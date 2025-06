’Bio sam magarac do ovih lokalnih izbora. Sad je vrijeme da budem vuk’

Novoizabranom gradonačelniku Splita Tomislavu Šuti (HDZ) nedostaje jedan glas za većinu u Gradskom vijeću. Muči se zbog toga, pregovara se naveliko... Njegovi stranački kolege u Varaždinskoj županiji i gradu Prelogu taj su problem uspješno riješili. Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) siguran je da će njegovi prijedlozi bili izglasani zahvaljujući glasu Dubravka Bilića, bivšeg SDP-ovca, a danas člana Nezavisne platforme Sjever. U Prelogu si je HDZ osigurao tijesnu većinu uz pomoć vijećnika HNS-a Dražena Novaka. A sve donedavno, HNS je u tom gradu bio oporba HDZ-u. Sličnih neobičnih prelazaka sigurno ima još, s obzirom na to da imamo 128 gradova i 428 općina.

Politika zaustavila projekte



Zbog nepostizanja dogovora među strankama i nezavisnim vijećnicima gradska vijeća još nisu konstituirana u Vukovaru, Đakovu, Sinju, Vrgorcu... No vratimo se Varaždinskoj županiji i Prelogu, gdje je, eto, presudio jedan glas. Saborski zastupnik NPS-a i gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić svoj glas HDZ-u u varaždinskoj Županijskoj skupštini opravdava time što je na izborima dobio mandat da u ime istočnog dijela županije, regije Ludbreg, hitno riješi probleme kao što su nedostatak liječnika i izmještanje teretnog prometa te pokrene projekt aglomeracije. – To se mora početi rješavati odmah, i to u suradnji s izabranim županom. Naš kraj nema vremena gledati kako se pojedinci nadmudruju i jedni drugima pokazuju tko je jači, nego treba odmah početi rješavati probleme – rekao je Bilić i dodao kako se politika predugo bavi sama sobom, a na lokalnoj razini posebno je važna suradnja bez obzira na “ideološke stavove, stranačke boje ili neke druge različitosti”.

– Godinama svjedočimo da se puno toga nije riješilo, iako se moglo, samo zato što nije bilo razumijevanja ili je politika zaustavila važne projekte isključivo zato što je ova ili ona stranka tako odlučila. Baš zato sam odlučio pružiti podršku novoizabranom županu Anđelku Stričaku u formiranju stabilne većine u Županijskoj skupštini, uz obvezno rješavanje problema koji muče naš kraj – istaknuo je Bilić koji tvrdi da ima podršku “drugih kolegica i kolega načelnika unutar NPS-a”, stranke koju vodi međimurski župan Matija Posavec. No u SDP-u, koji je Bilića podržavao na lokalnim izborima, kažu da je on prekršio načelni dogovor koji su imali o formiranju većine. Saborski zastupnik Miroslav Marković (SDP) smatra da je tim Bilićevim potezom NPS praktično prestao postojati jer je predsjednik Županijske organizacije NPS-a gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i sam time ostao zatečen. Batinić je, naime, trebao postati predsjednik Županijske skupštine, samo da mu Bilić nije pokvario plan. – Bilić je odlučio podržati Stričaka i time se jasno svrstao na stranu HDZ-a, postavši još jedan u nizu žetončića, kako u Skupštini tako i u Saboru.

Bez obzira na izgovore da to čini u interesu svojeg grada, mora znati da je time prevario i svoje birače jer da nije bilo SDP-ove podrške u prvom krugu, on danas ne bi bio gradonačelnik Ludbrega – rekao je Marković. Nesuđeni predsjednik Skupštine Batinić naveo je kako bi im bilo lakše raditi da imaju većinu. – No to ne znači da ćemo sad stati. Ovakav stav zauzet će županijska organizacija NPS-a, kao i nacionalno predsjedništvo, a bit će i sankcija – najavio je, što znači da bi Bilića mogli izbaciti iz stranke. U međimurskom gradu Prelogu također je došlo do nesuglasica unutar oporbe, ali još prije samih izbora. Kako se nisu mogli dogovoriti, Dražen Novak izašao je s HNS-ovom listom i dobio jedan mandat. Kako se pokazalo – odlučujući. Njegova kolegica iz HNS-a prešla je u NPS Matije Posavca. Nakon što je postalo jasno da će Novak osigurati HDZ-u većinu, vijećnici SDP-a i NPS-a prozvali su ga da je sam sebe imenovao za predsjednika Gradskog vijeća jer je njegova ruka bila presuda.

’Ne mora me svatko voljeti’



– Novak je godinama bio jedan od najvećih kritičara rada aktualnog gradonačelnika Ljubomira Kolareka i njegov prelazak na stranu HDZ-a u Gradskom vijeću ostaje misterij. Cijelo vrijeme izborne kampanje, a i prije, bio je u neposrednom kontaktu s aktualnom oporbom i njegove riječi nikako nisu dale naslutiti da će postati dio koalicije s HDZ-om. Naprotiv, konstantno je napominjao da je to nemoguće – ističu vijećnici SDP-a i NPS-a. Novak pak ističe da se nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora, kada je trebalo objaviti kandidaturu i krenuti u kampanju, oporba u Prelogu nije mogla dogovoriti, pa je na izbore odlučio krenuti sam sa listom HNS-a. Nakon izbora obje su mu strane, tvrdi, ponudile poziciju predsjednika Gradskog vijeća, a odlučio je prihvatiti ruku suradnje koju mu je pružio gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

– On je bio prvi koji me nazvao. Jasno, konkretno, bez odgađanja. Oporba je uvijek nešto čekala, nikako da se dogovorimo. Odlučio sam se za rad i projekte, ne za odugovlačenja i prepucavanja – rekao je Novak koji napominje da se nije priklonio HDZ-u kao stranci, nego gradonačelniku Kolareku kao “čovjeku s rezultatima” te tvrdi da će glasati za odluke koje smatra dobrima za grad. – Podržavam Kolareka, jer on je u Prelogu isto što i Matija Posavec u Međimurskoj županiji. Podržavam i jednog i drugog. Na lokalnoj razini važni su ljudi, ne stranke. Bio sam magarac do ovih izbora, svi su me tapšali po leđima, a u stvarnosti su me gurali na margine. Sad je vrijeme da budem vuk. I ne mora me svatko voljeti – zaključio je Novak, inače predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije.