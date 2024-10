Burno na Odboru za obranu, HDZ-ovci otišli, Miljenić objasnio zašto nema načelnika Glavnog stožera: 'Ovo je sramota'

Danas najavljena 3. sjednica Odbora za obranu burno je počela nakon rasprava o međunarodnim misijama, među kojima je i sudjelovanje pripadnika oružanih snaga RH u sklopu NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU). Resorni ministar Ivan Anušić i prije sjednice je kazao kako je predsjednik Zoran Milanović zabranio dolazak na sjednicu načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu, a umjesto njega je poslao svoja dva savjetnika, Olujića i Miljenića. Ta se rasprava prenijela i na sjednicu Odbora.

Na samom početku je bila određena stanka nakon što je HDZ-ov Ante Deur poručio kako se ''ne slaže s ovakvim dnevnim redom'', dodajući kako ''nije zadovoljan'' jer nema Kundida. Predsjedavajući Arsen Bauk (SDP) je odobrio pauzu od 10 minuta, nakon koje je prvi na riječ došao ministar obrane Ivan Anušić.

- Tražim mišljenje Odbora jer tu nije Kundid, a trebao je biti, koji bi najbolje objasnio zašto smo ovdje. Ne razumijem zašto su tu četiri predstavnika Predsjednika, a Kundida 15 minuta prije meni kaže da mu je predsjednik izdao zapovijed i da u 12:30 mora biti u Uredu Predsjednika. Možemo li nastaviti dok ne dođe načelnik Glavnog stožera? - upitao je Anušić, prenosi Dnevno.hr.

Deur je nakon toga poručio kako Milanović ''uzurpira'', a Bauku je rekao kako je u ''ulozi trabanta Milanovića''. Bulj je pak poručio kako je ponašanje ključnih ljudi po pitanju upravljanja HV-om ''neozbiljno''. ''Ovi igrokazi nisu na čast ni zastupnicima, ni predsjedniku ni MORH-u'', dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

- Shvatite da je odgovornost svakog političara govoriti istinu narodu, ne ih plašiti i širiti paniku te ne koristiti sintagmu da će hrvatski vojnik ići u Ukrajinu - odgovorio je Anušić. Nakon još kratke prepirke po pitanju Kandida, Bauk je poručio kako ''nije neuobičajeno da na sjednici budu savjetnici predsjednika jer Ured dobije poziv na svaku sjednicu''.

- Prvom čovjeku oružanih snaga u ovom trenu je onemogućeno doći na Odbor, trebao je objasniti što je NSATU misija. Ako on ne može doći, smatram da novi Odbor nema smisla, zakazat ćemo novi sastanak. Ne govorim ovo jer sam to smislio nego što sam obavio razgovor s njim 15 minuta prije Odbora - dodao je Anušić, nakon čega je HDZ napustio sjednicu. Na koncu je sjednica nastavljena, a savjetnik predsjednika Orsat Miljenić objasnio je zašto Kundid nije na toj sjednici.

- Ako vi kao odbor Kundida samostalno pozivate, to je druga priča. Ali ako ministar stoji iza vojske, to je kukavički. Krenulo se u potpuno krivom smjeru, pokazuje tendenciju HDZ-a da okupira sve institucije i vojsku pretvori u svoje poslušnike. Ako je ovo demokracija, odgovarajte za svoje odluke, dođite ovdje i obrazložite svoje odluke. Sakrivate se iza načelnika, ne znate o čemu pričate. Ovo je opet pokušaj skretanja s bitne teme. Sad je tema pokušaj HDZ-a da politizira načelnika Glavnog stožera. Političari donose odluku o ovim pitanjima, ne vojnici, njima tu nije mjesto, oni izvršavaju zapovijedi. Njih se može pitati treba li im oprema, a na političarima je da im udovolje. Ali vojnik da tumači je li misija potrebna ili ne za mir, to ne dolazi u obzir. Sramotan je pokušaj kojem smo svjedočili. Takva manipulacija da ga se politizira i da govori o stvarima koje nisu njegove, to ne može. Tako će predsjednik opet odlučiti. Hvala bogu pa imamo situaciju da vojsku držimo van politike - poručio je pa se nadovezao na sami dnevni red sjednice i zašto Milanović nije podržao sudjelovanje Hrvatske unutar NSATU-a.

- Hrvatska je lojalna i očekuje od svojih partnera da poštuje svoje obaveze. U okviru toga, predsjednik je dao suglasnost za povećanje prisutnosti hrvatskih pripadnika oružanih snaga u zemljama koje su na granici NATO-a za 80 posto, ali zašto? Jer su oni saveznici. Međutim, Ukrajina nije saveznik. U čemu bismo mi trebali slijediti saveznike? Mi smo lojalni, tu smo za primjerice Poljsku, to smo radili i radit ćemo. Ovdje predsjednik inzistira na tome i nadam se da će to Sabor izglasati - dodao je pa spomenuo misiju Althea u BiH gdje je, kaže Miljenić, NATO pokazao ''bezobrazluk'' jer Hrvati nisu smjeli ići. Vladi je poručio kako oni vode dio politike, ali ne cijelu, posebice kada je riječ o obrani. Spomenuo je i Antu Deura koji je Ured nazvao ''krdom''.

- To je ta razina koju kolege imaju i kako se prema nama i ustavnom poretku odnose. Žele zauzeti institucije, i onda smo mi krdo kada se s time ne slažemo - dodao je.

>> VIDEO Ministar Davor Božinović komentirao odbacivanje kaznene prijave protiv Anne Dujić