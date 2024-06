Boris Johnson: Ovo je mafijaško političko ubojstvo Donalda Trumpa

Nakon što je Donald Trump postao prvi američki predsjednik osuđen za neki zločin, on sam u petak je rekao da će se žaliti na presudu, a nekoliko globalnih lidera izrazilo mu je podršku, uključujući čelnike Rusije, Mađarske te bivšeg britanskog premijera. S druge strane, mnogi od lidera koji drukčije misle nisu nužno govorili protiv samog Trumpa, već su rekli da se ne žele miješati u sudske presude u drugoj državi. Tako je Trumpov slučaj dobio i globalni odjek.

Desničari uz Trumpa

Trump je u četvrtak osuđen zbog krivotvorenja poslovne dokumentacije kako bi sakrio isplatu pornoglumici Stormy Daniels. Osuđen je po sve 34 točke optužnice, a izricanje kazne bit će 11. srpnja. Neki su američki analitičari rekli da je ipak velika šansa da Trump neće završiti u zatvoru, a sam slučaj neće mu onemogućiti da se ponovno natječe za predsjednika ili pak da obnaša najvišu dužnost u američkoj vlasti. Žalbeni proces također bi se mogao otegnuti više godina. Novi predsjednički izbori održavaju se 5. studenog i na njima će Trump biti izazivač protiv trenutačnog predsjednika Joea Bidena.

Režim ruskog predsjednika Vladimira Putina , koji prema mnogim analitičarima želi da se Trump vrati u Bijelu kuću kako bi se smanjila američka podrška Ukrajini, bio je jasan u tomu kako vidi ovu presudu.

– Govorimo li o Trumpu, činjenica da se jednostavno radi o eliminaciji, u osnovi, političkih rivala svim mogućim sredstvima, legalnim i ilegalnim, očita je – rekao je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

VEZANI ČLANCI:

Mađarski premijer Viktor Orbán također je na X-u dao podršku bivšem američkom predsjedniku. "Znam da je predsjednik Donald Trump častan čovjek. Kao predsjednik, uvijek je stavljao Ameriku na prvo mjesto, poštivali su ga diljem svijeta i to je poštovanje koristio kako bi izgradio mir. Dopustimo ljudima da svoju presudu daju u studenom (na izborima op. a.). Borite se i dalje, predsjedniče", napisao je mađarski lider na društvenim mrežama.

I bivši britanski premijer Boris Johnson vrlo je nediplomatskim rječnikom opisao presudu u Americi. Nazvao ju je "liberalnim naručenim ubojstvom".

– Nije to bilo obično političko ubojstvo. Bilo je to ubojstvo Trumpa automatskom puškom u mafijaškom stilu – rekao je bivši britanski premijer, koji je s Trumpom imao dobre odnose dok su obojica bila na čelu vlasti svaki u svojoj zemlji, no prije toga izražavao je skepsu u pogledu Trumpa. Johnson smatra da će se ovaj slučaj na kraju obiti o glavu pravosuđu te da će pomoći da Trumpova izborna pobjeda postane vjerojatnija, a ne manje vjerojatna. Talijanski vicepremijer Matteo Salvini također je izrazio podršku bivšem američkom predsjedniku te je otvoreno rekao da se nada da će ponovno pobijediti.

S druge strane japanska vlada rekla je da će se suzdržati od komentiranja pravnih procedura u drugim državama. Šef britanske oporbe, laburist Keir Starmer, koji stoji nasuprot Johnsonovoj Konzervativnoj stranci, rekao je nešto slično:

– Najprije, poštujemo sudske odluke u Trumpovu slučaju. Još se čeka izricanje kazne te moguća žalba, ali poštujemo sudski proces. Mi imamo poseban odnos sa SAD-om koji nadilazi to tko je predsjednik, no ovo je situacija bez presedana, u to nema sumnje – rekao je Starmer.

Donacije Trumpu rastu

Iz Trumpove kampanje za izbore u međuvremenu su rekli da su u prva 24 sata nakon što je proglašen krivim prikupili više od 50 milijuna dolara u donacijama. To pokazuje da će mnogi birači ostati uz njega unatoč presudi.

>>> Znate li koje su najkišovitije države na svijetu: U jednoj kiša traje i do 7 mjeseci