ističe Nedžad Hodžić te napominje kako je jako važno da svi manjinski zastupnici snažno i zajednički djeluju u klubu zastupnika nacionalnih manjina, a ne klubu Milana Bandića, kako je to činila njihova kolegica u prošlim mandatima.

