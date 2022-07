Budućnost je stigla u Čazmu: Preko aplikacije sade i upravljaju vrtovima, pogledajte kako to izgleda

Uopće nije problem doći do Mate Rimca. Preko Linkedina poslao sam mu poruku: "Bok, Mate, Tino je. Imam superprojekt za koji mislim da je totalno u skladu s tvojim vizijama", nakon čega smo se našli nekoliko puta, pregledao je papire i projekte i rekao je da je to – to. Gruntek uživo još nije vidio jer uopće nema vremena, no sviđa mu se to što radimo i podržava nas – smiješeći se govori Tino Prosenik, idejni začetnik i direktor startupa Moj Gruntek.



Korona kao dobra lekcija