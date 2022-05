Čelnik njemačke oporbe se sastao sa Zelenskim prije Scholza: 'Situaciju u Ukrajini ne možete pratiti samo na televiziji'

Friedrich Merz, predsjednik njemačke konzervativne stranke koja je u oporbi, sastao se u utorak u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pojačavajući tako pritisak na kancelara Olafa Scholza koji još nije posjetio Ukrajinu.

"Velika hvala, dragi Zelenski, na srdačnom dočeku te na nesvakidašnjem ozračju i sadržaju razgovora. Njemačka je uz Ukrajinu i uz njezin hrabri narod", napisao je na Twitteru čelnik kršćanskih demokrata (CDU), stranke nekadašnje kancelarke Angele Merkel.

Objavu je popratio fotografijama na kojima je s ukrajinskim predsjednikom u maskirnoj odjeći.

"Zahvalan sam što sam imao prigodu razgovarati danas s predstavnicima ove zemlje. S predsjednikom parlamenta koji me pozvao, ali i s premijerom i s predsjednikom Republike te najposlije s gradonačelnikom ovoga grada", rekao je u utorak predvečer obraćajući se novinarima u Kijevu.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS Leader of Germany's Christian Democratic Union (CDU) Friedrich Merz visits the town of Irpin, as Russia's attack on Ukraine continues, outside Kyiv, Ukraine May 3, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko Photo: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Njegovo putovanje, planirano u posljednji trenutak, događa se nepunih tjedan dana pošto su njemački zastupnici velikom većinom glasova donijeli prijedlog kojim traže od vlade, koja je sve dosad bila oprezna u vezi s time, da ubrza dopremu teškog oružja Ukrajini zbog ruske agresije.

Situaciju u Ukrajini "ne možete pratiti samo na televiziji, morate doći da biste shvatili svu tragediju takvih napada" ruskih snaga, rekao je, smjerajući na njemačkog kancelara na kojeg već tjednima navaljuju da posjeti Ukrajinu.

Scholz je sve dosad to odbijao, napose pošto Kijev u travnju nije htio primiti njemačkog predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera, kojeg kritiziraju zbog veza koje zadnjih godina održava s Rusijom.

Rekao je da je "ljutit, da ostane u granicama pristojnosti" zbog odluke Kijeva.

Scholz je u ponedjeljak rekao da nema "nikakva prigovora" na Merzov posjet Kijevu i da ga je čelnik CDU-a o tome obavijestio.

VIDEO Rusi objavili snimku: Zrakoplovom SU-24 bombardirali smo kamuflirane ukrajinske snage