Britanija žustro odgovorila na nove Putinove prijetnje: 'Ono što čini je bacanje pijeska u oči'

Šef britanske diplomacije David Lammy u nedjelju je upozorenje Rusije upućeno Zapadnjacima, koji razmatraju mogućnost da se Kijevu odobri korištenje raketa dugog dometa, ocijenio kao "bacanje pijeska u oči" i kao puko "razmetanje". Napetosti oko ove osjetljive teme dosegnule su ovaj tjedan vrhunac kad su američki predsjednik Joe Biden i britanski premijer Keir Starmer razgovarali o toj mogućnosti u Bijeloj kući.

Nakon toga je Vladimir Putin u četvrtak rekao da bi, dopusti li Zapad Ukrajini da napadne ruski teritorij raketama dugog dometa, to značilo da su "zemlje NATO-a u ratu s Rusijom". U intervjuu BBC-ju u nedjelju Lammy je rekao da se razgovori o toj temi nastavljaju sa Sjedinjenim Državama i saveznicima. Na pitanje misli li da Vladimir Putin laže kada na stol iznosi prijetnje nuklearnim ratom, Lammy je odgovorio: "Mislim da je ono što Putin čini bacanje pijeska u oči. To je razmetanje. Zapravo, takav je njegov 'modus operandi'."

"On prijeti i kada je riječ o tenkovima, prijeti kada se radi o projektilima i o nuklearnom oružju, no mi ne možemo dopustiti da nas skrene s naše putanje", nastavio je Lammy, nazvavši ruskog predsjednika "imperijalističkim fašistom". "Pustimo li mu Ukrajinu, vjerujte mi, on tu neće stati", kazao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od svojih saveznika traži da mu omoguće napad na vojne ciljeve duboko na ruskome tlu, one koji se smatraju "legitimnima", poput primjerice zračnih baza iz kojih polijeću zrakoplovi koji bombardiraju Ukrajinu. Dosad je Zapad, na čelu s Amerikancima, žestoko kočio ovakav potez, strahujući da bi Rusija takvu odluku mogla shvatiti kao eskalaciju.

