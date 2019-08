Brazil se čak vrijeđa što se želi razgovarati o požaru u Amazoni

To nije tek jedan požar, nije ih niti tek nekoliko: Brazilski nacionalni Institut za istraživanje svemira sa satelitskih snimaka konstatira kako je ove godine ukupno bilo skoro 73.000 požara i na desetke tisuća ih plamti i u ovom trenutku. Samo u posljednjih 48 sati je izbilo gotovo 2500 novih požara. Osobito u području prašuma Amazone, nerijetko u teško dostupnim predjelima i zaštićenim područjima prirode, piše Deutsche Welle. Svjedoci govore kako se protiv vatre bori tek šačica vatrogasaca i dragovoljaca, jedva opremljena za požar u ovim razmjerima. Ugroženo je i lokalno stanovništvo, ali osobito je ugroženo i indogeno stanovništvo: ne samo da im je život ugrožen od vatre, nego požar uništava njihov životni prostor od kojeg su živjeli.

Naravno da je u prašumama Amazone uvijek bilo požara, ali i brazilski institut svjedoči kako je to ove godine u drugim dimenzijama. Prošle godine u ovom razdoblju je evidentirano nešto manje od 40 tisuća požara, ove godine ih je dakle skoro dvostruko više. Utoliko se oglasio i glavni tajnik UN, Antonio Guterres kako je i Svjetska organizacija već zabrinuta zbog tamošnjeg stanja i štete koja je već počinjena. „Zaštita prašume je od odlučujućeg značaja i za našu borbu protiv klimatskih promjena", poručio je glavni tajnik preko svoje glasnogovornice Stephane Dujarric.

Štoviše, taj požar i francuski predsjednik Emmanuel Macron svakako želi uvrstiti na dnevni red sastanka zemalja G-7 koji se ovog vikenda održava u francuskom ljetovalištu Biarritzu:

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big