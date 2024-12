Brnjac: EU putem kohezijske politike mora pomoći državama s priuštivim stanovanjem

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac danas je sudjelovala na tematskoj sjednici Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora, gdje je predstavila aktualnosti vezane uz kohezijsku politiku EU i njezinu budućnost. "Više od desetljeća članstva Hrvatske u Europskoj uniji jasno pokazuje višestruke koristi i opipljive rezultate koje smo ostvarili. Financijska podrška iz EU fondova, a prvenstveno sredstva kohezijske politike, omogućila su Hrvatskoj realizaciju brojnih projekata i programa u ključnim sektorima. Pelješki most najbolji je primjer uspješnog korištenja kohezijskih sredstava te je ujedno i jedan od glavnih simbola članstva Hrvatske u Europskoj uniji", istaknula je Brnjac.

Kao članica Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta (REGI), Brnjac je naglasila kako je ključno u predstojećim pregovorima o novom Višegodišnjem financijskom okviru 2028.-2034. osigurati da se sredstva za kohezijsku politiku ne smanjuju. “Odbor za regionalni razvoj (REGI) će u ime Europskog parlamenta intenzivno sudjelovati upravo u pregovorima o zakonodavnim aktima koji se odnose na kohezijsku politiku za nadolazeće financijsko razdoblje, a putem dodatnih mišljenja i izvješća možemo u europskom političkom prostoru istaknuti i dodatne teme koje su bitne za Hrvatsku, kao što je primjerice priuštivo stanovanje” kazala je Brnjac.

Brnjac je posebno istaknula koncept "slobode ostajanja" (freedom to stay) koji će biti važan u budućem razdoblju, kao i problem pristupačnog stanovanja za koji je imenovana izvjestiteljicom EPP-a u REGI odboru. „Jedinstveno tržište omogućuje građanima EU-a pravo življenja i rada bilo gdje unutar Unije, otvara širok spektar radnih prilika, potiče međukulturni dijalog i jača europski identitet. Zbog svih ovih razloga, povećanje mobilnosti unutar EU-a uvijek se promoviralo kao pozitivan razvoj za Uniju. No pokazalo se kako sloboda kretanja ima i negativnu stranu za određene regije i države jer značajan broj visokoobrazovanih radnika ili mladih ljudi napušta u potrazi za prilikama za posao i obrazovanjem drugdje, što rezultira fenomenom često nazvanim „odljev

mozgova“. U kombinaciji s negativnim demografskim trendovima, to dovodi do naglog smanjenja radno sposobnog stanovništva u nekim regijama i državama, što u konačnici narušava njihovu gospodarsku sposobnost, stvara nove probleme i povećava nezadovoljstvo prema Europskoj uniji. Mandatno pismo novom izvršnom potpredsjedniku Europske komisije za koheziju i reforme Raffaelu Fittu određuje njegove glavne prioritete djelovanja, među kojima se pojavljuje i jedan novi termin, koji je dosta zanimljiv za Hrvatsku, a to je Freedom to stay. Upravo taj koncept slobode ostajanja je usko vezan s ciljevima kohezijske politike, kako je to objašnjeno u izvješću Enrica Lette o budućnosti jedinstvenog tržišta“ rekla je Brnjac.

"Nadalje, mnogi gradovi i regije diljem EU-a suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom pristupačnog stanovanja. U 2022. godini 10,6% stanovništva u gradovima EU-a živjelo je u kućanstvu gdje su ukupni troškovi stanovanja činili više od 40% raspoloživog dohotka. Iako je politika stanovanja u nadležnosti država članica, EU posjeduje niz instrumenata i politika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na tržišta stanovanja diljem EU-a. Potrebno je revidirati propise i alate na EU razini kako bi se osiguralo da potiču socijalno uključive i održive stambene sustave te ću biti osobito aktivna u nadolazećem razdoblju po tom pitanju", upozorila je Brnjac.

Kao članica najveće političke grupacije u Europskom parlamentu – Kluba zastupnika EPP-a, Brnjac je najavila da će aktivno zastupati hrvatske nacionalne interese i prioritete za novi višegodišnji financijski okvir i kohezijsku politiku. “Budućnost kohezijske politike nije samo pitanje financija, to je i pitanje strateškog smjera. Hrvatska, kao korisnica, ima priliku i odgovornost oblikovati smjer u kojem će ova politika ići. Uvjerena sam da će naša Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem i ministrom Erlićem, aktivno sudjelovati u oblikovanju novog smjera kohezijske politike. Kroz suradnju Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta te svih uključenih dionika, moramo osigurati da Hrvatska nastavi koristiti prednosti kohezijske politike za održivi i uključivi razvoj”, zaključila je Brnjac.