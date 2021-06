Britanski službenik izgubio tajne vojne dokumente na ulici

Britansko Ministarstvo obrane pokrenulo je istragu o tome kako su se povjerljivi vojni dokumenti našli zagubljeni na autobusnoj stanici u Kentu, jugoistočnoj regiji Engleske. Pronašao ih je neimenovani građanin, slučajni prolaznik, koji ih je predao BBC-ju, a dokumenti s oznakom vojne tajne na 50-ak su stranica otkrivali detalje o dva plana: jedan je moguća prisutnost britanskih specijalaca u Afganistanu nakon najavljenog povlačenja svih stranih trupa iz te zemlje do 11. rujna, a drugi je plovidba britanskog ratnog broda HMS Defender po ukrajinskom teritorijalnom moru u blizini Krima.

‘To bi bilo kukavički’

Dokumenti koji se odnose na ovu drugu temu sadržavali su razradu potencijalne reakcije Rusije na takvu plovidbu. Vijest o izgubljeno-nađenim klasificiranim dokumentima pojavila se upravo u danima nakon što su Rusi objavili da je njihov patrolni brod pucao na britanski razarač u blizini Krima. Britanci su demantirali da su bili izloženi vatri, premda neki britanski mediji navode da je ruski patrolni brod, koji je plovio na samo 100 metara od britanskog razarača, zaista pucao u znak upozorenja, ali na sigurnu udaljenost iza britanskog broda.

Dokumenti su na autobusnoj stanici, u pokislom stanju, pronađeni u utorak ujutro, piše BBC. Incident na moru kod Krima dogodio se u srijedu. U dokumentima se opisuju mogući pravci plovidbe ratnog broda u misiji koja je opisana kao “nevini prolazak kroz ukrajinske teritorijalne vode”, ali za koju autori dokumenata svjesno kažu da bi mogla izazvati agresivnu reakciju Rusije, koja je Krim otela Ukrajini. Tri moguće ruske reakcije razmatraju se u tom dokumentu, od one koja bi bila “sigurna i profesionalna” do “ni sigurne ni profesionalne”. U srijedu su ruske vlasti objavile da je ruski patrolni brod ispalio pucnjeve upozorenja te da je borbeni zrakoplov ispustio četiri bombe na pravcu plovidbe britanskog razarača, kako bi ga natjerao da promijeni kurs.

Drugi mogući pravac plovidbe, opisan u izgubljeno-nađenom dokumentu s vojnim tajnama, išao bi dosta daleko do Krima. Bila bi to nešto dulja ruta na putu broda od ukrajinske luke Odese do luke Batumi u Gruziji. Ali ta je ruta odbačena u Ministarstvu obrane jer je procijenjeno da bi to izgledalo kukavički, kao da Britanci u strahu od Rusa bježe od Krima. Dok bi politički to moglo biti protumačeno kao signal da Velika Britanija prihvaća Putinovu tezu da je Krim nepovratno ruski, pa su i teritorijalne vode oko Krima ruske.

Afera s izgubljenim vojnim tajnama dosta je neugodna za britansku vladu i ministra obrane koji se, nevezano uz ovaj slučaj, nalazi u samoizolaciji nakon što je načelnik Glavnog stožera, general sir Nick Carter, postao pozitivan na COVID-19.

– Gubitak klasificiranih dokumenata koji pokrivaju širok raspon vitalnih područja nacionalne sigurnosti sramotan je i zabrinjavajući – komentirali su zastupnici iz redova oporbenih laburista.

NATO u Crnom moru

Dokumenti su, piše The Times, pronađeni prije nego što je zaposlenik Ministarstva obrane prijavio nestanak. Također se ispostavlja da je sadržaj koji objavljuje BBC drukčiji od sadržaja koji je taj zaposlenik prijavio da mu je nestao. U prvom redu istraga se bavi i pitanjem zbog čega je uopće zaposlenik nosio klasificirane dokumente izvan zgrade Ministarstva obrane, što nije uobičajena procedura. No, The Times piše da se zasad ne sumnja u mogućnost da je u sve to bila upletena neka strana tajna služba.

– Čini se da nema nikakvih špijuna, samo jedan glupi javni službenik koji je zaboravio zakopčati torbu – citiraju novinari Timesa svoj neimenovani izvor. No, to tek treba potvrditi istraga koja je u tijeku.

Jučer je u Crnom moru započela i godišnja vojna vježba SEA BREEZE 21, čiji su domaćini Ukrajinska ratna mornarica i američka Šesta flota, a u kojoj sudjeluje više od 30 zemalja NATO saveznica i partnera. Do 23. srpnja na toj će vojnoj vježbi sudjelovati oko 5000 vojnika, 32 broda, 40 zrakoplova i 18 ekipa za posebne podvodne namjene, priopćeno je iz NATO-a.

O drugoj osjetljivoj temi, planovima za Afganistan, dokumenti, prema BBC-ju, otkrivaju da su Amerikanci tražili od Britanaca da zadrže neke specijalne postrojbe u Afganistanu i nakon najavljenog povlačenja svih stranih vojnika do 11. rujna. Dokument navodno zaključuje da bi te postrojbe, ako ostanu, bile meta napada kompleksne mreže raznih aktera.