Bunt protiv 'vožda' Vučića širi se cijelom Srbijom: Je li zavladao strah u redovima vladajućih

U Srbiji je danas održan generalni štrajk kao oblik građanske neposlušnosti, na koji su pozvali studenti i srednjoškolci. Studentski bunt koji je uslijedio nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 15 osoba traje već gotovo tri mjeseca i snažno je uzdrmao aktualnu vlast na čelu s Aleksandrom Vučićem, kojem su studenti poručili da nije nadležan za rješavanje zahtjeva koje su postavili. Veliki broj građana okupio se u Beogradu i Novom Sadu, procjene kažu kako navodi dnevni list Danas, da je ovo bio jedan od najvećih prosvjednih skupova u Srbiji. Portal "Vojvodina.info" procjenio je da su na ulicama deseci tisuća ljudi, do sad najmasovnije okupljanje u Novome Sadu.

Strah među vladajućima

U glavnom gradu Srbije zabilježene su kilometarske kolone prosvjednika, a građani su na društvenim mrežama dijelili snimke s dronova, sa zgrada i nadzornih kamera. Isto tako veliki prosvjedi bili su i u Nišu, Kragujevcu, Zaječaru i drugim gadovima, što samo svjedoči koliko je veliko nezadovoljstvo građana aktualnoj vlašću i stanjem u Srbiji.

Nažalost opet se dogodio incident, kada je tijekom prosvjedne šetnju u Novom Beogradu vozačica automobila udarila jednu studenticu u ulici Jurija Gagarina, kada se zaletio automobilom na okupljene građane.

Pozivu na jednodnevni generalni štrajk odazvale su se mnoge društvene grupe i profesije, odvjetnici su već danima u štrajku, a u štrajku su već bili prosvjetni radnici. Jedan opći bunt nezadovoljstva koji se preljeva iz dana u dan cijelom Srbijom itekako je uplašio predsjednika Vučića i njegovu vlast i režimske medije koji u panici javljaju kako je jednodnevni generalni štrajk neslavno propao.

U Jagodini se u predvečernjim satima održava skup Aleksandra Vučića, ali kako javljaju nezavisni mediji prosvjednici u Beogradu i Novom Sadu blokirali su mnoge autobuse za taj grad koji je od Beograda udaljen oko 140 kilometara. Činjenica da se Vučić nije odlučio na skup u Beogradu i Novom Sadu, možda ipak govori o strahu koji je zavladao u redovima vladajućih. No, čini se da ni u Jagodini Vučić i naprednjaci neće naići na dobrodošlicu kod svih. Uoči najavljenog skupa SNS-a i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na ulicama ovog grada okupio se veliki broj građana koji se odazvao pozivima studenata da sudjeluju u generalnom štrajku. Prema pisanju portala Nova prosvjednici su nosili poruku; "Vučiću, nisi dobrodošao".

Sofija Todorović, izvršna direktorica Inicijative mladih Srbije za ljudska prava, u razgovoru za Večernji TV kazala je da se solidarnost sa studentima svakim danom sve više širi kod svih građana, a opisala nam je kako je izgledao Beograd u jutarnjim satima za vrijeme štrajka, prije nego su ljudi u masovnom broju izašli na ulice prosvjedujući.

- Kada sam dolazila na posao Beograd je bio neobično prazan. Ulice su potpuno prazne, nema ljudi, pekare su prazne, mogu reći da je generalni štrajk vrlo vidljiv na ulicama našeg grada i mislim da je to jedna dobra stvar, gdje opet vidimo koliko nas je. Stalno se traže novi načini kako da se ljudi na različite načine uključe u aktivnosti kojima se ukazuje na važnost ispunjenja zahtjeva. Tako kada govorimo o solidarnosti imate gomilu malih biznisa, restorana, različitih vrsta djelatnosti koji su štrajkali, ali isto tako sada imamo i tu kontra kampanju gdje imate neke restorane koji pozivaju ljude da danas dođu na besplatnu kavu i čaj. To je sad kao kontra akcija što je opet malo besmisleno, jer neki ljudi su to shvatili moja mama konkretno: jao studenti su pozvali da se ne izlazi napolje, da se ne izlazi u kafiće i da se ne troši novac, a kaže ovi ljudi nude besplatnu kavu kao da podrže studente - rekla nam je uz smiješak Sofija Todorović i dodala: "Nekako svaka njihova akcija bude čudno shvaćena i zapravo je tužno da ljudi moraju da vraćaju neke dugove".

Štrajku su se pridružile i redakcije Danasa, N1 i Nove, kao i kompanija SBB, a istu stvar napravile su i članice Koalicije za slobodu medija iz Srbije.

Profesorima smanjuju plaće

A da su u strahu velike oči svjedoči i zahtjev ministarstva prosvjete Srbije koje je od direktora osnovnih i srednjih škola zatražilo smanjenje plaće za siječanj zaposlenicima koji su sudjelovali u štrajku. A predsjednica Narodne skupštine, članica Glavnog odbora SNS-a i bivša premijerka Ana Brnabić izjavila je da nakon svih priča o blokadama i generalnim štrajkovima moraju doći izbori. S obzirom na to da aktualna srbijanska vlast cijeli jedan opći bunt želi prikazati kao nešto što dolazi izvana, od Hrvatske i drugih zemalja, nije isključeno da za generalni štrajk kojeg su građani masovni podržali optuže vanjski faktore, bez obzira koliko su takve optužbe besmislene.

