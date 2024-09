Boris Johnson s vojskom planirao desant gumenjacima na nizozemsko skladište cjepiva protiv Covida-19

Dok je obnašao dužnost britanskog premijera, Boris Johnson je razmišljao o pravom desantu gumenjacima na nizozemsko skladište lijekova kako bi zaplijenio cjepiva protiv Covida tijekom vrhunca pandemije, otkrio je u svojim memoarima. Johnson je u ožujku 2021., razgovarao s visokim vojnim dužnosnicima kako izvesti iskrcavanje iz gumenjaka iz kanala pored farmaceutskih skladišta. Cjepivo AstraZenece u to je vrijeme bilo u središtu spora Britanije i EU, a Johnson je vjerovao da se EU ponaša "maliciozno" prema Britaniji.



Johnson je rekao kako je "naručio analizu o tome je li tehnički izvedivo pokrenuti vodeni napad na skladište u Leidenu, u Nizozemskoj, i uzeti ono što je legalno naše i što je Ujedinjenom Kraljevstvu očajnički potrebno". Zamjenik načelnika stožera obrane, general pukovnik Doug Chalmers, rekao je premijeru da je plan "svakako izvediv" i da će uključivati korištenje gumenjaka za plovidbu nizozemskim kanalima. "Mjesto sastanka je trebala biti unaprijed određena meta - skladište. Potom bi ušli, osigurali robu koju treba zaplijeniti, a zadnji dio bi bio prebacivanje robe u tegljače i probijanje do teretne luke na obali", napisao je Johnson.



Međutim, Chalmers je rekao Johnsonu da bi bilo teško izvršiti misiju neopaženo, što znači da će UK "morati objasniti zašto napadamo dugogodišnjeg saveznika NATO-a". Johnson je zaključio: "Naravno, znao sam da je u pravu i potajno sam se složio s onim što svi oni misle, ali nisam htio reći naglas: da je cijela stvar luda."



U odlomcima iz svoje autobiografije, Johnson je također rekao kako vjeruje da bi "možda odapeo" kad se razbolio od Covida-19 da nije bilo "vještina i iskustva" medicinskih sestara. Johnson je proveo nekoliko dana na intenzivnoj njezi u travnju 2020., a u knjizi je opisao prvu noć u bolnici. "Počeo sam drijemati, ali nisam htio spavati - djelomično zbog straha da se više nikada neću probuditi ili da odluče izvesti neku tajnu traheotomiju, a da me prije toga ne obavijeste", napisao je.

