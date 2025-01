Bila je mrtva skoro 30 minuta pa je otkrila što je vidjela s 'druge strane': 'Bilo je stvarno'

Fenomen ljudi koji su doživjeli kliničku smrt i potom se vratili u život intrigira i fascinira mnoge. Svjedočanstva onih koji su preživjeli smrt često uključuju nevjerojatna iskustva koja nadmašuju granice svakodnevne stvarnosti. Ovi ljudi izvještavaju o susretima s nečim što opisuju kao "drugi svijet" poput svjetla na kraju tunela, osjećaja bezuvjetne ljubavi ili susretima s voljenima koji su preminuli. Iako znanstvena zajednica još uvijek proučava ovaj fenomen, mnogi tvrde da su njihova iskustva oblikovala njihov pogled na život, smrt i duhovnost.

U veljači 2018. Tina Hines doživjela je srčani udar dok je bila na planinarenju u Phoenixu u Arizoni sa svojim suprugom Brianom. Nakon što je nazvao hitnu, Brian je očajnički izvodio reanimaciju na svojoj ženi sve dok bolničari nisu stigli i preuzeli. Prije nego što je Tina odvedena u bolnicu, Brian i hitna služba navodno su je vratili u život četiri puta prije nego što je stavljena na defibrilator. Nakon što se Tina probudila u bolnici, odmah je zatražila olovku jer je morala napisati važnu poruku, piše Unilad.

Nakon "povratka u život", Tina je uspjela naškrabati poruku u kojoj je pisalo "stvarno je", a onda je otkrila što je navodno vidjela nakon što joj je srce stalo na ukupno dvadeset i sedam minuta. "Nevjerojatan odmor i spokoj onoga što sam doživjela bio je Isus koji je stajao tamo s raširenim rukama. I točno iza Isusa bio je nevjerojatan sjaj. Bilo je tako stvarno, boje su bile tako jarke", opisala je Tina. Brian je također progovorio o nevolji.

"Počela je ostavljati tragove, i nisam mogao reći što je to, a skoro sam se tresao. Bio sam ukočen. Samo sam držao knjigu čvrsto jer nisam htio da padne. Shvatili smo da je napisala I-T-S-R-E-A-L. 'Što je to stvarno?' A ja kažem: 'bol? Bolnica?' Polako je klimala glavom. Oči su joj bile zatvorene. Potpuno je bila priključena na ventilator", rekao je Brian. Dodao je da je zatim njihova kći upitala je li stvarno raj, a Tina je kimnula glavom u znak da. Otpuštena je iz bolnice samo četiri dana nakon primitka. Nakon toga izdala je knjigu pod naslovom "Heaven… It’s Real: How Dying Changes Living".

"Promijenjena smrću, s vremenom provedenim na nebu s Isusom i povratkom u život, Tina je napisala knjigu temeljenu na svojim dnevnicima o tome kako je umiranje promijenilo život. Kako umiranje mijenja život poruka je nade za one koji se plaše i utjehe za one koji su izgubili voljene. Knjiga nudi praktične savjete o svakodnevnim izazovima kao što su strah, tjeskoba, depresija, prioriteti i odnosi upareni sa Svetim pismom i biblijskim učenjem za svakodnevnu pobožnost, kao i prostor za bilježenje odgovora na pobožna pitanja", piše u opisu knjige.