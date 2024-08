Britanija u plamenu: Desničarski prosvjedi, pljačke i nasilje šokirali javnost, vlada obećava stroge mjere

Tisuće prosvjednika sukobilo se s britanskom policijom u nasilnim prosvjedima koji su iza sebe ostavili stotine uhićenih i desetke ozlijeđenih, među kojima je i mnogo pripadnika sigurnosnih snaga. Prosvjedi su se proširili diljem Velike Britanije iz Southporta, malog grada u kojem je prije tjedan dana 17-godišnji sin ruandskih emigranata, rođen u Engelskoj, nožem napao djevojčice plesne škole usmrtivši pri tome tri od njih, stare 6, 7 i 9 godina.

Nakon napada izbili su nemiri i prosvjedi protiv imigracije u Southportu, a zatim se proširili diljem Ujedinjenog Kraljevstva poprimivši otvoren anti imigrantski i anti muslimanski narativ. Djelomično su prosvjedi potaknuti i lažnim tvrdnjama na društvenim mrežama da je ubojica iz Southporta musliman i izbjeglica koji je u Ujedinjeno Kraljevstvo stigao brodom 2023. Inače, u Ruandi je tek oko jedan posto Muslimana, a više od 90 posto su kršćani, od kojih najviše katolici.

Tijekom vikenda prosvjedi su u Engleskoj poprimili neviđene razmjere, održali se u više od 30 gradova, a u njihovu organizaciju su se negdje uključile i desničarske organzacije. Paljenje automobila i knjižnice, napadi na hotele u kojima su smješteni azilanti, pljačkanje trgovina od strane desničarskih prosvjednika, sukobi s policijom, premlaćivanja pojedinaca na ulicama - scene su koje su zgrozile englesku javnost. Na ulice su izašli i antifašistčiki prosjednici te organzirane skupine muslimana, ponegdje se, ne manje nasilno, sukobivši s desničarima. U Belfastu su zajedno protiv imigracijsje politike prosvjedovali katolici i protestanti, što je bilo nezamislivo zbog njihovih ranijih odnosa i sukoba...

Iako su medije preplavili scene s nasilnih prosvjeda, u mnogim engleskim mjestima prosvjedi ipak nisu prerasli u nasilje.

Nakon nemilih scena,laburistički premijer Keir Starmer obećao je dati policijskim snagama "punu podršku" vlade da poduzmu mjere protiv "ekstremista" koji pokušavaju "sijati mržnju". „Pravo na slobodu izražavanja i nasilni neredi koje smo vidjeli dvije su vrlo različite stvari. Nema isprike za nasilje bilo koje vrste i ponavljam da vlada podupire policiju u njenom poduzimanju svih potrebnih radnji kako bi naše ulice bile sigurne". – rekao je glasnogovornik engleske Vlade. Iz ministarstva unutarnjih poslova najavili su kako će svi koji sudjeluju u neredima biti identificirani i uhićeni, da se danonoćno radi na identifikaciji, a uhićenja po domovima izgrednika su krenula već u ponedjeljak.

VIDEO Keir Starmer: 'U potpunosti osuđujem ovo divljaštvo ekstremne desnice'

U politici mnogi za ovu situaciju okrivljuju retoriku Nigela Faragea i njegove stranke „ Reform UK“, koja je na nedavnim izborima ostvarila vrlo dobar rezultat. No, i on se ogradio od nereda. "Razine zastrašivanja i prijetnje životu [prikazane ovog vikenda] nemaju mjesta u funkcionalnom društvu", obavio je Farage na X-u. "No ostaju dublji dugoročni problemi. Većina našeg stanovništva može vidjeti raspadanje naših zajednica kao rezultat masovne, nekontrolirane imigracije, bilo legalne ili ilegalne. Ipak, nije moguće o tome raspravljati u javnoj areni jer odmah slijede glasne osude." – dodao je Farage koji je odbacio optužbe da je "nahuškao" izgrednike pitanjem "prikriva li nam se istina", nakon što je policija rekla da se napad u Southportu ne tretira kao teroristički incident.

Neki engleski zastupnici, ne samo oporbeni, sada zahtijevaju da Parlament bude opozvan s ljetne stanke zbog akutalne situacije „Vlada ne može čekati tjedne i tjedne dok se ovo nasilje nastavlja“ - rekla je zastupnica laburista Diane Abbott dodajući kako je „ono što vidimo kriza i da su zajednice diljem zemlje uplašene". I dok pojedine zemljepoput Nigerije i Malezije, daju, zbog nasilnih nemira, svojim državljanima upozorenja za putovanja u Veliku Britanije, dotle engleski muslimani potvrđuju da se zajednica osjeća nesigurno.„Starije osobe se sada boje ići u džamiju na molitvu, a žene koje nose hidžab boje se izaći van bojeći se da ne budu mete napada. Nekolicina bezumnih razbojnika je tome uzrok, ali nadamo se da neće dugo potrajati i da će se s njima obračunati Zakon", rekao je Najabat Ramzan iz džamije Jamia Masjid Al-Madina u Middlesbroughu.

