Brzi test dovoljan za COVID potvrdu, ali ona će vrijediti samo u Hrvatskoj

Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš posjetili su KBC Split u kojem je jučer bilo 217 hospitaliziranih bolesnika s COVID-19, od čega 49 na respiratoru.

– Poruke koje zajednički želimo uputiti su cijepljenje, booster doza, poštivanje epidemioloških mjera, slušanje struke, liječnika koji su najpozvaniji da daju preporuke za ponašanje te što je moguće više stave epidemiju pod kontrolu i smanje smrtnost od COVID-19. Cjepiva ima u izobilju, posebno pozivam starije sugrađane koji su u najvećem riziku, sve one iznad 60 godina. Na njihovim obiteljima je da im pojasne zašto se dobro cijepiti i tako imati veću zaštitu od korone. Mi ćemo nastaviti dijalog s bolnicom i županijskim zavodom, i pomagati, bilo da je riječ o ljudima ili sredstvima – rekao je Plenković.

Ministar Beroš najavio je promjene vezane za testiranje i izdavanje COVID potvrda.

>> VIDEO Stupile na snagu nove mjere: Ograničavaju se javna okupljanja, pojačana uporaba maski

Jučer 1578 novih slučajeva

– PCR testovi više neće biti obavezni, bolest će se moći dokazati brzim antigenskim testom koji su sve relevantniji i bolji. Infrastrukturu imamo. Sutra je sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i HZZO-a. U smislu dokazivanja bolesti na uputnicu će se raditi brzi antigenski testovi. To je odgovor na pojavu novog virusa – rekao je Beroš.

Temeljem brzog testa dobivat će se COVID potvrde, koje će vrijediti samo u Hrvatskoj.

Beroš je iznio i dnevne podatke o zarazi na razini države. U protekla 24 sata bilo je 1578 novih slučajeva. Testirane su 4344 osobe, što znači da je 36,33% pozitivnih. Umrlo je 40 osoba. Porasla je i 14-dnevna stopa na 100.000 stanovnika. Jučer je iznosila 1769,93. Jučer su hospitalizirane 1874 osobe, a na respiratoru su bila 242 bolesnika. Utrošeno je 4,836.000 doza cjepiva, cijepljeno je 2,269.098 građana. Najmanje jednom dozom cijepljeno je 66,59% odraslog stanovništva, a 594.120 osoba primilo je treću dozu.

– U Splitsko-dalmatinskoj županiji poražavajuća je informacija da samo 50-ak građana dolazi po svoju prvu dozu. Cjepiva ima, naše službe su na dispoziciji. Cijepljenjem najbolje čuvamo svoje zdravlje, a poglavito zdravlje starijih sugrađana – istaknuo je Beroš.

Upozorio je na to da postoji mogućnost da će Europska komisija prije turističke sezone kao jedan od kriterija uvesti preporuke vezane za procijepljenost domicilnog stanovništva.

– Molim vas, shvatite to najozbiljnije. Moramo postići višu procijepljenost koja bi omogućila da Hrvatska bude sigurna destinacija. U ovom trenutku, s ovakvim stupnjem procijepljenosti, ona to nije – rekao je Beroš. Dodao je da se bolnice znatno više pune u primorskim regijama nego u kontinentalnim. Jedan od razloga je stupanj procijepljenosti.

>> VIDEO 'Eksplozija' zaraženih: Najviše COVID pacijenata do sada u splitskom KBC-u, iseljen još jedan odjel

– Od danas su mjere prilagođene novoj varijanti i one su tu da ih se pridržavamo. Kriza je bez presedana, mobilizacija zdravstvenih djelatnika i materijalno-tehničke opreme jedini je način na koji možemo odgovoriti na ove izazove. Potpuno je jasno, komparirajmo podatke o respiratorima na kontinentu i u Splitu. Popunjenost kreveta u Splitu je 92,7 posto, respiratora 56,79 posto. U Osijeku kreveta 51,85 posto, a respiratora samo 14,12 posto. Brzina širenja omikrona, ali i stupanj necijepljenosti, doista utječu na ove brojke. Ovo nisu samo brojke, to su životi i sudbine naših sugrađana. Teško je vjerovati da mlađi ljudi nagovaraju starije da se ne cijepe. To je problem – kazao je Beroš.

Turizam i procijepljenost

Razmišlja se i o uvođenju obaveznog cijepljenja za starije osobe.

– Sve mjere su na stolu. Prije godinu dana sam govorio da obavezno cijepljenje nije opcija, ali bude li virus napredovao, razmišljat ćemo i o tome – izjavio je Beroš.

U splitski KBC u ponedjeljak je na ispomoć stiglo 18 medicinskih sestara, a Beroš je najavio da će i ubuduće pružati podršku.

– Došli smo u Split zahvaliti djelatnicima koji već gotovo 2 godine pružaju pomoć COVID bolesnicima. Riječ je o 85 liječnika, 270 vrijednih medicinskih sestara i 38 nezdravstvenih djelatnika – rekao je Beroš.

Ravnatelj KBC-a Split dr. Julije Meštrović zahvalio je na posjetu i podršci.

– Nastojat ćemo da KBC Split bude na usluzi svim građanima koliko god je to moguće – rekao je Meštrović.