Broj zaraženih koronom u rujnu premašio 2000, epidemiologinja upozorila: 'Pravi val zaraze tek stiže'

Ovo promjenjivo vrijeme, gdje jedan dan podsjeća na ljeto, a već sljedeći donosi hladnoću, savršeno je tlo za prehlade i viroze. Nagli padovi temperature, posebno s dolaskom jeseni, često potiču sezonske bolesti i viruse, a ljudi su skloniji obolijevanju. Tako se i ove godine bilježi porast respiratornih bolesti, a među njima, najčešći je Covid-19.

Od lipnja broj zaraženih neprestano raste, a početkom rujna prijavljeno je čak 2.149 novih slučajeva. Iako brojka lagano opada, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) očekuju daljnji porast oboljelih.

„U ožujku i travnju imali smo tek nekoliko desetaka slučajeva tjedno, a sada smo došli do više od 2.000. Zimi je bilo mnogo slučajeva, na proljeće su se brojevi smirili, no od lipnja ponovno bilježimo stalan rast. Covid nije tipična sezonska bolest poput gripe jer je prisutan tijekom cijele godine, no u zimskim mjesecima ipak bilježimo veći broj slučajeva,“ izjavila je Tatjana Nemet Blažić, epidemiologinja iz HZJZ-a za 24sata.

Trenutno cirkuliraju podvarijante omikrona, poznate kao KP3 i KP2.3, no ima i drugih sojeva. Simptomi uključuju povišenu temperaturu, grlobolju, slabost, bolove u mišićima i zglobovima te respiratorne probleme. „Bolest uglavnom nije teška i prolazi za pet do sedam dana. Komplikacije, poput upale pluća, očekuju se kod osoba sa slabijim imunitetom i kroničnim bolestima, dok je smrtnost vrlo rijetka,“ pojasnila je Nemet Blažić.

Cijepljenje se preporučuje osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima, posebno ako nisu primili cjepivo u posljednjih šest mjeseci. „Trenutno je dostupno cjepivo za varijantu koja prevladava, a uskoro će stići i cjepivo za KP2 soj, iako su vrlo slični,“ napomenula je epidemiologinja, dodajući da je cijepljenje moguće u Zavodima za javno zdravstvo, kao i u nekim Domovima zdravlja u Zagrebu.

Sezona gripe još nije započela, ali epidemiolozi predviđaju da bi mogla krenuti krajem studenog. „Najveći broj zaraženih očekujemo u prosincu i siječnju. Tada bi se mogli spojiti Covid i gripa, pa preporučujemo cijepljenje za obje bolesti kod osoba iz rizičnih skupina,“ zaključila je Nemet Blažić.

