Božinović osudio nasilje u Zagrebu: 'Strani državljani postali su vrijedni članovi naše zajednice'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osudio je nasilni sukob koji se sinoć dogodio u Centru Zagreba. Podsjetimo, Policijska uprava zagrebačka izvijestila je kako su dvojica 18-godišnjaka i jedan maloljetnik pod utjecajem alkohola fizički napali dvojicu stranih državljana starosti 27 i 52 godine. Napad se dogodio oko 23.30 sati na terasi ugostiteljskog objekta u Tkalčićevoj ulici. Božinović je poručio kako ga je pogodila vijest o incidentu te kazao kako su napadnuti državljani Indije.

"Ovaj čin nasilja potpuno je neprihvatljiv i u suprotnosti s vrijednostima koje kao društvo moramo njegovati. Bilo da se radi o stranim državljanima kao turistima u našoj sigurnoj Hrvatskoj, bilo da se radi se o stranim radnicima koji svojim radom i trudom doprinose razvoju našeg gospodarstva i koji dolaze poštenim radom prehraniti sebe i svoje obitelji. Strani državljani su postali vrijedni članovi naše zajednice bez čijeg doprinosa, pa tako i brojnih turista, bi naš životni standard bio značajno niži. Njihova prisutnost i rad omogućuju nam održavanje kvalitete života i razine usluga koje uživamo danas. Hrvatska se s pravom ponosi time što je među najsigurnijim zemljama na svijetu, ali ovakvi incidenti podsjećaju nas da taj status ne smijemo uzimati zdravo za gotovo", poručio je Božinović na svom Facebook profilu.

Podsjetio je kako je jučer dao izjavu o važnosti zajedništva i poštovanja među svim ljudima te dodao kako ovakvi događaji podsjećaju "koliko još posla imamo pred sobom". Istaknuo je kako nasilje, posebice motivirano predrasudama, nema mjesto u našoj zajednici.

"Oštećeni su odbili liječničku pomoć, no to ne umanjuje težinu zločina koji se dogodio. Policija je brzo reagirala, a počinitelji su privedeni. Slijedi kriminalističko istraživanje koje će razjasniti sve okolnosti ovog događaja. Razumijem da živimo u vremenu u kojem su promjene intenzivne i da svaka zajednica treba svoje vrijeme za prilagodbu, no i ovim putem želim jasno poručiti: nikakvo nasilje neće biti tolerirano", navodi te poziva sve građane da se odupru netrpeljivosti i predrasudama te da prijave svaku sumnju na zločine iz mržnje.

"Samo zajedničkim naporima možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju sigurno i poštovano, bez obzira na svoju etničku pripadnost, vjeru ili bilo koju drugu osobnu karakteristiku. Neka nam ovaj incident bude podsjetnik da moramo svakodnevno raditi na izgradnji društva temeljenog na solidarnosti, poštovanju i ljubavi prema bližnjima", zaključio je Davor Božinović.