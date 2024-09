Europom se širi nova podvarijanta koronavirusa, evo što znamo o XEC-u

Znanstvenici su upozorili da se Europom sve brže širi zaraznija podvarijanta covida, koju su nazvali XEC, te da bi uskoro mogla postati dominantan soj. "U ovom trenutku se čini da je XEC varijanta najvjerojatnije sljedeća", napisao je u nedjelju u objavi na X-u Eric Topol, direktor Scripps Research Translational Instituta u La Jolli, prenosi Independent.

Istraživači su u kolovozu predvidjeli da bi ovoj varijanti moglo trebati nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci da se počne brže širiti. Dr. Topol kaže da će odsad definitivno dominirati XEC podvarijanta soja omikrona.

Prvi je put prijavljena u Berlinu u lipnju i sada se "prilično brzo" širi Europom, Sjevernom Amerikom i Azijom, kazao je analitičar za podatke o covidu, Mike Honey. Slovenija je u kolovozu imala visoku stopu zaraze upravo ovom varijantom, jer je više od 10 posto uzoraka covida iz te zemlje sadržavalo XEC.

Riječ je o hibridu prethodno otkrivenih podvarijanti omikrona – KS.1.1 i KP.3.3 – novoga koronavirusa koji uzrokuje covid. KS.1.1 je poznat i kao FLiRT varijanta. Novu podvarijantu covida karakteriziraju mutacije u molekulama građevnog bloka fenilalanina (F) promijenjenima u leucin (L) te arginina (R) promijenjenog u treonin (T) na šiljastom proteinu koji virus koristi za prianjanje na ljudske stanice. Druga podvarijanta omikrona KP.3.3 pripada kategoriji FLuQE, gdje je aminokiselina glutamin (Q) mutirala u glutaminsku kiselinu (E) na šiljastom proteinu, zbog čega se učinkovitije vezuje za ljudske stanice.

Dosad je više od 500 uzoraka iz 27 zemalja, uključujući Poljsku, Norvešku, Luksemburg, Ukrajinu, Portugal i Kinu, sadržavalo XEC. Analitičari ukazuju na nagli rast varijante u Danskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj. U odnosu na ranije poznate podvarijante sada će dominirati XEC, rekli su stručnjaci.

Njegovi su simptomi slični onima prethodnih varijanti covida. To su temperatura, grlobolja, kašalj, gubitak osjeta mirisa, gubitak apetita i bolovi u tijelu. No s obzirom na to da je još uvijek riječ o "članu iste obitelji omikrona", stručnjaci kažu da bi prilagodba cjepiva i docjepljivanje trebali pružiti dovoljnu zaštitu od razvoja teške bolesti i hospitalizacije. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti i dalje svima savjetuju da nastave održavati osobnu higijenu i da što više borave na svježem zraku.

