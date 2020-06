Bračni par Puljak: Za razliku od “pravih domoljuba”, mi stvaramo suvremenu Hrvatsku

Marijana i Ivica Puljak među prvim su supružnicima koji su zajedno stupili na hrvatsku političku scenu što je danas, više od desetljeća kasnije, postalo trend. Stranka Pametno izlazi i na predstojeće parlamentarne izbore. To je bio povod za kavu i razgovor o politici, izborima, životu i obitelji. Uspjeh bi bio, kažu, da njihovi predstavnici uđu u Sabor. Ne pokušavaju to ostvariti s velikim strankama, čiji su oštri kritičari.

– Velike stranke, HDZ i SDP, i dovele su nas do toga da smo najsiromašnija zemlja u Europskoj uniji, od nas je gora jedino Bugarska, a i ona će nas prestići. Po svim kriterijima kojima se mjeri kvaliteta života, Hrvatska je na dnu, a to je zasluga svih onih koji su dosad vladali – kaže Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno.

Partneri na izborima su im manje stranke sa sličnim programima.

– Vrijednosti za koje se zalažemo su vrijednosti svih zapadnih liberalnih demokracija, a neke od njih su i u Ustavu RH. Mislim na antifašizam, slobode pojedinca, prava manjina, ravnopravnost žena. Na gospodarskom spektru smo liberalni, zalažemo se za rasterećenje poduzetnika da bi mogli stvarati nove vrijednosti i nova radna mjesta. Partner nam je stranka Fokus, a u njoj su načelnici i gradonačelnici koji u svojim lokalnim sredinama primjenjuju ono za što se stranka Pametno zalaže. Kada smo izdali svoj program za parlamentarne izbore 2015. godine, koji dosad nismo puno mijenjali jer se ni stanje u Hrvatskoj nije puno promijenilo, založili smo se za odgovorno i transparentno trošenje javnog novca. Oni smanjuju poreze i namete poduzetnicima u svojim sredinama, Sveta Nedelja je nacionalno prepoznata kao grad u koji hrle poduzetnici otvarati tvrtke jer su ondje dobri uvjeti, dakle oni su one stvari za koje se mi zalažemo primijenili u praksi. Isto tako, Unija Kvarnera, s kojom smo surađivali na europskim izborima, na isti način radi u svojoj regiji. Nezavisna lista za Zagreb, Marijana Sumpor je aktivna u zagrebačkoj Skupštini i promovira odgovorno upravljanje gradom s kolegama u oporbi – predstavlja Marijana Puljak koalicijske partnere s kojima će Pametno izići na izbore.

Pitamo ih, uđu li u Sabor, hoće li s nekim koalirati ili planiraju biti oporba.

– Cilj nam je da naši birači dobiju predstavnika u Saboru. HDZ je problem, SDP nije rješenje, a mi smo alternativa. Nismo zadovoljni kako su dosad velike stranke upravljale državom, koja je danas u kaosu. Cilj nam je zastupati svoje birače i ideje, dati što više zakonskih prijedloga kako bismo Hrvatsku pretvorili u uređenu i modernu zemlju. Naš je program pisalo 40 stručnjaka, transparentno je predstavljen biračima. Ako u Saboru nađemo ozbiljne partnere koji bi naš program proveli, razmislit ćemo o tome – kaže Marijana.

S obzirom na poplavu zvučnih imena na listama, zanimalo nas je imaju li i oni u rukavu nekog popularnog tko će se pojaviti na njihovoj listi.

– Ne trebaju nam manekeni, estrada ni glumci, trebaju nam ljudi koji će ozbiljno i vrijedno raditi, jer posao saborskog zastupnika jako je zahtjevan i odgovoran i treba raditi 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. To je krvav posao – odgovaraju supružnici.

Pojavu Škore i njegov politički angažman doživljavaju kao estradizaciju politike.

– Ne želim govoriti o Škori kao osobi, već o tome što on predstavlja, a mislim da predstavlja krivi smjer, politiku zatvaranja Hrvatske pod krinkom domoljublja, a to boli. Svi smo mi domoljubi, volimo ovu zemlju. Puno je ljudi ostalo živjeti u Hrvatskoj iako imaju priliku živjeti vani i tamo raditi izvrsne poslove. I ja sam domoljub, a oni si uzimaju ekskluzivno pravo nazivati se domoljubima, a zapravo žele Hrvatsku zatvoriti i od nje napraviti malu, balkansku zemlju. Mi želimo otvorenu, suvremenu, bogatu Hrvatsku u koju će se vratiti naša djeca koja su pobjegla – kaže Ivica.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 11.06.2020., Split - Bracni par Ivica i Marijana Puljak iz stranke Pametno. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Marijana ga dopunjava ističući da je Škorina pojava igrokaz HDZ-a kako bi odglumio da nije ekstremna desnica, a poslije koalirajući s njegovim Domovinskim pokretom na vlast doveo i tu desnicu.

Nismo htjeli s HDZ-om

Pitamo ih zašto je stranka Pametno odbila suradnju s HDZ-om u gradu Splitu koju im je nudio gradonačelnik Andro Krstulović Opara nakon prošlih lokalnih izbora kada je htio izbjeći Željka Keruma za partnera.

– Zašto niste pokušali biti na vlasti i nešto promijeniti, Opari ste ipak bili draži od Keruma?

– Istina je, HDZ je želio ići s nama u koaliciju, ali mi nismo htjeli jer nismo bliski ni po svjetonazoru, a i znamo kako HDZ operira. HDZ-u je draži Kerum nego mi, a Opara je predvodnik HDZ-a u Splitu. I njemu je draži Kerum jer s njim se sve lako dogovori. S nama se ne bi nikad dogovorio da zapošljava svoje ljude, da radi privremene i smiješne projekte poput metroa. Mi to nikad ne bismo prihvatili. Nismo se htjeli upuštati u koaliciju s njima jer su nama u interesu grad i građani, a oni imaju neke druge interese, a znali smo i da bi se oni, prvi put kada mi ne bismo na nešto pristali, okrenuli Kerumu – kaže Ivica Puljak.

Drže da je u politici bitna i ideologija.

– Ideologija je bitna zato što oni koji kažu da nije bitna, najčešće je skrivaju, a ona se kad-tad pokaže, često u ekstremnom obliku. To se dogodilo s Mostom, ali mi smo odmah prepoznali da će oni na vlast dovesti Karamarka, što se i dogodilo – kaže Marijana.

– Postoje i ekstremne ideologije, no dobro je što one u hrvatskom društvu nikad dobro ne prolaze jer velika većina ljudi ima umjerene stavove, bilo socijaldemokratske, liberalne ili demokršćanske, i mislim da se oni moraju i mogu dogovoriti u osnovnom setu ideja – ističe Ivica Puljak.

Svojedobno su mu neki zamjerili što je učenicima na predavanju u školi, odgovarajući na pitanje, rekao kako smatra da Bog ne postoji.

– Smatram da učenicima uvijek moram govoriti istinu. Uvijek kažem ono što mislim, ali kažem i da mnogi ljudi ne misle isto kao i ja, a da oni moraju čuti više mišljenja kako bi donijeli svoj vlastiti stav. Ja sam humanist. U našem društvu većinom su kršćani. Prave vrijednosti humanizma i kršćanstva su iste i nema nikakvih razloga da se mi prepiremo oko toga, to su vrijednosti koje su potpuno normalne u svim europskim zemljama. Zato kažem, ako se ljudi umjerenih stavova koji su većina ne dogovore, onda Hrvatskom vladaju lopovi i kriminalci koje nije briga za ideologiju, oni o njoj samo pričaju, koriste je da posvade normalne ljude. I dok se mi svađamo, oni kradu – kaže Ivica Puljak, ugledni svjetski znanstvenik.

Zanimalo nas je što ga motivira da se aktivno bavi politikom.

– Sudjelujem u najkompliciranijem znanstvenom instrumentu svih vremena, nitko nikad nije konstruirao ni koristio kompliciraniji instrument od nas u CERN-u, već 25 godina radim na tome, a moram reći kako je politika sto puta kompliciranija. U politici me privlači osjećaj odgovornosti. Ako govorite o tome kako društvo izgleda i žalite se da nešto nije dobro, ja sam takav karakter da ne mogu to ne pokušati popraviti. Zato sudjelujem u politici. Politika je najvažnija stvar u jednom društvu jer ona definira okvir i smjer te osigurava ljude koji će ga provesti.

Kaže i da su supruga i on u politiku ušli jer su željeli poboljšati neke stvari.

– Kada smo se 2002. doselili na Pazdigrad s dvoje osnovnoškolske djece, treće se još nije rodilo, rečeno je da će se dogodine sagraditi škola. Godine su prolazile, a mi smo stalno slušali dogodine, dogodine, i onda negdje potkraj 2008. zaključili smo da to neće biti nikad i da se moramo angažirati. Okupili smo susjede, počeli održavati konferencije za novinare i tako smo pritiskali vlasti. Brzo smo shvatili da nećemo ništa postići ako se politički ne angažiramo, pa smo izišli na lokalne izbore i osvojili dva mjesta u kotarskom vijeću s Nezavisnom listom Marijane Puljak. Nitko nije dobio većinu, nisu se mogli dogovoriti i ponudili su Marijani da bude predsjednica. Ona je bila najaktivniji predsjednik kotara u povijesti Splita! Radili smo svašta u kvartu, okupljali ljude, organizirali radionice, koncerte u crkvi, dane kotara – priča Ivica Puljak.

Organizirali ste koncerte u crkvi, a deklarirani ste ateist?!

– Naravno, za Božić, to su bili najbolji koncerti. Nastupale su klape. Normalno da su održani u crkvi, bilo je bitno okupiti cijeli kvart. Sve to pokazalo je jednu zanimljivu stvar: ako imate prostora za djelovanje, o vama ovisi koliko ćete napraviti. Došli su lokalni izbori i s obzirom na to što je Marijana bila toliko aktivna, a i mi s njom, sve političke opcije zvale su nas da idemo s njima 2013. godine. Mi smo tome pristupili znanstveno i napravili analizu. Je li nam bolje priključiti se nekoj od stranaka, osnovati svoju stranku, osnovati svoju neovisnu inicijativu ili uopće ne ići na izbore? Iz te analize izveli smo zaključak kako je najbolje osnovati građansku inicijativu. Nazvali smo je Za pametne ljude i pametan grad. Izišli smo na izbore i dobili 10 posto. Počeli smo se ozbiljno baviti politikom i shvatili da moramo osnovati stranku s čvrstom strukturom i organizacijom, morate biti jaki u cijeloj Hrvatskoj i imati veće ambicije jer je politika izuzetno komplicirana djelatnost koja ljude apsolvira, a nitko od nas nije profesionalac, bavimo se svojim profesijama i da bismo nešto postigli moramo povezati više ljudi i izići na parlamentarne izbore – obrazlaže Ivica Puljak.

Na prošlim lokalnim izborima dobili su 20 posto glasova i najjača su opozicijska stranka u Splitu.

Pitamo Ivicu je li mu problem što mu je žena šefica u stranci.

– Ne, ona je i inače šefica, u životu. Rečenica koja sve spašava je “Da, draga!” – kaže smijući se.

Ove godine proslavit će 25 godina braka. Imaju troje djece: Iva ide u 8. razred, a Toma i Ema studiraju u Zagrebu.

– Djeca su nam vrijedni mladi ljudi, poprilično samostalni, čak i najmlađa, ona je košarkašica. Vrlo smo sretni i ponosni – kažu supružnici Puljak.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 11.06.2020., Split - Bracni par Ivica i Marijana Puljak iz stranke Pametno. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uz obitelj i profesionalni i politički angažman vrlo je malo vremena za opuštanje. Ivica ipak stigne na košarku (Iva je na njega), trčao je splitski polumaraton, trenira i najavljuje da će jednog dana trčati i maraton.

– Podržavam sve svoje sportaše u kući, planiram vježbati, ali me više privlače serije, filmovi i knjige. Sad smo gledali jednu španjolsku, prevedena je kao “Kuća novca”, a gledamo i “Sjene nad Balkanom”, “Prijatelje” i “Teoriju velikog praska”, to su klasici – priča Marijana.

Tijekom izolacije radili su od kuće, ali su uz svoj posao bili i kreativni. Marijana je osnovala FB grupu Virtualni pazar Split koja danas ima 21.000 članova i okuplja brojne OPG-ove, a Ivica je održao seriju znanstveno-popularnih online predavanja “Znanost u 5”.

– Imao sam 30 predavanja, od kojih 10 za djecu, a 20 za mlade i odrasle. Bila su izvrsno prihvaćena, a to sam radio da zadržim zdrav razum i sebi i drugima. Postavio sam ih na YouTube i mogu najaviti da na jesen krećemo s novim serijalom – priča Ivica.

Stvaraju ambijent straha

Zanimalo nas je misle li da se država, odnosno Stožer dobro nosio s krizom izazvanom koronavirusom.

– Sve nas je to zateklo, nismo imali dovoljno znanja o virusu ni o tome kako se ponašati. Neke su mjere bile primjerene, neke preteške, ali ne bih kritizirao to što se radilo do faze kada se Stožer pretvorio u predizborni stožer HDZ-a. Podbacili su, čak i srozali autoritet struke, i to mi kao znanstveniku teško pada. S druge strane, moramo biti sretni što se život u Hrvatskoj gotovo normalizirao – kaže Ivica Puljak.

Razgovor o Stožeru i koroni doveo nas je do ministra Vilija Beroša koji će voditi izbornu listu HDZ-a u 10. izbornoj jedinici. Zanimalo nas je što o konkurentu kaže Marijana Puljak.

– Da sam na njegovu mjestu, bilo bi me sram izići u 10. izbornoj jedinici zato što je upravo ovdje Dom za starije u Vukovarskoj u kojemu je bilo 70-ak oboljelih i 18 umrlih. Do danas se skrivaju rezultati inspekcija. Razne komisije i inspekcije su se prošetavale, a rezultate ne znamo. Nakon najgoreg skandala s koronavirusom, dolazi nam Beroš. Mene bi bilo sram – kaže Puljak.

Što se Keruma tiče, koji je također najavio kandidaturu, Marijana kaže da je to još jedan HDZ-ov trik iza kojega su materijalni interesi.

Zanimalo nas je i kako gledaju na najavljenu kupnju Ine.

– Hrvatska nema novca za to, to je predizborni trik HDZ-a. Govore o obrani nacionalnih interesa, a oni su ih izdali. Taj scenarij gledamo prije svakih izbora. Stvara se dojam straha, ovi nas ugrožavaju, oni nas ugrožavaju, a činjenica je da smo zbog njih toliko siromašni da ćemo se od krize zbog mjera uvedenih u pandemiji najdulje vaditi od svih europskih zemalja – kaže Marijana, a Ivica domeće da će to biti brže ako oni dođu na vlast.

I za kraj, pitamo ih smeta li im kada za Pametno kažu da je to obiteljska stranka.

– Ne smeta, mi se politikom ne bavimo iz osobnog interesa niti iz koristoljublja, već iz čiste muke. Povezani smo kao obitelj, krenuli smo iz kvarta i time se bavimo iz iskrene želje za promjenom. Vidjeli ste da se danas pojavljuju i drugi parovi u drugim strankama, mi smo prvoborci – smiješeći se kaže Marijana, a Ivica dodaje da su oni jedno drugom podrška u svemu što rade, pa tako i u politici.