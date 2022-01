Capak: Građani od sutra mogu napraviti brzi antigenski test u ordinaciji svog liječnika

U ordinacijama obiteljskih liječnika, stomatologa, pedijatara i ginekologa, prema novoj odluci, mogu se testirati i građani, a rezultate nije potrebno potvrđivati PCR-om. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kazao je da su u tu svrhu danas podijelili 560.000 brzih antigenskih testova u Zavode za javno zdravstvo.

"Do sada su se brzi antigenski testovi, koji su se na testnim mjestima izvodili, koristili za dolazak na posao u zdravstvene ustanove, za javne i državne službenike. Sada će moći doći građani i u dijagnostičke svrhe, koji imaju simptome ili su bili u kontaktu. Oni se mogu doći testirati", pojasnio je Capak za RTL.

Naglasio je i kako su napravili strukturu da HZZO plaća takve tekstove. "Mi smo danas podijelili 560 000 brzih antigenskih testova u Zavode za javno zdravstvo, a testovi se mogu podignuti uz evidenciju, toga je bilo i do sada", kazao je Capak.

Epidemiolog ili liječnik će svom pacijentu reći treba li ići na PCR test ili na brzi antigenski. "Mi smo u ponedjeljak objavili jasne preporuke", dodaje.

Pretpostavljaju da će se na ovaj način proširiti broj testnih mjesta te da bi se moglo obaviti oko 20 do 30 tisuća brzih antigenskih testova. Isto tako trenutno se u privatnim klinikama ne može raditi PCR, ako netko dokaže da ima uređaje i ljude koji to mogu napraviti, u tom slučaju se i to može dopustiti uz uputnicu.

"Ukoliko će građaninu to u ovom trenutku trebati on naravno može zatražiti PCR. No, ako je to u svrhu putovanja to onda ne plaća HZZO, nego osoba sama", kazao je Capak.

