Boris Johnson fan Hrvatske: Evo što je sve britanski premijer govorio o našoj zemlji

Britanski Donald Trump, “Cirkusant”, “Klaun”, “Kraljičina luda”... Glavna vijest na svjetskoj političkoj sceni ovog je tjedna bio Boris Johnson koji je u srijedu postao novi čelnik britanskih konzervativaca, a dan kasnije preuzeo je funkciju premijera Velike Britanije. Novog stanara Downing Streeta 10 mediji nisu mazili opisima i atributima te su odmah počela nagađanja što će se u idućih nekoliko mjeseci događati s Velikom Britanijom, posebice u pogledu Brexita, sada kada je na njezinu čelu euroskeptik koji je karijeru izgradio ismijavajući Bruxelles. Upravo je tamo Johnson radio kao dopisnik za Daily Telegraph kao mladi novinar. Njegovi su tekstovi postali poznati zbog žestokih kritika Europske unije, a stečena mu je popularnost omogućila ostvarivanje političke karijere.

Krajem 90-ih postao je parlamentarac, od 2008. do 2016. godine bio je gradonačelnik Londona, a u vladi Therese May postao je ministar vanjskih poslova. U to se vrijeme istaknuo kao glavni kreator antieuropske politike i zagovaratelj referenduma o napuštanju EU, no upravo je zbog Brexita, odnosno neslaganja s premijerkom dao ostavku da bi sada postao prvi čovjek britanske vlade. Već je izazvao zabrinutost izjavom da će Velika Britanija napustiti Europsku uniju do 31. listopada ove godine sa sporazumom ili bez njega, a prašinu je podigao i kada je predstavio nove ministre u svojem kabinetu, redom kontroverzne konzervativce.

Oduševili ga ljudi

I dok svijet ne prestaje biti fasciniran novim osebujnim liderom Velike Britanije, mediji izvještavaju o svim detaljima koje o njemu mogu pronaći kako iz javnog, odnosno političkog života tako i iz privatnog. Pikanterija ne nedostaje, a kao jedna od zanimljivosti koja je posebno zainteresirala javnost u Hrvatskoj jest to da je jedan od najmoćnijih svjetskih političara veliki zaljubljenik u Lijepu Našu. Johnson ne skriva da je veliki fan jadranske obale, o svojim je putovanjima po Mediteranu i pisao, a posjetio nas je više puta u posljednjih desetak godina, dok je bio gradonačelnik i ministar.

Boris Johnson na Jadran je, naime, prvi put stigao u ljeto 2012. godine kada je s obitelji posjetio sam jug Hrvatske. S tadašnjom je suprugom i četvero djece odsjeo u mjestu Slivno Ravno u Dolini Neretve, a u tjedan dana razgledali su, među ostalim, Dubrovnik, Mostar, arheološki muzej Naronu u Vidu pokraj Metkovića…

Foto: Villa Stolovi/Facebook

– Krajolik je jako lijep, more je tirkizno, zrak je odisao mirtom i timijanom; a niz predivnih otoka ležao je pred nama. Moglo se vidjeti zašto su rimski carevi odlučili graditi svoje palače na obali Dalmacije i zašto su došli ovamo na svoj ljetni odmor. Cijelo mjesto je fantastično – Johnsonov je opis Dalmacije koju je više puta nazvao “čarobnom”.

Za smještaj sa svojom obitelji odabrao je luksuznu Villu Stolovi u blizini Kleka koja je potpuno sagrađena od kamena na osami na brdu osam kilometara od obale. Opisana je kao idealno mjesto za ljubitelje prirode i tihog odmora, a ima vrhunski uređen vinski podrum, bazen, tenisko igralište...

Domaćini obitelji Johnson u vili koja je poznata i po spektakularnom pogledu na more, na Pelješac i obližnje otoke bili su Marijana i Damir Deak koji su Borisa Johnsona medijima opisali kao izrazito jednostavnog, pristupačnog, simpatičnog i zanimljivog. Iako je u to vrijeme bio gradonačelnik Londona, Johnson nije imao nikakvih posebnih zahtjeva. Na sedmodnevni odmor stigao je preko londonske turističke agencije, a nakon slijetanja u Dubrovnik unajmio je rent-a-car da bi razgledao sve što je želio. Za savjet što vidjeti pitao je i svoje domaćine, a u konačnici je bio jako zadovoljan viđenim.

Foto: Villa Stolovi/Facebook

Spominjao i Gotovinu

Posebno ga se dojmio fotosafari Neretvom u lađi, tijekom kojeg je fotografirao biljno i životinjsko carstvo juga Hrvatske. Obišao je lokalna ekosela te uživao u domaćim delicijama. Kao veliki ljubitelj dobre hrane i vina, Johnson je iz Hrvatske zapamtio poznati neretvanski brudet od žaba i jegulja. Nije, naravno, preskočio ni poznate mandarine iz toga kraja, kao ni domaći pršut i sir. No, osim prirodnih ljepota i hrane, Borisa Johnsona i njegovu obitelj posebno su oduševili ljudi koje je opisao kao iznimno gostoljubive.

– Prijateljski nastrojeni domaći ljudi odišu zanimljivom kombinacijom slavenskih i mediteranskih vrlina te kulture i fizionomije – zaključio je Johnson. Može se reći da se tijekom tog dolaska u Hrvatsku rodila ljubav na prvi pogled tako da je odmah obećao da će redovito nastaviti dolaziti ljetovati u novootkriveni mediteranski raj. I to je obećanje ispunio.

U jednom od svojih idućih dolazaka Boris Johnson posjetio je otok Brač pri čemu je postao zvijezda promotivnog spota za cikloturizam. S obzirom na to da je novi britanski premijer strastveni biciklist koji je poznat po tome da i kod kuće redovito koristi bicikl kao prijevozno sredstvo, preporučio je svima da isprobaju novouređene biciklističke staze oko Sutivana u kojem je ljetovao.

– Vozili smo se po okolici Sutivana gdje je jako sigurno, apsolutno prekrasno, hrana je odlična. Ne mogu previše nahvaliti ovo mjesto – govori Johnson, tada i dalje gradonačelnik Londona u promotivnom videouratku.

Foto: Villa Stolovi/Facebook

Predstavio je nove staze za vožnju koje nose imena po vjetrovima – maestral, tramuntana i levant. Brač je, naime, posljednjih godina uložio puno u razvoj cikloturizma, a kada je riječ o stazama, broj novih kilometara samo raste. To je prepoznao i sam Johnson koji je odlučio sudjelovati u njihovoj promociji.

Osim što je u Hrvatskoj uživao te što je poslao nekoliko pozitivnih poruka o turizmu, Boris Johnson ipak nije propustio priliku izraziti svoje političke stavove o Hrvatskoj, Europskoj uniji, monetarnoj politici... Nakon svog prvog posjeta Hrvatskoj prije sedam godina, Johnson je, naime, u poznatom britanskom listu The Telegraph objavio kolumnu o zemlji koju je posjetio. Iako je pisao i o ljepotama te gostoljubivosti koje su ga oduševile, primarno se fokusirao na političku situaciju pa tako već u naslovu kaže da Hrvatska “stavlja glavu u bruxellesku omču”.

Podsjetimo da je Johnson Hrvatsku prvi put posjetio točno godinu dana prije ulaska u Europsku uniju. Već tada uvjereni euroskeptik, Johnson je izrazio čuđenje i nezadovoljstvo zbog skorog hrvatskog pristupanja europskoj obitelji.

– Zapanjujuće je da su Hrvati očito spremni zamijeniti jednu federalnu strukturu osuđenu na propast drugom – piše Johnson podsjećajući na relativno nedavnu hrvatsku povijest.

– Hrvatska je uspješno završila rat 1995. godine, kada je Ante Gotovina vodio operaciju koja je izbacila Srbe iz Krajine. Već tada su se Hrvati pohvalili svim atributima pune državnosti, logičnom i neizbježnom posljedicom međunarodnog priznanja. Imali su neovisan parlament, neovisan pravni sustav i imali su ono što svaka zemlja treba imati ako želi biti istinski gospodar svoje sudbine. Godine 1994. Hrvati su ukinuli jugoslavenski dinar koji je bio simbol ne samo komunističkog ugnjetavanja nego i vlasti iz Beograda – navodi Johnson u kolumni te dodaje da je Hrvatska očito uspješna zemlja i bez Europske unije. Ističe da su ulice čiste, ceste brze, a klimatizirani i čisti supermarketi odlično opremljeni.

Također, kaže da je Hrvatska uspješna sportska nacija te podsjeća na šest osvojenih medalja na Olimpijskim igrama u Londonu te godine. Stoga Johnson kaže da nema razloga zbog kojeg bi Hrvatska trebala težiti prema EU te upozorava da će joj članstvo ugroziti i nacionalnu valutu “koja je nazvana po kuni zlatici, čije se krzno koristilo u srednjovjekovnoj Hrvatskoj kao glavna vrijednost, a u posljednjih 18 godina dobro je služila zemlji”. Poznato je, naime, da se Velika Britanija nikad nije htjela odreći funte te stoga Johnson snažno poručuje Hrvatima da ne uvode euro, a to u svojem tekstu simbolizira pričom o ručku na Jadranu.

Žalosno da ulazite u EU

– Dolazi tragičan trenutak nakon svakog obroka na Mediteranu, kada konobar donosi račun i, kako posežete za novčanikom, smijete si dozvoliti osjećaj nezadovoljstva. Tako sam ispustio jecaj pred očima lijepih, nevinih novčanica koje su još uvijek bile čvrsto uvijene u mojem novčaniku – počinje priču Johnson te objašnjava da razlog nezadovoljstva nije loša usluga ni previsoka cijena.

– Naša dvosatna gozba imala je nevjerojatnu vrijednost, s obzirom na to da smo upravo konzumirali nekoliko pladnjeva morskih plodova u umacima te mnogo složenih priloga, sve isprano hladnim bocama najukusnijeg bijelog vina koje ste ikada popili. Zašto sam negodovao? Na računu nije bilo ništa nečuveno, daleko od toga – ističe te objašnjava da je ipak zastenjao dok je gledao te novčanice u kunama. I to zato što je to bio oproštajni jecaj, “kao onaj koji biste mogli ponuditi janjetu koje se vodi na klanje”.

– Iduće godine 1. srpnja Hrvatska postaje 28. članica Europske unije, a pod uvjetima iz Maastrichtskog ugovora ova mlada, ponosna, suverena država, ne starija od dva desetljeća, mora prihvatiti cijeli korpus prava EU. Za razliku od Britanije ili Danske, Hrvati nemaju mogućnost neprihvaćanja. Sada su zakonski obvezni odustati od kune i uvesti euro, a ja kažem – ljudi, ne činite to. Podvrgavanje euru bilo bi zapanjujuće ignoriranje lekcija naučenih iz nedavne balkanske povijesti – zaključuje Johnson te nastavlja da je u eurozoni vidljivo kako monetarna unija nije kompatibilna s fiskalnom neovisnošću. Navodi i slučaj Grčke, Španjolske te drugih zemalja za koje je to značilo “dugotrajan proces većeg ili manjeg poniženja od birokrata iz Bruxellesa”.

Baršunasta tiranija

– To znači izbacivanje demokracije. To znači ignoriranje i nadvladavanje suverenih političara manjih država. Euro apsolutno ismijava neovisnost, samoodređenje, sve za što su se mnogi Hrvati borili i umirali. Svakako, tiranija Bruxellesa nije nasilna i nije toliko otrovna kao što je bila beogradska. To je baršunasta vrsta tiranije, ali ipak tiranija. Izbjegavajte euro, moji hrvatski prijatelji. Za 10 godina želim se vratiti, naručiti bocu vrhunskog crvenog dingača i platiti ga u kunama – zaključuje Boris Johnson u kolumni iz 2012. godine.

Slične je poruke Hrvatskoj Boris Johnson poslao i 2016. kada se kao ministar vanjskih poslova Velike Britanije sastao s tadašnjim hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom. S obzirom na to da je to bila godina kada je održan referendum o Brexitu, Johnson je poručio da će Velika Britanija izaći iz Europske unije, ali da “neće napustiti Europu te da želi s Hrvatskom unaprijediti bilateralne odnose i partnerstvo”.

– Mi smo predani Europi, mi smo predani Hrvatskoj i našim međudržavnim odnosima. I još jedna stvar oko koje smo se zasigurno složili jest ta da dijelimo euroatlantsku viziju i iste ambicije vezano za NATO i za temeljnu sigurnosnu arhitekturu Europe koja jamči mir našem kontinentu posljednjih 70 godina – rekao je Johnson te se osvrnuo i na trgovinsku razmjenu. U tom je kontekstu rekao da se veseli trenutku u kojem će “moći otići u svoju trgovinu u Londonu i kupiti dingač i pošip”.

– Još se sjećam ta dva jako dobra vina, ne znam zašto se ne prodaju u Londonu jer bi trebala, pretpostavljam da je to zato što ih vi u Hrvatskoj sve popijete – rekao je Johnson, koji bi nakon što je u Hrvatskoj bio za vrijeme svojih mandata kao gradonačelnik Londona i ministar mogao doći i kao premijer Velike Britanije.