Brazilski predsjednik na G7: Amazonija nije vaš problem

Otkad je Donald Trump postao predsjednik SAD-a, održavanje sastanaka G7 – sedam industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta: SAD-a, Njemačke, Japana, Velike Britanije, Francuske, Italije i Kanade izuzetno je složeno. A sada, kad je tu i ekscentrični britanski premijer Boris Johnson, ima onih koji se pitaju čemu uopće takvi summiti. Na sastanku G7 u Taormini 2017. Trump nije potpisao ni završni dokument, kao ni u Kanadi sljedeće godine. Poučen tim iskustvom, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, domaćin sastanka u Biarritzu, nije ni dao pripremiti dokument.

Trgovinski rat

Trump je najavio da će povisiti carinu na francuska vina kao odmazdu za to što je Francuska uvela poreze na američke tehnokompanije kao što je Google. Dobar uvod za jednu od tema summita: američko-kineski trgovinski rat. Kina je najavila da će uvesti nove carine na 75 milijardi dolara robe iz SAD-a kao odgovor na Trumpovu najavu povećanja poreza na 10 posto za 300 milijardi dolara vrijednu robu “Made in China”. Druga tema je Brexit. BoJo je ovog tjedna bio u Parizu gdje mu je Macron kazao kako mora predložiti rješenje problema s granicom prema Irskoj, a to je čuo i u Berlinu. Njemačka kancelarka Angela Merkel je, uz potporu Macrona, tražila da se na summitu G7 kaže da je potrebno učiniti nešto za spas Amazonije.

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro odgovorio je da se druge zemlje ne smiju miješati u unutarnje stvari Brazila. Bolsonaro zaboravlja da postoji međunarodni fond za zaštitu Amazonije iz kojeg se financiraju projekti za borbu protiv krčenja šuma i zaštitu različitosti te u koji je u posljednjih 10 godina uplaćeno 1,2 milijarde dolara. Sada je Njemačka najavila da neće uplatiti 35 milijuna eura u fond za Amazoniju. Bolsonaro je reagirao tipično suverenističkim rječnikom: “Njemačka neće moći kupiti našu Amazoniju. Mislite li da su te velike (europske) zemlje zabrinute za imidž Brazila ili žele uzeti naše bogatstvo?” Na sastanku G7 Bolsonaro ima saveznika u Trumpu koji se u još jednom stajalištu – onom prema Iranu – razlikuje od ostalih. Uoči G7 Macron je u Parizu primio iranskog ministra vanjskih poslova Mohammada Javada Zarifa, koji je najavio mogućnost poštovanja sporazuma o nerazvijanju nuklearnog programa u zamjenu za ublažavanje sankcija.

Zdravstveni bilten

Macron je pozvao i neke afričke čelnike, kao i one iz Australije, Indije i Čilea, tako da su u Biarritzu 24 izaslanstva. Ovaj sastanak mogao bi imati i zdravstveno-politički bilten. Zbog operacije nema predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera. On bi mogao biti, osim u zdravstvenom, i u političkom biltenu jer mu istječe mandat. Njemačka kancelarka Merkel je i u zdravstvenom (vidjelo se na snimkama kako se trese), ali i na političkom biltenu jer je pitanje hoće je “preživjeti” recesiju u Njemačkoj. Italiju pak predstavlja premijer u ostavci Giuseppe Conte. Kanadski premijer Justin Trudeau na izbornom je ispitu i mogao bi na jesen izgubiti od konzervativaca. Ni G7 nije više što je bio.