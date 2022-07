Brigadni general Križanec: 'Pokušali smo najaviti probni let. Došlo je do propusta, odgovornost je na meni'

Nakon što je snažan tutanj uznemirio i uplašio stanovnike Zagreba i okolice danas oko 12. 20 sati o svemu se oglasio brigadni general Michael Križanec zapovjednik HRZ-a.

-Unaprijed nudim svoje isprike za današnji događaj koji se dogodio na području zapadne Slavonije, Bjelovarsko- Bilogorske i Krapinsko- Zagorske županije i u širem području grada Zagreba. Naime, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je danas i jučer tijekom dana radilo određene radove na avionima MiG- 21 i velikim trudom i zalaganjem svih naših tehničara, mehaničara i pilota uspjeli smo jedan avion dovesti u stanje da ide na probni let - kazao je Križanec.

- Pokušali smo najaviti taj probni let kroz sustav, međutim došlo je do određenog propusta u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te najava nije otišla na vrijeme. Ispričavam se svima koji su dans bili uznemireni, međutim molim ih i za razumijevanje, visoke su temperature, teško je raditi. Radili smo dans, raditi ćemo sve vikende i cijelo ljeto ako to bude potrebno ako to bude u interesu i cilju zaštite hrvatskog neba - poručio je pa dodao:

- Moram reći da ministar obrane i načelnik glavnog stožera apsolutno nemaju veze s ovim, odgovornost je apsolutno na meni. Moji podređeni napravili su propust tako da nema potrebe politizirati ovaj događaj i molim sve medije da tako prenesu. Malo sam razočaran da do sada nismo imali propust da najavimo let, a prvim propustom dešava se halabuka. Još jednom iskrena isprika svim građanima Zagreba i ostalim gradovima i županijama. Teritorije je kakav je kao i avion i mi ne možemo to nigdje raditi nego tamo gdje radimo na način na koji radimo, pokušavajući umanjiti štetu i buku.

Na pitanje hoće li netko odgovarati za propust odgovorio je:

- Rekao sam sve. Odgovornost staje na meni. Ministar može razgovarati s mojim nadređenim, ja stojim na raspolaganju za sva pitanja vezana uz moju odgovornost. Ne znam kakve bi mogle biti sankcije. Ako nekog treba prozivati, prozivajte mene, nemojte političke borbe voditi preko kičme Hrvatske vojske. Ovo nije prvi ovakav propust, ali je tisućiti put da smo najavili, a da ljudi pitaju što je to bilo, ali je prvi put da se dogodilo da nismo najavili pa opet ljudi pitaju. Visoke su temperature, velika je vlaga, svima je teško, mi smo napravili propust, odgovoran sam ja - poručio je Križanec.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 02.07.2022., Kastela - Brigadni general Michael Krizanec zapovjednik HRZ-a dao izjavu nakon nenajavljenog probijanja zvucnog zida u Zagrebu i okolici. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ranije se o svemu oglasio i ministar obrane Mario Banožić.

- Žao mi je što je današnji probni let zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uznemirio građane Grada Zagreba. Došlo je do evidentnog propusta u radu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a time i Glavnog stožera Oružanih snaga koji su, putem uobičajenih kanala komunikacije propustili unaprijed obavijestiti javnost o mogućem probijanju zvučnog zida.Od Glavnog stožera OS RH, načelnika admirala Roberta Hranja i zapovjednika HRZ-a brigadnog generala Michaela Križanca zatražio sam hitno izvješće o tome zašto se propust dogodio i tko je za njega odgovoran - kazao je Banožić.

Iako su neki od njih smatrali da je riječ o eksploziji ili potresu, ispostavilo se da je riječ o testiranju MIG-a koji je probio zvučni zid. Građane je razljutilo što nije bilo najave i obavijesti o letovima iako je to uobičajena praksa MORH-a koji inače nekoliko dana unaprijed najavljuje kada kada će se letovi odvijati, na kojem području i u koje vrijeme. Danas su to pak napravili tek oko sat vremena nakon što je odjeknuo glasan tutanj.

Zagrepčane je glasan zvuk dodatno uplašio zbog toga što su se u podne čule i sirene. One su, naime, uobičajene za svaku prvu subotu u mjesecu jer se radi o, kako navodi Civilna zaštita, provjeri sustava javnog uzbunjivanja.